Переосмыслить войну: короткометражку Ибрагима Чкадуа о войне показали в Sputnik

О том, какая история представлена в короткометражном фильме "Выбор камня", в чем был авторский замысел работы и почему картина снята в черно-белом варианте, читайте в материале Sputnik.

В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся предпремьерный показ короткометражной картины Ибрагима Чкадуа "Выбор камня", посвященного Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Первый опыт

Для сценариста и режиссера картины Ибрагима Чкадуа съемки "Выбора камня" стали первым опытом в игровом кино, фабула фильма была взята из реальности, из которой автор решил сделать причту.

"Это мой первый опыт переосмысления войны, если брать в пример Великую Отечественную или Первую мировую войну, то есть период 15-20 лет, когда приходит какое-то осознание через фильмы, литературу и другие художественные жанры", - говорит Чкадуа.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik О съемках картины "Выбор камня"

В картине есть фразы из Тарковского, Чаплина, Камю – это те имена, творчество которых по-особому близко режиссеру.

"Замысел созрел очень давно, но не чувствовал уверенности в том, чтобы решить эту задачу. Конечно, снимать было достаточно сложно, потому что приходилось выполнять и функции администратора, и других побочных профессий, которые должны сопровождать производство фильма", - заметил автор.

В картине есть философский взгляд сценариста и режиссера на отношение человека и природы, о том, что человек все больше отдаляется от нее. В условиях отсутствия электричества на Восточном фронте люди стали больше обращаться к природе, в частности, они вновь начали пользоваться ручной мельницей и чинить водяную. Один из героев картины вопрошает, неужели должно было случиться такое несчастье, как война, чтобы они стали ближе к природе.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Об участии в съемках фильма "Выбор камня"

Герой взялся восстановить водяную мельницу, где давно был сломан жернов. Он делал это впервые, и от того, сможет ли он выточить из камня жернов, зависела судьба всей деревни. Актер фильма Кесоу Хагба подчеркнул, что когда ему показали сценарий, он ему очень понравился.

"Чем мы больше отдаляемся от природы, придумываем всякие виртуальные фокусы, тем больше будем наказаны. Тема – как сохранить самого себя в гармонии с природой, независимо от обстоятельств", - подчеркнул актер.

Черно-белое кино

Объясняя причину того, что картина "Выбор камня" снята в черно-белой гамме, отметил, что снимал про Восточный фронт, где сам провел большую часть времени.

"Как вы знаете, не было электричества, поэтому черно-белая гамма наиболее близко передавала ощущения того времени. Я взял за основу жанр - притчу, потому что он позволяет некоторую условность в действиях, каких-то визуальных вещах. В картине есть немного цвета, бывают цветные сны, в войну они были более цветные, чем в мирное время, у меня, во всяком случае", - сказал Ибрагим Чкадуа.

Картина была снята в апреле 2019 года в течение трех дней, фильм длится 22 минуты, сообщил автор.

"В то время каждый день был похож на предыдущий, жизнь была монотонной, черно-белой", - говорит он.

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После того как герой фильма починил водяную мельницу, он ушел на фронт, этим и заканчивается фильм.

"На войне можно убивать, а можно продолжать жить, он дал немного вздохнуть жизни в деревне, а сам ушел на фронт. Там открытый конец, многие ребята, мои ровесники, к сожалению, погибли, это дань памяти им и нашим старшим, надеюсь, герой выжил", - отметил режиссер.

Спонсорскую поддержку в съемках фильма "Выбор камня" оказала компания "Аквафон". Менеджер по социальным программам компании "Аквафон" Темур Гургулия заметил, что основным направлением спонсорской деятельности организации является поддержка проектов в области культуры.

Премьерный показ фильма состоится на Абхазском телевидении и канале "Абаза-ТВ" 14 августа – в день начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, сообщил режиссер и сценарист картины.