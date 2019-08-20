Любовь во время чумы: Абхазский театр показал "Ромео и Джульетту"

О том, как прошла первая встреча "Ромео и Джульетты" со зрителем, какие роли впечатлили, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik.

"Верона, где встречают нас события" состоит из черной сцены. Лишь с потолка свисает огромное количество веревок. Аскетичные декорации художника Батала Джапуа создают на сцене особую атмосферу, заставляют зрителя задуматься, какое метафорическое значение несут в себе крепко связанные концы веревок? Трагическое переплетение судеб? Символ примирения? А может быть, и то и другое?

Страсть и трагедия шекспировских влюбленных хорошо знакома всему миру. Спектакль ставился во многих странах. Для Абхаздрама же это первое соприкосновение с "Ромео и Джульеттой".

В спектакле сразу же чувствуется стиль работы режиссера Адгура Кове. Те, кто уже смотрел "Хаджи-Мурата" в Русском театре имени Искандера, с легкостью почувствует его почерк – меньше слов, больше пластики. Но в отличие от постановки в РУСДРАМе, которая оставляет после себя много вопросов - множество символов, так и остаются нерасшифрованными, здесь символы понятны каждому. Красное полотно на сцене перед дуэлью Тибальда и Меркуцио, туча из света и тени над сценой - символы нависшей трагедии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля по Шекспиру "Ромео и Джульетта"

По мнению театроведа Светланы Корсая, символы в "Ромео и Джульетте" нешаблонные, даже несмотря на свою узнаваемость.

"Режиссерская интерпретация очень интересная. Спектакль легкий, несмотря на устрашающие маски. Мне очень понравились акценты, которые были расставлены в постановке. За несколько столетий было большое число разных вариантов "Ромео и Джульетты". Я сама в своей жизни видела около 20 интерпретаций. Мне очень понравились символы, которые были использованы в спектакле Абхазского театра. Они очень узнаваемы", – поделилась своим мнением театровед Светлана Корсая.

Адгур Кове делает акцент не только на любовной линии. Он рассказывает и о немаловажных событиях, которые происходят в средневековой Вероне, погружая зрителя в историческую обстановку тех темных времен. Так в постановке появляются чумные доктора в носатых "птичьих" масках. И тут сразу вспоминается предсмертное проклятие Меркуцио: "Чума на оба ваши дома".

На сцене появляется и смерть (Милана Ломия), которая приходит за душами пылких Меркуцио и Тибальда.

© Sputnik / Томас Тхайцук Милана Ломия

Спектакль насыщен танцами. Хореография здесь как нельзя лучше передает настроение и эмоции героев.

Роль Ромео исполняет выпускник ГИТИСа Бенар Кове, который знаком абхазскому зрителю по спектаклям "Пешком", "Гуарапский писарь". Джульетту играет Лоида Тыркба (дублер Лана Джопуа).

© Sputnik / Томас Тхайцук Роль Ромео исполняет выпускник ГИТИСа Бенар Кове

Образ Джульетты особенно сильно раскрывается во второй части спектакля, когда она узнает об изгнании Ромео. Актриса играет смятенную, загнанную в угол влюбленную девушку. И в этом смятении она как никогда убедительна.

Наиболее яркий образ нарисовала Розита Тания, исполнившая роль Кормилицы. Актриса наполнила спектакль добрым юмором.

Ироничен, пылок и обаятелен Меркуцио в исполнении Гудисы Тодуа, недавнего выпускника Петербургского института культуры. Несмотря на пока что небольшой опыт работы в театре, Гудиса сумел передать точность в характеристике своего персонажа, вспыльчивого, язвительного, острого на язык юноши.

© Sputnik / Томас Тхайцук Меркуцио в исполнении Гудисы Тодуа

"Изначально у меня была другая роль – роль Париса. Но в ходе репетиции мне досталась роль Меркуцио. Я очень благодарен режиссеру, что он принял такое решение, – признался Гудиса Тодуа. – Мне кажется, эта роль мне подходит. И есть над чем работать. То есть Меркуцио – такой персонаж, которого часто любят даже больше, чем главных героев. Надеюсь, и в дальнейшем буду раскрываться как актер. Это роль на вырост".

От главных героев хотелось бы увидеть больше проявления эмоций и живой энергии. И сами актеры согласны, что им еще есть над чем поработать.

"Очень много людей мне помогали в создании образа. Практически каждый актер подходил, говорил, как правильнее сказать, чтобы зритель понял меня. Вроде бы получилось. Но впереди есть над чем работать. То есть это не конец. Это только начало. Нам над спектаклем нужно еще много работать", – рассказала Лоида Тыркба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля по Шекспиру "Ромео и Джульетта"

Но, несмотря на неопытность исполнителей главных ролей, смотреть спектакль интересно, авторам удалось при помощи декораций, пластики, световых решений создать по-настоящему оригинальное произведение. И хочется верить, что с каждой новым спектаклем актеры будут оттачивать свое мастерство, чтобы зритель по-настоящему увидел - "у бурных чувств неистовый конец".