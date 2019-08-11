Музыкальный вечер в театре, комедии и опера: афиша Абхазии с 12 по 18 августа

Открытие концертного зала в Абхазском драмтеатре, комедии и опера в РУСДРАМе и классическая музыка в Пицунде в афише Sputnik Абхазия.

Абхазский государственный драматический театр

13 августа в 19:00 в Абхазском драматическом театре состоится открытие нового театрально-концертного зала. © Fotolia / Minerva Studio Открытие нового театрально-концертного зала в Абхазском театре

В программе вечера выступление Государственной хоровой капеллы Абхазии, для гостей сыграют пианист Барас Куджба и скрипачка Эмилия Терзян. На сцене нового зала споет Народная артистка Абхазии Виолетта Маан, прочитает стихотворения ведущий актер театра Кесоу Хагба.

РУСДРАМ

12 августа в 12:00 в РУСДРАМе покажут детскую "Сказку о том, как волк Абга стал рыбаком".

Юных зрителей ждет веселая ковбойская история о добре и зле со счастливым концом.

13 августа в 19:00 в театре "Кьоджинские перепалки".

Итальянские страсти жителей маленького города не на шутку разбушуются на сцене. Любовь, зависть, дружба, предательство и преданность и, конечно, искрометный юмор – все это в одной истории.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Кьоджинские перепалки" по одноименной комедии Карло Гольдони в РУСДРАМе

15 августа в 19:00 гостей РУСДРАМа ждет опера в четырех действиях Grand Opera Gala – "Богема" Джакомо Пуччини. Партии исполнят Нана Черкезия, Альдона Цкуа, Саид Гобечия, Алхас Ферзба, Александр Мурашов, Кирилл Панфилов и Алексей Толстокоров.

17 августа в 19:00 – комедия "Примадонны". История о том, как два безработных актера пытаются получить богатое наследство.

© Sputnik / Илона Хварцкия Спектакль "Примадонны" в РУСДРАМе

Стадион "Динамо"

18 августа в 20:00 на стадионе "Динамо" в Сухуме пройдет Фестиваль кавказской популярной музыки, который объединит звезд кавказской эстрады. Для зрителей споют Султан Ураган, Азамат Биштов, Магамет Дзыбов, Хибла Мукба, Зарина Салиева, Адлер Коцба, Айдамир Эльдаров, Джаро&Ханза, Александр Гум.

CC0 Фестиваль кавказской популярной музыки в Сухуме

Пицундский храм