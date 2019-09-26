Экзотика на хоровом фестивале: Абхазская капелла выступила в Москве

В фестивальной программе вместе с Абхазской государственной хоровой капеллой участвовали ведущие профессиональные исполнительские коллективы России: Академический большой хор "Мастера хорового пения", Государственная академическая капелла России имени Александра Юрлова, Государственный академический Московский областной хор имени Андрея Кожевникова, Московский государственный академический камерный хор.

Sputnik, Анжелика Бения

Программа фестиваля

Программа хоровой капеллы из Абхазии состояла из народных и авторских композиций, таких как "Азар", "Атларчопа", "Песня ранения", "Аураашьа" и других произведений. Вместе с солисткой Московского музыкального театра "Геликон-опера" Алисой Гицба капелла исполнила произведения русского композитора Андрея Эшпая и произведение Сезара Франка "Panis Angelicus".

Спустя 44 года в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского хоровая капелла Абхазии выступила почти новым составом. Участие в этом концерте – повод для особой гордости, отметила Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба.

"Я люблю этот коллектив, часто выступаю на сценах залов Московской консерватории, в частности и на сцене Большого зала консерватории с особым душевным трепетом. Сегодня трепета было больше обычного, потому что здесь соединилось все: маэстро Тевлин, памяти которого посвящен нынешний хоровой фестиваль, творческая дружба с организатором этого фестиваля – профессором Александром Соловьевым, абхазская духовная музыка, которая внесла немного экзотики в привычную атмосферу академического хорового фестиваля. Особенно было радостно получить горячие аплодисменты от нашего зрителя. Желаю фестивалю​ в лице его руководителя и вдохновителя процветания, новых интересных проектов и хорошей команды. А нашей любимой капелле творческого роста, гастролей и больших возможностей для пропаганды абхазской музыкальной культуры", – сказала Алиса Гицба.

Эстафета поколений

Хоровой фестиваль – это развитие хорового искусства на международном уровне и эстафета поколений. Неважно, на каком языке поет хор, важен голос, наполненность и красивое чистое звучание, отметил директор Абхазской государственной хоровой капеллы, дирижер Нодар Чанба.

"Самое главное, что на сцене была творческая атмосфера, которая позволяла рождаться чистой музыке. Это удалось. Говоря о кадрах, основная часть нашей капеллы – молодежь. Есть и старшая группа музыкантов, которая в составе со дня основания. Вопрос с кадрами у нас стоял всегда. Мы стараемся привлекать к работе молодых музыкантов. Сегодня капеллой дирижировал студент первого курса Барас Куджба. Явление редкое, так как и месяца нет с того дня, как он начал учиться в консерватории, а он уже выступает в большом зале. Через пять лет у капеллы будет настоящий, профессиональный хоровой дирижер", – добавил Нодар Чанба.

Было волнительно дебютировать на фестивале, который объединяет коллективы, чье профессиональное исполнительское мастерство получило широкую известность и признание, сказал первокурсник Московской государственной консерватории имени Чайковского Бараса Куджба.

"К моему выступлению в качестве дирижера готовились с моим преподавателем Александром Соловьевым. Александр Владиславович еще и художественный руководитель нашего Камерного хора Московской консерватории, в котором я состою. Я стараюсь перенять накопленный годами большой опыт моих наставников. Говорю им спасибо за возможность выступить в Большом зале", – сказал Барас Куджба.

Выступления хоров на фестивале дают возможность слушателям определить панораму исполнительских направлений сегодня и приобщиться к ярким образцам хорового творчества, отметила солистка Абхазской государственной хоровой капеллы Елена Хагба.

"Все лето в Пицундском храме мы выступаем в основном перед публикой из России. Мы исполняем русскую духовную музыку, классическую, музыку современную. Когда идет блок народного фольклора – это всегда овации. Но совсем новое ощущение от зрителя Большого зала. Безусловно, публика здесь более сдержанная, но даже так прием был теплым, а реакция ожидаемой", – добавила Елена Хагба.

Идея создания и проведения масштабного смотра хоровых коллективов в Московской консерватории принадлежит хоровому дирижеру, педагогу-просветителю Борису Тевлину. Ежегодно в рамках фестиваля выбирается сквозная тема, объединяющая программы концертов. XV фестиваль посвящен 85-летию со дня рождения композитора Альфреда Шнитке. Два следующих концерта Фестиваля состоятся 6 и 9 октября в Большом зале Московской консерватории.

Начальник Управления международного сотрудничества, доцент Маргарита Каратыгина напомнила, что с Абхазской хоровой капеллой работали многие выдающиеся дирижеры, в том числе и профессора московской консерватории.

"Думаю, у многих наших слушателей есть свое представление об Абхазии – солнце, море, высокие сосны, мандарины и великолепное пение, великолепный хор. Наконец мы услышали абхазские голоса. Это и очень древняя традиция, и большой опыт сотрудничества с мировой культурой. Хоровую капеллу из Абхазии мы давно у себя ждем. Ей уже 50 лет, и все эти годы мы активно с ней дружим", – добавила Маргарита Каратыгина.

Государственная хоровая капелла Абхазии приняла участие в фестивале в рамках подписанного плана сотрудничества между Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и Министерством культуры России "Культурные сезоны Россия-Абхазия 2019".

Философия фестиваля

Запланированные мероприятия проходят в Москве в рамках культурного сезона "Абхазия – Россия". Ранее в рамках этого сотрудничества на фестиваль в Консерваторию имени Чайковского были приглашены молодые музыканты из Абхазии Эмилия Терзян-Хагба и Барас Куджба, отметила министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

"Главная философия фестиваля, которая была заложена его основателем и которая отвечает запросу времени – единое культурное пространство. Абхазия на фестивале была представлена одной из визитных карточек республики – Государственной хоровой капеллой, хранительницей музыкального наследия абхазской культуры. В рамках сезона "Абхазия – Россия" ведущие педагоги консерватории посетили Абхазию. У наших студентов и творческих коллективов была возможность поработать с ними. Как результат – наш соотечественник Барас Куджба стал студентом консерватории Чайковского. Надеемся, сотрудничество, которое было заложено еще в 2018 году, будет продолжено", – сказала министр.

Эльвира Арсалия напомнила, что 26 сентября капелла из Абхазии выступит и в Тульской областной филармонии. А 27 сентября в рамках культурного сезона в Российском институте стратегических исследований будет открыта выставка абхазских художников, на которой будет представлено сто работ, выполненных в разных жанрах и направлениях.