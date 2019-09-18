Капелла и художники: Минкульт Абхазии проведет серию мероприятий в Москве

25 сентября Абхазская государственная хоровая капелла выступает в большом зале Московской консерватории, а уже 27 сентября в Российском институте стратегических исследований откроется выставка абхазских художников.

СУХУМ, 18 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Министерство культуры Абхазии в рамках сотрудничества с Минкультом России проведет в Москве серию культурных мероприятий, сообщила корреспонденту Sputnik министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.

25 сентября Абхазская государственная хоровая капелла выступает в большом зале Московской консерватории имени Чайковского в рамках в XV Международного осеннего хорового фестиваля имени профессора Тевлина, который в 2019 году носит название "Планета Шнитке".

"Конечно, мы были рады, что в 2019 году нашу капеллу пригласили на такой фестиваль, важная идея которого – формирование культурного пространства. В ней участвует несколько стран. То, что наша хоровая капелла, которая является такой хранительницей нашего музыкального наследия, коллектив с богатой историей, будет представлять нашу страну на этом фестивале, это очень здорово. На наш взгляд, это очень важное культурное событие, которое мы проводим за пределами нашей родины", – сказала Арсалия.

В фестивале также примет участие оперная певица из Абхазии Алиса Гицба, музыкант Барас Куджба и Народный артист Абхазии, дирижер Нодар Чанба.

26 сентября капелла из Абхазии выступает в Туле, концерт пройдет в Тульской областной филармонии.

27 сентября в 14:00 в Российском институте стратегических исследований откроется выставка абхазских художников. На ней будет представлено сто работ, выполненных в разных жанрах и направлениях.

"Для абхазских художников 2019 год – юбилейный. 80 лет как был основан Союз художников Абхазии. Такую юбилейную историю совершенно не случайно Союз художников Абхазии и Минкульт республики, объединив усилия, проводят в Москве. У истоков формирования Союза художников Абхазии вместе с абхазскими художниками были художники из России, которые помогали создавать здесь образовательную базу, формировали профессиональную среду. Посетители смогут увидеть работы Виталия Джения, Батала Джапуа, Сергея Цвижба, Лаши Габелия и многих других", – отметила министр.

Культурные мероприятия, которые запланированы в Москве, проходят в рамках культурного сезона "Абхазия - Россия". Ранее в рамках этого сотрудничества на фестиваль в консерваторию имени Чайковского были приглашены молодые музыканты из Абхазии Эмилия Терзян-Хагба и Барас Куджба.

В конце 2018 года в Абхазию с мастер-классами приехали ведущие художники из консерватории имени Чайковского, которые прошли в Музучилище и сухумской музыкальной школе. Эльвира Арсалия добавила, что главная цель культурных сезонов – это, чтобы они не носили разовый характер, а имели продолжение.

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