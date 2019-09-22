Фестивали, спектакли и праздничные концерты: афиша Абхазии с 23 по 29 сентября

Спектакль ко Дню освобождения Сухума "Гумистинская баллада", Международный фестиваль в Госфилармонии "Дружба без границ", арт-фестиваль в Национальной библиотеке "Прогулка по набережной" в афише Sputnik Абхазия.

Абхазский драмтеатр

27 сентября в 19:00 в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба покажут спектакль "Гумистинская баллада".

Сюжет спектакля основан на реальных событиях. Действие происходит во время Отечественной Войны Народа Абхазии 1992-1993 годов.

События мартовского штурма Сухума. В ночь с 15 на 16 марта 1993 года началась операция Гумистинского фронта по освобождению столицы Абхазии. Штурмовые группы смогли прорвать первую линию обороны вооруженных сил Госсовета Грузии. Но противник быстро опомнился и, развернув гаубичную артиллерию, поставил заградительный огонь за спинами наступающих штурмовых отрядов. Тем самым отрезав их от остальных войск, а так же предотвратил ввод в бой батальонов второго эшелона. Операция провалилась. Теперь командованию нужно думать, как спасти оставшихся на противоположном берегу солдат штурмовых групп.

Спектакль раскрывает судьбу одной из штурмовых групп, которая дислоцировалась в районе "Ачадара" в так называемом "Зеленом доме" в ожидании прибытия второго эшелона. В течении трех суток солдаты отбили пять попыток штурма. На третий день поступил приказ об отступлении.

Сухум, ул. Пушкина, 1

© Sputnik Премьера спектакля Мадины Аргун "Гумистинская Баллада"

Госфилармония

25 сентября в 18:30 на сцене Государственной филармонии имени Рождена Гумба пройдет VIII Международный фестиваль "Дружба без границ".

В фестивале примут участие звезды абхазской эстрады, исполнители из Северного Кавказа, Перу, Южной Осетии, Израиля и Турции.

© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт "Дружба без Границ"

27 сентября в 16:00 в Госфилармонии состоится концерт концерт ко Дню освобождения Сухума в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, организованный Управлением культуры Администрации Сухума.

Сухум, проспект Леона,18

© Sputnik / Илона Хварцкия Празднование дня освобождения города Сухум

Национальная библиотека

25 сентября в 12:00 в Национальной библиотеке откроется VII Международный арт-фестиваль "Прогулка по набережной".

На фестивале будут представлены работы на семи тематических площадках: "Территория литературы и библиотек", "Музейная территория", "Территория визуального искусства и национальных ремесел", "Территория моды, танца и музыки", "Территория спорта", "Детская площадка", "Территория национальных общин".

Международный молодежный арт-фестиваль "Прогулка по набережной" проводится как традиционное, востребованное, имеющее широкий общественный резонанс и общественную поддержку культурно-массовое мероприятие.

Сухум, ул. Лакоба, 111

© Sputnik / Томас Тхайцук Международный арт-фестиваль "Прогулка по набережной"

Молодежный театр

23 сентября в 19:00 на сцене Абхазского драматического театра состоится показ спектакля "Последний из ушедших".

Историко-философский роман Баграта Шинкуба "Последний из ушедших" рассказывает о трагической судьбе убыхов, вынужденных покинуть свою родину во время Кавказской войны. Роман переведен на многие языки мира. Впервые опубликован в 1974 году в журнале "Алашара".

Сухум, ул. Пушкина, 1

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Последний из ушедших"

Гулрыпш

28 сентября в 13:00 во Дворце культуры Гулрыпша, состоится праздничный концерт, посвященный Дню освобождения Гулрыпша от грузинских захватчиков в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.