Праздник победы и спектакль по Островскому: афиша Абхазии со ‪30 сентября‬ по ‪6 октября

Абхазская Государственная филармония
- 30 сентября в 18:00 в Госфилармонии праздничный концерт с участием местных коллективов и исполнителей абхазской эстрады.
Сухум, проспект Леона,18
РУСДРАМ
- 3 и 4 октября в 19:00 в Русском театре драмы состоится премьера спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Островского.
Сухум, проспект Леона, 8
Музей Боевой Славы имени В.Г. Ардзинба
- 30 сентября в 14:00 в "Государственном музее Боевой Славы имени Ардзинба откроется фотовыставка "Эхо войны".
Абхазский Государственный Молодежный театр
- 30 сентября в 19:00 в Молодежном театре покажут спектакль "Третий день войны", а уже
- 3 октября в 19:00 - постановку "Требуется лжец".
© Sputnik / Томас ТхайцукПремьера спектакля "Требуется лжец".
Сухум, ул. Пушкина, 1
Гагра
- 30 сентября в 19:00 на площади Аиааира праздничный концерт, посвященный Дню Победы и Независимости Абхазии.
- 6 октября в 19:00 на площади Аиааира состоится концерт, посвященный Дню освобождения Гагры от грузинских оккупантов.
Гудаута
- 30 сентября в 14:00 в Доме культуры состоится концерт с участием коллективов "Рица", "Аураща", "Ахищтра".
Ткуарчал
- 30 сентября в 15:00 в Доме культуры состоится концерт местных танцевальных и музыкальных коллективов, в 16:00 концерт продолжится на площади перед Домом культуры.
© SputnikТкуарчал. Дом культуры
Очамчыра
- В Очамчыре 30 сентября в 13:00 в Доме культуры состоится концерт с участием эстрадных исполнителей и молодежных коллективов.
Очамчыра, ул. Баграта Шинкуба, 67
Гал
- В Гале 30 сентября в 17:00 на центральной площади состоится праздничный концерт.