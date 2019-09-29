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Спектакль Третий день войны Абхазского государственного Молодежного театра

Праздник победы и спектакль по Островскому: афиша Абхазии со ‪30 сентября‬ по ‪6 октября

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Спектакль по пьесе Островского "На всякого мудреца довольно простоты" в РУСДРАМе и праздничные концерты в районах в афише Sputnik Абхазия.

Абхазская Государственная филармония

  • ‪30 сентября в 18:00 в Госфилармонии праздничный концерт с участием местных коллективов и исполнителей абхазской эстрады.

Сухум, проспект Леона,18

РУСДРАМ

  • 3 и ‪4 октября в 19:00 в Русском театре драмы состоится премьера спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Островского.

Сухум, проспект Леона, 8

Музей Боевой Славы
© Sputnik
Музей Боевой Славы

Музей Боевой Славы имени В.Г. Ардзинба

  • ‪30 сентября в 14:00 в "Государственном музее Боевой Славы имени Ардзинба откроется фотовыставка "Эхо войны".

Абхазский Государственный Молодежный театр

  • 30 сентября в 19:00 в Молодежном театре покажут спектакль "Третий день войны", а уже
  • 3 октября в 19:00  - постановку "Требуется лжец".
    Премьера спектакля Требуется лжец.
    © Sputnik / Томас Тхайцук
    Премьера спектакля "Требуется лжец".

Сухум, ул. Пушкина, 1

Гагра

  • ‪30 сентября в 19:00 на площади Аиааира праздничный концерт, посвященный Дню Победы и Независимости Абхазии.
  • ‪6 октября в 19:00 на площади Аиааира состоится концерт, посвященный Дню освобождения Гагры от грузинских оккупантов.

Гудаута

  • ‪30 сентября в 14:00 в Доме культуры состоится концерт с участием коллективов "Рица", "Аураща", "Ахищтра".

Ткуарчал

  • ‪30 сентября в 15:00 в Доме культуры состоится концерт местных танцевальных и музыкальных коллективов, в 16:00 концерт продолжится на площади перед Домом культуры.
    Ткуарчал. Дом культуры
    © Sputnik
    Ткуарчал. Дом культуры

Очамчыра

  • В Очамчыре ‪30 сентября в 13:00 в Доме культуры состоится концерт с участием эстрадных исполнителей и молодежных коллективов.

Очамчыра, ул. Баграта Шинкуба, 67

Гал

  • В Гале ‪30 сентября в 17:00 на центральной площади состоится праздничный концерт.
Теги:
афиша


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