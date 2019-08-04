Концерт, конкурс красоты и спектакли: афиша Абхазии с 5 по 11 августа

Концерт классической музыки "Piano Duo" в Госфилармонии, венецианские перепалки в РУСДРАМЕ и "Шедевры мировой классики" в Пицундском храме в афише Sputnik Абхазия.

РУСДРАМ

6 августа в 19:00 в театре покажут спектакль "Кьоджинские перепалки". Комедия венецианского драматурга Карло Гольдони поставлена известным московским режиссером Александром Коручековым.

Спектакль, созданный Александром Коручековым, продолжает также традиции Вахтанговской театральной школы. Яркая форма позволяет создавать запоминающиеся образы, а южный темперамент актеров гарантирует правду характеров персонажей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Кьоджинские перепалки" по одноименной комедии Карло Гольдони в РУСДРАМе

Все они полны неуемной гордости, которая часто заводит их в комические ситуации, а в итоге, конечно, приводит к свадьбам - сразу трем, "веселым и пьяным".

8 августа в 12:00 в РУСДРАМе состоится показ спектакля "Братец Кролик& Братец Лис". Атмосфера дикого запада способна заворожить любого, а уж веселые приключения и подавно.

Захватывающая и нравоучительная история в ковбойском стиле про вечно враждующих коварного Братца Лиса и хитроумного Братца Кролика. Лис придумывает ловушки и западни для Кролика, но, как правило, сам в них и попадает.

© Sputnik / Илона Хварцкия Спектакль "Братец Кролик & Братец Лис" в РУСДРАМе

Ковбойские игры вперемешку с озорными погонями, ковбойские заклинания и игра с заводной коровой непременно помогут братцу Кролику и в этот раз улизнуть от братца Лиса и наконец-то укротить хулигана.

10 августа в 19:00 – спектакль "Клинический случай". "Клинический случай" – невероятно смешная комедия положений со стремительно развивающимся действием, каскадом комичных ситуаций, хитросплетением сюжетных линий.

Врач-невропатолог и добропорядочный семьянин Дэвид Мортимер готовится к решающему в его карьере докладу на международной конференции.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Клинический случай"

Но вдруг на пороге клиники появляется бывшая медсестра Джейн и сообщает, что у них есть общий сын, и что сын этот находится рядом и жаждет увидеть своего папашу. Пытаясь найти выход из сложившегося положения, Дэвид, его коллега Хьюберт и другие персонажи комедии попадают в вихрь нелепых ситуаций.

Сухум, проспект Леона,8

Госфилармония

7 августа в 19:00 в Абхазской государственной филармонии пройдет фестиваль красоты и таланта "Королева Абхазии 2019 и Мини Мисс Абхазия 2019".

11 августа в 19:00 зрители смогут посмотреть концерт классической музыки "Piano Duo".

"Piano Duo" - дуэт двух талантливых пианисток Нинель Бжания и Гулизы Авидзба, каждое выступление которых, с момента появления на сцене филармонии с 2016 года, срывает овации и восхищение зрителей.

© Fotolia / Minerva Studio Музыкант во время игры на пианино

В репертуаре дуэта популярная классика, оригинальные сочинения для двух фортепиано и переложения хитов классической, популярной и рок музыки. Вместе с PIANO DUO на сцене бессменный партнер солистов - Государственный камерный оркестр Абхазии под управлением заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна.

Сухум, проспект Леона,18

Пицунда

8 августа в 17:00 в Пицундском храме состоится концерт "Шедевры мировой классики".

Пицунда, ул. Гицба, 8