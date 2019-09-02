В три "руки": балалаечные концерты пройдут в четырех городах Абхазии

Концерты профессионального балалаечника Андрея Кирякова пройдут в Абхазии с 3 по 6 сентября.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Большой балалаечный концерт Андрея Кирякова, который умеет одновременно играть на трех инструментах, пройдет в Абхазии, рассказал Sputnik консультант представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов.

"Концерт Андрея Кирякова – это довольно непривычный формат, направлен в первую очередь на молодежь. Помимо того, что он играет одновременно на трех балалайках, он исполняет рок композиции и различную современную музыку", - сказал Кононов.

Консультант Россотрудничества не исключает, что на балалаечных концертах будут сюрпризы для публики и, возможно, будут сыграны абхазские мелодии на национальных русских инструментах.

Концерты организованы межрегиональным общественным движением "Евразийский народный союз" при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии. По словам Кононова, Андрей Киряков - единственный в России музыкант, который владеет четырьмя видами балалаек - прима, электро, альт, контрабас. Он же автор собственной концертной программы "Три балалайки".

Главные цели проекта заключаются в том, чтобы познакомить абхазского зрителя с русским национальным инструментом, а также в продвижении русской культуры за рубежом, уточнил Дмитрий Кононов.

Концерты пройдут: