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Концерт Стинга в Москве

Англичанин в Нью-Йорке и другие хиты легендарного Стинга

© Sputnik / Евгения Новоженина
Культура
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Второго октября свой день рождения отмечает рок-музыкант, композитор и исполнитель Гордон Мэттью Томас Самнер, который известен всему миру под именем Стинг.

Sputnik

Стинг родился 2 октября 1951 года в английском портовом городке Уоллсенд. Музыкант – семикратный лауреат премии "Грэмми", обладатель "Эмми" и номинант на премию "Оскар".

У псевдонима "Стинг", которое переводится с английского как "жало", четыре версии происхождения:

  • слово прицепилось к музыканту из-за его полосатого черно-желтого свитера;
  • язвительный характер исполнителя стал причиной такого прозвища;
  • на одном из концертов в штанину Стинга залетела пчела;
  • либо он выкупил псевдоним у Стива Бордена - рестлера, выходившего на ринг под именем "Стинг".

У Стинга шестеро детей – двое от первой и четверо от второй жены. Чтобы не превратить своих наследников в богатых бездельников, предусмотрительный Стинг лишил их своего 300-миллионного состояния.

В числе многолетних увлечений Стинга – шахматы, аэробика и йога. К тому же одним из дополнительных источников доходов Стинга является виноделие, которым он занимается в Тоскане – на вилле недалеко от Флоренции. Вина Стинга высоко ценятся в Великобритании и США, некоторым из них он дал названия своих песен: Sister moon и Whenwe dance.

В честь дня рождения музыкального гения Sputnik предлагает вспомнить его лучше хиты:

1. Englishman In New York

2. Fragile

3. Shape of my heart

4. Desert Rose

5. Sting - Whenever I Say Your Name ft. Mary J. Blig



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