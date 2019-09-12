16:31 12 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.19
  • EUR71.83
Поиск

Владычица тьмы вернулась: как Джоли превратилась из красавицы в ведьму

Disney
Культура
Получить короткую ссылку
7010

Мировая премьера второй части фильма "Малефисента" запланирована на 18 октября 2019 года.

Sputnik

Продолжение "диснеевской" сказки "Малефисента" выйдет на экраны кинотеатров уже в этом месяце.

В преддверии мировой премьеры на странице Disney в Instagram появилось видео того, как актриса Анджелина Джоли, исполняющая главную роль в картине, готовится к съемкам. Команда гримеров легкими движениями рук превращает голливудскую красавицу во Владычицу тьмы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

She’s back in black! Go behind the horns as Angelina Jolie transforms into #Maleficent: Mistress of Evil. See the film in theaters October 18!

Публикация от Disney (@disney)

"Почему я думала, что скулы у нее настоящие", - прокомментировала видео одна из подписчиц.

Пока одни восхищались макияжем актрисы, другие под постом договаривались о совместном походе в кино на премьеру сиквела.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Angelina Jolie becomes the Mistress of Evil in these behind-the-scenes photos. #Maleficent

Публикация от Disney (@disney)

8 июля в сети презентовали официальный трейлер фильма, который стремительно набрал популярность.

Выхода продолжения истории про принцессу Аврору и ведьму Малефисенту фанаты ждали пять лет. Первый фильм вышел на экране в 2014 году.

Режиссером фильма стал Хоаким Роннинг, наиболее известный по фильмам "Пираты Карибского моря: Месть Салазара" и "Бандитки". Кроме Анджелины Джоли в картине играют Мишель Пфайффер, Эль Фаннинг и Эд Скрейн.

Мировая премьера фильма запланирована на 18 октября 2019 года.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Концепт будущего: Международный автомобильный салон во Франкфурте
История солдата: как в Адзюбже проходят съемки фильма о герое Великой Отечественной
Дыня или арбуз: что полезней? - инфографика на sputnik.by
Что полезнее: дыня или арбуз?
Соцсети
Sputnikabkhazia