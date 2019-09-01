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Предпремьерный показ спектакля Хаджи-Мурат в РУСДРАМе, 16 декабря 2018

"Махаз", "Хаджи-Мурат" и "Абхазы мы, абхазы": афиша Абхазии со 2 по 8 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Драма "Пешком" в Абхазском театре, спектакль по мотивам произведения Льва Толстого в РУСДРАМе и комедия "Абхазы мы, абхазы" в Молодежном театре в афише Sputnik Абхазия.

Абхазский Государственный драматический театр

  • 3 сентября в 19:00 состоится спектакль "Махаз" по повести писателя Фазиля Искандера. Режиссер-постановщик Валерий Кове.
    Премьера спектакля Пешком
    © Sputnik / Томас Тхайцук
    Премьера спектакля "Пешком"
  • 5 сентября в 19:00 спектакль "Пешком" в постановке Валерия Кове. Спектакль по пьесе современного польского драматурга Славомира Мрожека "Пешком" о наследии Второй мировой войны.

Сухум, ул. Пушкина, 1

Абхазский Государственный молодежный театр

  • 2 сентября в 19:00 "Абхазы мы, абхазы" по пьесе абхазского драматурга и прозаика Шоты Чкадуа "Кукла".
    Пьеса «Кукла» в исполнении Абхазского государственного молодежного театра.
    © Sputnik Томас Тхайцук
    Пьеса «Кукла» в исполнении Абхазского государственного молодежного театра.

Сухум, ул. Пушкина, 1

РУСДРАМ

  • 7 сентября в 19:00 "Хаджи-Мурат" по мотивам по знаменитой повести Льва Толстого "Хаджи-Мурат".
    © Foto / РУСДРАМ
    Показ спектакля “Хаджи-Мурат” в Саранске

Сухум, проспект Леона, 8

Очамчыра

  • 4 сентября в 14:00 в Доме культуры Очамчыры состоится концерт ансамбля "Эрцаху", а также музыкантов-балалаечников.
    © Sputnik / Томас Тхайцук
    Юбилейный концерт ансамбля "Эрцаху"

Очамчыра, ул. Баграта Шинкуба, 67

Теги:
афиша


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