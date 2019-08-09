Галерея с видом на горы: в селе Лыхны открылся выставочный зал

На открытии картинной галереи художник Адгур Пилия показал около 50 работ, которые он писал в течение последних 25 лет.

СУХУМ, 9 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Художник из села Лыхны Адгур Пилия открыл у себя во дворе картинную галерею, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

Строительство галереи шло в течение трех лет и на собственные средства художника.

"Мне помогали сестра и брат. В целом галерея уже построена, но входы с двух сторон открытые. Я хотел полностью закрыть их стеклянными щитами, но пока на это денег нет. Я планирую закрыть, чтобы здесь круглый год можно было проводить выставки", – рассказал художник.

На открытии галереи художник Адгур Пилия выставил порядка 50 картин, которые он создавал в течение последних 25 лет. Работы выполнены в разных стилях. Встречаются и сельские, и городские пейзажи.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Открытие картинной галереи в селе Лыхны

Гости, пришедшие на открытие зала, отметили, что это большое событие в жизни села.

"Очень приятное событие. Тем более, что в селе мало кто рискнул бы открывать галерею. Нас очень радует, что в нашей республике есть такие люди, которые создают для нас и наших гостей такие вещи. Думаю, туристам, которые приезжают в храм и на историческую поляну, интересно будет посмотреть выставку местного художника", – поделилась своим мнением Мактина Чамагуа из Сухума.

© Sputnik / Сария Кварацхелия На открытии галереи художник Адгур Пилия выставил около 50 картин, которые он писал в течение последних 25 лет

Особую атмосферу галерее придает место ее расположения. Зайдя в помещение, можно выйти на специальную площадку, граничащую с Лыхненской поляной, с которой открывается вид на храм Успения Божией Матери и Кавказские горы.

"Место такое завораживающее, энергетически сильное. Здесь и храм, и крепость, – отметил художник Зураб Ачба. – Меня всегда радуют такие события. Тем более Адгура я давно знаю. Его трудолюбие подкупает. Все, что мы видим сегодня, он делает своими силами".

Художник Адгур Пилия планирует проводить в собственной картинной галерее выставки и мастер-классы для детей.

Выставочный зал открыт для всех желающих, а его посещение совершенно бесплатно.

Читайте также: