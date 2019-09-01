"Махаз", "Хаджи-Мурат" и "Абхазы мы, абхазы": афиша Абхазии со 2 по 8 сентября

Абхазский Государственный драматический театр
- 3 сентября в 19:00 состоится спектакль "Махаз" по повести писателя Фазиля Искандера. Режиссер-постановщик Валерий Кове.
© Sputnik / Томас ТхайцукПремьера спектакля "Пешком"
- 5 сентября в 19:00 спектакль "Пешком" в постановке Валерия Кове. Спектакль по пьесе современного польского драматурга Славомира Мрожека "Пешком" о наследии Второй мировой войны.
Сухум, ул. Пушкина, 1
Абхазский Государственный молодежный театр
- 2 сентября в 19:00 "Абхазы мы, абхазы" по пьесе абхазского драматурга и прозаика Шоты Чкадуа "Кукла".
© Sputnik Томас ТхайцукПьеса «Кукла» в исполнении Абхазского государственного молодежного театра.
Сухум, ул. Пушкина, 1
РУСДРАМ
- 7 сентября в 19:00 "Хаджи-Мурат" по мотивам по знаменитой повести Льва Толстого "Хаджи-Мурат".
© Foto / РУСДРАМПоказ спектакля “Хаджи-Мурат” в Саранске
Сухум, проспект Леона, 8
Очамчыра
- 4 сентября в 14:00 в Доме культуры Очамчыры состоится концерт ансамбля "Эрцаху", а также музыкантов-балалаечников.
© Sputnik / Томас ТхайцукЮбилейный концерт ансамбля "Эрцаху"
Очамчыра, ул. Баграта Шинкуба, 67