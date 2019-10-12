Молодежка школьникам: дневной показ "Последнего из ушедших" прошел в Сухуме

Для учащихся сельских школ республики Государственный молодежный театр провел спецпоказ спектакля "Последний из ушедших" по роману Баграта Шинкуба в пятницу, 11 октября.

О трудном пути к театру, символической плате за билет и недальновидной политике убыхского князя и о том, почему зрители спектакля боятся повторения судьбы родственного народа, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Амра Амичба, Sputnik

Дорога к театру

По сложившейся театральной практике спектакли в Сухуме начинаются в 19 часов. Соответственно, заканчиваются к 22-23 часам. Если к началу показа еще как-то можно успеть, то к 21 часам уже никакой общественный транспорт не ездит. Только частные такси. Поэтому театралам, помимо стоимости билета, всегда приходится запасаться деньгами и на обратную дорогу.

По словам администратора Молодежного театра Фатимы Цушба для удобства школьников решено проводить дневные показы спектаклей.

"Так как в школах уроки заканчиваются в два-три часа дня, решено провести спектакль в 16 часов, чтобы детям допоздна не сидеть. Спектакль "Последний из ушедших" продолжается три часа и детям поздно вечером сложно возвращаться домой, как, впрочем, и взрослым, общественного транспорта нет. А для сельских жителей тем более удобно такое время, у них школьные автобусы, на которых они приезжают к нам. Поэтому мы решили сделать пораньше, чтобы зрители вернулись в районы не глубокой ночью", - объяснила Цушба.

© Sputnik Школьники на площади перед зданием Абхазского драматического театра

Строго по билетам

- Не теряйте билеты. В них записаны места, на которые вы должны сесть, - предупреждает юных зрителей администратор театра.

Молодежка установила для школьников символическую плату за билет, почти бесплатно, и взымают только ради того, чтобы приучить их к культуре посещения театра.

"Чтобы понимали, как пользоваться билетом, что в каждом билете прописаны их места, ряды. Бывает, что приходят в театр, только чтобы выйти куда-то, но в основном посещают наши спектакли настоящие театралы. За что мы благодарны каждому зрителю", - отметила Фатима Цушба

На пятничный дневной показ приехали учащиеся Мыкуской школы из Очамчырского района, учащиеся школ сел Хуап, Ачандара, поселка Приморское Гудаутского района и из школ города Гудауты.

На дневной показ собирались и школьники из Гагры и Гагрского района.

"Но их очень много оказалось, зал не вместил бы, поэтому решили в другой раз провести для них спектакль. Скорее всего, это будет в ноябре", - уточнила администратор Молодежного театра.

Молодежный театр установил для школьников символическую плату за билет

Ехал автобус из села

В средней школе села Мыку учатся 70 человек, из них 20 старшеклассников приехали на спектакль со своей учительницей абхазского языка Валентиной Ласуриа.

"Роман Баграта Шинкуба "Последний из ушедших" есть в программе одиннадцатого класса. Но уже после девятого класса во внеклассном чтении", - пояснила Ласуриа.

Она заметила, что роман Шинкуба включен в многотомник, а отдельной книгой давно не издавался.

"Может, у человека нет возможности купить полное собрание сочинений, а одну книгу может. Очень хочется переиздания. Этот роман должен быть у каждого в личной библиотеке", - сказала учительница.

Мыкуские школьники не впервые приезжают на спектакль в Сухум. В большом селе есть школьный автобус, который развозит детей. На нем приехали и в столицу на культурное мероприятие.

"Мы были на "Келешбее", на "Носорогах". И нам сказали, что скоро привезут к нам в село моноспектакль "Белая скала", премьера которого недавно тут состоялась", - поделилась ученица 11 класса Диана Хухуа.

Астан Тарба признался честно, что пока не читал известный роман, но знает, о чем он.

"Роман о махаджирстве и последнем представителе близкого нам, но исчезнувшего народа ", - отчеканил он.

С завучем по воспитательной работе Фридой Гумба из Ачандарской школы приехали 14 человек.

"В прошлый раз, когда Молодежный театр организовывал дневной показ, мы не смогли приехать. В этот раз дети очень хотели попасть и вот мы здесь", - с улыбкой сказала завуч.

Астанда Аджба при прочтении романа больше всего обращала внимание на описание главного героя, его характера и силы воли.

"Мне было интересно, как образ Зауркана Золак воплощен на сцене. Кто будет его играть, и как он это будет делать. И вы знаете, актер Аслан Анкваб мне понравился", - призналась Аджба.

Наала Циба из Ачандары второй раз смотрит спектакль, на первый ее пригласил дядя Алиас Ашхаруа – студент актерского отделения АГУ, который занят в постановке.

