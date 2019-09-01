"Махаз", "Хаджи-Мурат" и "Абхазы мы, абхазы": афиша Абхазии со 2 по 8 сентября

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Sputnik недели: президентская "гонка", "жертвы" бетона и исторические открытия Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике с 19 по 25 августа. 380

Окрепший орешек: как идет сбор фундука в Абхазии О том, какой урожай ореха-фундука в Абхазии в этом году, насколько эффективным оказалось лечение насаждений, и как повлияла на производителей отмена вывозных пошлин на орех, читайте в материале Sputnik. 609