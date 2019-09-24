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Кадр из фильма Дылда

"Дылду" выдвинули на премию "Оскар" от России

предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
Культура
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"Дылда" - вторая режиссерская работа Кантемира Балагова, премьера которой состоялась на 72-ом Каннском кинофестивале.

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Российский оскаровский комитет выдвинул фильм "Дылда" Кантемира Балагова на премию "Оскар" от России, сообщает РИА Новости.

Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.

Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".



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