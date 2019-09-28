Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище

Стало известно, где и когда пройдут прощание и похороны режиссера Марка Захарова.

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Известный режиссер будет похоронен во вторник на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Говорухина, Табакова и Броневого. Об этом РИА Новости сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"Мы прощаемся с Марком Анатольевичем во вторник, 1 октября. Прощание начнется в 10 утра. Все будет происходить на основной сцене театра "Ленком", – сообщил Варшавер.

Народный артист СССР, режиссер Марк Захаров в возрасте 85 лет. Причиной смерти стало повторное воспаление легких. Он главенствовал в "Ленкоме" 45 лет, его самой известной театральной работой считают рок-оперу "Юнона и Авось".

Среди фильмов, в которых он выступил режиссером, – "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Двенадцать стульев" с Андреем Мироновым. Многие ленты, созданные Захаровым, пополнили золотой фонд отечественного кинематографа. Кроме того, Захаров является автором и соавтором сценариев к таким фильмам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".