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Ушла из жизни актриса Александра Назарова

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Заместитель художественного руководителя Театра имени М.Ермоловой Галина Боголюбова рассказала, что актриса c июля проходила лечение из-за проблем с легкими.

СУХУМ, 21 авг — Sputnik. На 80-м году жизни умерла народная артистка России Александра Назарова, передает РИА Новости.

"Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства", — сказали в театре.

Дата, время и место прощания пока не известны.

Александра Назарова появилась на свет 17 июля 1940 года в Ленинграде. В 1961-м окончила Ленинградский театральный институт имени Островского и сразу стала актрисой Центрального детского театра.

В 1965 году Александра Назарова прошла прослушивание в театр имени Ермоловой и поступила в труппу. Среди значимых ролей в театре — Элен Келлер в "Сотворившей чудо", Костик в "Лунной сонате", Жульетта в "Бале воров", докторша Таня "Завтра в семь" (по роману Константина Симонова "Живые и мертвые").

С 1960-х годов Назарова стала сниматься в кино — сразу после окончания театрального училища. Снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, среди которых "Граница. Таежный роман", "Бригада", "Ночной дозор", "Елки 1914". Многим актриса известна по роли Надежды Михайловны, бабушки Виктории, в сериале "Моя прекрасная няня".

© Sputnik / Василий Малышев
Александра Ивановна Назарова, артистка Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой.

Назарова также озвучивала фильмы. Ее голос можно услышать в картинах "Сорвиголова", "Матрица. Перезагрузка", "Плохой Санта", "Гарри Поттер и Орден Феникса", "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1", "Интерстеллар", "Безумный Макс. Дорога ярости".

В 2001 году актриса получила звание народной артистки.



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