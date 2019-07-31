"Аншлаг" в театре: творческое кафе открыли в Абхаздраме

О том, как прошло открытие, как название "Аншлаг" связано с абхазским языком, почему мамалыгу подали кусками и холодным, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Театральное кафе и холодная мамалыга

В фойе Абхазского драмтеатра еле слышно звучала классическая музыка. Доносилась она из театрального буфета на первом этаже, где с минуты на минуту должна была начаться церемония открытия театрального кафе. Организаторы тепло поприветствовали гостей и пригласили пройти в просторное, светлое помещение с дюжиной столов, накрытых ярко-оранжевыми скатертями.

Отсутствие окон в кафе напрягло замминистра культуры Абхазии Батала Кобахия, который пожаловался на клаустрофобию. Встречающие моментально переключили внимание чиновника, указав на его загар. Бронзовый цвет кожи заместитель министра объяснил долгим пребыванием на солнце во время археологических раскопок. Вскоре, никто и не вспоминал о том, что находится в замкнутом пространстве.

Мобильная связь в кафе не работает. Вернее, она то пропадает, то появляется. Но такая изоляция никого не расстроила, напротив, многие сочли это хорошим поводом забыть хоть на какое-то время о гаджетах и насладиться творческой атмосферой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие театрального кафе "Аншлаг"

С прибытием гостей увеличивался темп нанесения последних штрихов подготовки к театральному "рауту". Угощения, аккуратно разложенные на больших белых тарелках, прямиком доставлялись из кухни на фуршетный стол. Для напитков, как алкогольных, так и газированных, отвели отдельное место.

Наряду с привычными для многих закусками, гости могли попробовать необычное и довольно креативное угощение – запеченную корзинку из теста, в которой ачапа и кусочек холодной мамалыги. Актриса РУСДРАМа Лоида Тыркба была удивлена такой подачей и продегустировала новое блюдо. Она определила, что мамалыга приготовлена по очамчырскому рецепту.

"Я первый раз пробую мамалыгу и ачапа в тесте для печенья. Надо запомнить и приготовить такое на Новый год", - поделилась впечатлениями артистка и призналась, что обычно она за плитой не стоит, но это блюдо она обязательно запомнит.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие театрального кафе "Аншлаг"

Меню кафе "Аншлаг" составила администратор заведения Донна Гогуа, автор абхазского "миниобеда", который был представлен в качестве "демоверсии", повар Светлана.

"В наше кофе могут прийти не только зрители театра, но и все желающие. Работать будем с 9:00 до 22:00. Сегодня у нас фуршет, где представлена, в том числе, продукция нашего производства. В меню войдет наша мамалыга, но она будет подаваться в холодном виде с жареным сыром, ачапой. Также будут ачашв "лодочка", пицца, много видов салатов, блины-роллы, завтраки", - рассказала Гогуа и заверила, что цены в театральном кафе приятно удивят.

Полный "Аншлаг"

Хозяева попросили минуту внимания и синтезатор, за которым сидел молодой пианист Барас Куджба, затих. Слово взял гендиректор Абхазского театра Нодар Чанба, который отметил, что идея открытия такого кафе появилась около года назад, но до сегодняшнего дня сделать это не удавалось.

"Здесь нужно было провести большой объем работы, и пока в театре не появилась Манана Цвижба, нам было сложно реализовать задуманное. Я давно хотел, чтобы при театре было место, где могла бы собираться интеллигенция для того, чтобы пообщаться, выпить кофе, перекусить. Теперь у нас есть такое место", - сказал Чанба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие театрального кафе "Аншлаг"

Он добавил, что название кафе – "Аншлаг", пусть и не исконно абхазское, но по звучанию близко к нему, так как все существительные в абхазском языке начинаются с буквы "А". Чанба выразил надежду, что в стенах "Аншлага" деятели и ценители культуры смогут придумать и реализовать новые, интересные проекты.

Манана Цвижба призналась, ей хотелось бы, чтобы это кафе стало центром единения творческих людей и самого Абхазского театра. Она также добавила, что работа проделана не легкая, но эффект позитивный.

Гендиректор театра в беседе с корреспондентом Sputnik отметил, что зону буфета не раз затапливало и перед открытием пришлось провести там ремонт. Однако проблема регулярных подтоплений помещения силами театра решить пока не представляется возможным, поэтому Нодар Чанба рассчитывает на помощь государства.