Переосмыслить войну: короткометражку Ибрагима Чкадуа о войне показали в Sputnik

В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся предпремьерный показ короткометражной картины Ибрагима Чкадуа "Выбор камня", посвященного Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
Бадрак Авидзба, Sputnik
Первый опыт
Для сценариста и режиссера картины Ибрагима Чкадуа съемки "Выбора камня" стали первым опытом в игровом кино, фабула фильма была взята из реальности, из которой автор решил сделать причту.
"Это мой первый опыт переосмысления войны, если брать в пример Великую Отечественную или Первую мировую войну, то есть период 15-20 лет, когда приходит какое-то осознание через фильмы, литературу и другие художественные жанры", - говорит Чкадуа.
В картине есть фразы из Тарковского, Чаплина, Камю – это те имена, творчество которых по-особому близко режиссеру.
"Замысел созрел очень давно, но не чувствовал уверенности в том, чтобы решить эту задачу. Конечно, снимать было достаточно сложно, потому что приходилось выполнять и функции администратора, и других побочных профессий, которые должны сопровождать производство фильма", - заметил автор.
В картине есть философский взгляд сценариста и режиссера на отношение человека и природы, о том, что человек все больше отдаляется от нее. В условиях отсутствия электричества на Восточном фронте люди стали больше обращаться к природе, в частности, они вновь начали пользоваться ручной мельницей и чинить водяную. Один из героев картины вопрошает, неужели должно было случиться такое несчастье, как война, чтобы они стали ближе к природе.
"Чем мы больше отдаляемся от природы, придумываем всякие виртуальные фокусы, тем больше будем наказаны. Тема – как сохранить самого себя в гармонии с природой, независимо от обстоятельств", - подчеркнул актер.
Черно-белое кино
Объясняя причину того, что картина "Выбор камня" снята в черно-белой гамме, отметил, что снимал про Восточный фронт, где сам провел большую часть времени.
"Как вы знаете, не было электричества, поэтому черно-белая гамма наиболее близко передавала ощущения того времени. Я взял за основу жанр - притчу, потому что он позволяет некоторую условность в действиях, каких-то визуальных вещах. В картине есть немного цвета, бывают цветные сны, в войну они были более цветные, чем в мирное время, у меня, во всяком случае", - сказал Ибрагим Чкадуа.
Картина была снята в апреле 2019 года в течение трех дней, фильм длится 22 минуты, сообщил автор.
"В то время каждый день был похож на предыдущий, жизнь была монотонной, черно-белой", - говорит он.
После того как герой фильма починил водяную мельницу, он ушел на фронт, этим и заканчивается фильм.
"На войне можно убивать, а можно продолжать жить, он дал немного вздохнуть жизни в деревне, а сам ушел на фронт. Там открытый конец, многие ребята, мои ровесники, к сожалению, погибли, это дань памяти им и нашим старшим, надеюсь, герой выжил", - отметил режиссер.
Спонсорскую поддержку в съемках фильма "Выбор камня" оказала компания "Аквафон". Менеджер по социальным программам компании "Аквафон" Темур Гургулия заметил, что основным направлением спонсорской деятельности организации является поддержка проектов в области культуры.
Премьерный показ фильма состоится на Абхазском телевидении и канале "Абаза-ТВ" 14 августа – в день начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, сообщил режиссер и сценарист картины.