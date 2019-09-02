16:57 02 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.62
  • EUR73.17
Поиск

В три "руки": балалаечные концерты пройдут в четырех городах Абхазии

© Foto / Валерий Букирев
Культура
Получить короткую ссылку
3110

Концерты профессионального балалаечника Андрея Кирякова пройдут в Абхазии с 3 по 6 сентября.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Большой балалаечный концерт Андрея Кирякова, который умеет одновременно играть на трех инструментах, пройдет в Абхазии, рассказал Sputnik консультант представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов.

"Концерт Андрея Кирякова – это довольно непривычный формат, направлен в первую очередь на молодежь. Помимо того, что он играет одновременно на трех балалайках, он исполняет рок композиции и различную современную музыку", - сказал Кононов.

Консультант Россотрудничества не исключает, что на балалаечных концертах будут сюрпризы для публики и, возможно, будут сыграны абхазские мелодии на национальных русских инструментах.

DESPACITO IN SIBERIA (ДЕСПАСИТО ПО СИБИРСКИ)
© YouTube
Сибирское Despasito: знаменитый хит сыграли на балалайке

Концерты организованы межрегиональным общественным движением "Евразийский народный союз" при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии. По словам Кононова, Андрей Киряков - единственный в России музыкант, который владеет четырьмя видами балалаек - прима, электро, альт, контрабас. Он же автор собственной концертной программы "Три балалайки". 

Главные цели проекта заключаются в том, чтобы познакомить абхазского зрителя с русским национальным инструментом, а также в продвижении русской культуры за рубежом, уточнил Дмитрий Кононов.

Концерты пройдут:

  • 3 сентября в 15:00 в Доме культуре Галского района.
  • 4 сентября в 14:00 в Доме культуры Очамчырского района, после после концерта вокально-хореографического ансамбля "Ерцаху".
  • 5 сентября в 15:00 в Доме культуры Гагрского района.
  • 6 сентября в 14:00 в Доме культуры Гулрыпшского района.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Тайны Вселенной: космические новости в фотографиях
На весь Петербург: как хор из 48 тысяч человек исполнил гимн России
Со всего света: рецепты мороженого из разных стран
Соцсети
Sputnikabkhazia