Владычица тьмы вернулась: как Джоли превратилась из красавицы в ведьму

Мировая премьера второй части фильма "Малефисента" запланирована на 18 октября 2019 года.

Sputnik

Продолжение "диснеевской" сказки "Малефисента" выйдет на экраны кинотеатров уже в этом месяце.

В преддверии мировой премьеры на странице Disney в Instagram появилось видео того, как актриса Анджелина Джоли, исполняющая главную роль в картине, готовится к съемкам. Команда гримеров легкими движениями рук превращает голливудскую красавицу во Владычицу тьмы.

"Почему я думала, что скулы у нее настоящие", - прокомментировала видео одна из подписчиц.

Пока одни восхищались макияжем актрисы, другие под постом договаривались о совместном походе в кино на премьеру сиквела.

8 июля в сети презентовали официальный трейлер фильма, который стремительно набрал популярность.

Выхода продолжения истории про принцессу Аврору и ведьму Малефисенту фанаты ждали пять лет. Первый фильм вышел на экране в 2014 году.

Режиссером фильма стал Хоаким Роннинг, наиболее известный по фильмам "Пираты Карибского моря: Месть Салазара" и "Бандитки". Кроме Анджелины Джоли в картине играют Мишель Пфайффер, Эль Фаннинг и Эд Скрейн.

Мировая премьера фильма запланирована на 18 октября 2019 года.