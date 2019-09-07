Сопрано Герзмава и стихи на абхазском: на ВДНХ отметили день Москвы

В Москве отмечают 872-й день рождения города. В честь 80-летия ВДНХ торжественную церемонию открытия Дня города провели перед фонтаном "Дружба народов".

МОСКВА, 7 сен – Sputnik, Анжелика Бения. Творческие коллективы России, Абхазии, Азербайджана, Армении и других бывших союзных республик отпраздновали День Москвы перед фонтаном "Дружба народов" ВДНХ 7 сентября.

В этом году основной темой праздника стал юбилей ВДНХ — выставке исполнилось 80 лет.

Под аккомпанемент сводного симфонического оркестра, который состоял из приглашенных музыкантов, были представлены номера самых колоритных, зажигательных коллективов из стран, чьи павильоны украшают ВДНХ.

Абхазская часть программы началась со стихотворения "Родина" поэта Сандро Сангулиа, которое на абхазском языке было прочитано Гундой Сакания – лауреатом Государственной премии имени Дырмита Гулиа. Затем выступил Московский ансамбль абхазского танца "Амцабз" под руководством Лаши Марыхуба. После отдельного своего номера "Абхазский перепляс", "Амцабз" выступил вместе с солисткой Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Хиблой Герзмава, которая исполнила песню "Абхазия моя".

"Амцабз" ежегодно выступает на различных российских и международных фестивалях, в благотворительных концертах, дает сольные концерты, но на Дне города коллектив выступил впервые, отметил руководитель коллектива Лаша Марыхуба.

"Для нашего ансамбля быть на одной сцене с такими коллективами, как ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, "Хор Пятницкого" и "Гжель" – это большой опыт и честь. Нам есть, к чему стремиться. Нас порекомендовал режиссер Государственного Кремлевского Дворца Евгений Глазов, который режиссировал концерт сегодня. Композиция наша изначально была "Абхазская свадьба", но формат концерта не позволил нам показать весь номер, свадьбу пришлось урезать. Оставили именно танцевальную часть", – добавил Лаша Марыхуба.

© Foto / Асмат Басария Московский ансамбль "Амцабз" под руководством Лаши Марыхуба

Не случайно местом проведения мероприятия была выбрана площадь "Дружбы народов". Дружба народов – основная тема концерта. Если вспомнить историю ВДНХ, сюда стекались лучшие производители СССР, здесь встречались культуры, отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба.

"Участие Абхазии в открытии Дня Москвы – это еще одно свидетельство дружбы и сотрудничества Абхазии и России. С удовольствием посмотрел концерт. Испытал гордость за нашу страну, когда на сцене появились великолепная певица Хибла Герзмава и ансамбль "Амцабз"", – сказал посол.

Со сцены звучали песни на разных языках, представляя национальные культурные традиции. Была настоящая энергетика дружбы и единения, которая неразделимо связана с подлинным творчеством и талантом, добавил директор по развитию Фонда "Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия" Петр Береза.

"Москва – современный, динамичный мегаполис, богатый традициями и историей. Тысячи ярких мест, среди которых обновившееся ВДНХ – возрождение республик советского союза, где Абхазия занимает достойное место. Это было помпезное действо. Приятно было наблюдать восхищение первых лиц от выступления наших артистов. Я в восторге", – сказал Петр Береза.

Празднование Дня города будет проходить с 7 по 8 сентября. Центральной площадкой мероприятий будет Тверская улица, на которой состоится почти 100 выступлений музыкантов, танцоров и артистов уличных театров.

Бесплатные концерты, спектакли, танцевальные флешмобы и так далее будут также проходить в 30 парках города.