"Я во время каникул в августе приехала к тете в город на море. И ходила также в театр. Мне тогда понравился спектакль "Последний из ушедших", я посоветовала его своим друзьям в Ачандаре, сказала, что не пожалеют. Я тоже приехала еще раз посмотреть!", - заметила Наала.

Зрительный зал в преддверии начала спектакля

Молоко матери

В кабинете сотрудницы театра Камилы Джениа, которая выдает устройства для радиоперевода с абхазского языка столпились человек десять из абхазской школы села Приморское.

На вопрос, зачем им наушники, наиболее бойкий выдал логичный, по его мнению, ответ: "Потому что не понимаем абхазского языка", и вызвал дружный смех и учеников, и учительницы. Просто корреспондент по наивности предположил, что раз это учащиеся абхазской школы, то и родной язык они знают.

И как никогда стал актуальным диалог в спектакле, прозвучавший чуть позднее со сцены. Ученый спрашивает главного героя Зауркана Золак, как же он не забыл на чужбине не только убыхский, но и абхазский язык – язык его матери. На что Золак ответил, что язык, впитанный с молоком матери, забыть невозможно.

Выдача устройства для радиоперевода с абхазского языка

Между тем, Джениа в сердцах поделилась, что наушников на весь театр осталось всего 89 штук.

"Он не пригоден ни для чего вне стен театра, но почему-то некоторые берут устройства с собой. Бессмысленно их домой забирать", - сказала она.

Недальновидный князь

Ученица одиннадцатого класса Ариана Царгуш из Ачандары собирается поступать на факультет Международных отношений в Абхазский госуниверситет. Наряду с литературой, она интересуется историей и политикой.

"Я подписана в инстаграме и телеграмм-канал агентства Sputnik Абхазия. Если в анонсе ссылки вижу, что речь о политических событиях, всегда открываю и читаю", - заметила она.

По мнению Арианы, причина массового переселения убыхов в Турцию – результат недальновидной политики их владетельного князя. И такой вывод она сделала после прочтения самого романа.

"Абхазский князь, напротив, проявил стратегическое мышление дальновидного политика. Он понимал, что рано или поздно война закончится не в его пользу. И, несмотря на то, что многих унесла всеобщая волна махаджирства, полного опустошения Абхазии он не допустил. Возможно, благодаря его усилиям абхазский народ все еще живет на своей земле. Если бы убыхский князь послушался своего соседа, все могло сложится не так грустно для них", - считает школьница.

А вот две ученицы хуапской школы Валерия и Лана не только не были подготовлены к спектаклю, но и вышли из зала до его завершения. На вопрос, о чем только что увиденный ими спектакль, они ответить не смогли, не услышали даже имени главного героя. Пришлось провести небольшой вводный урок абхазской литературы, чтобы хоть что-то отложилось в их юных головах.

Не повторить судьбу убыхов

В возрасте 24 лет в 1864 году убых Зоркан Золак из "Последнего из ушедших" покинул родину. О трагической судьбе своего народа и рассказывает он в спектакле.

"Алчность правителей привела к гибели народа. Как будто там вместе с ними была. У меня прям слезы текут, плачу весь спекаткль, вот и сейчас после него. В восторге от игры актеров, очень трогательно. Я очень люблю Абхазию. Я уже немолода, ничем не могу помочь стране, но болею душой", - сказала пенсионерка Надежда Елистратова, которая переехала в Абхазию восемь лет назад. Ее подруга добавила, что Надежда читает абхазскую литературу и историю республики и сюжет романа "Последний из ушедших" был ей знаком еще до спектакля.

Несмотря на просьбу администрации театра, выключить телефоны перед спектаклем, трель мобильников регулярно раздавалась в тишине. В очередной раз кому-то позвонили, и вместо того, чтобы отклонить звонок, женщина громко ответила.

"Я в Сухуме. В Сухуме!", - пришлось ей повторить дважды на весь зал. Видно на другом конце не ожидали, что тот, кому позвонили, окажется так далеко от села Ачандара.

Тем не менее, вовлеченных в действо на сцене было больше. Периодически звучали всхлипы зрителей. Из всего романа режиссер выбрал наиболее трагичные эпизоды, например, историю о матери, которая убаюкивала своего мертвого ребенка, чтобы турецкие солдаты не выбросили его тело за борт в море, знакома каждому. И реакция на нее безусловная.

Преподаватель абхазского языка и литературы средней школы села Хуап Светлана Хашиг высказала мнение, что опасность исчезновения абхазского народа, которая была во времена махаджирства, актуальна и сегодня.

"С сегодняшним днем схоже происходящее на сцене. Непонимание друг друга – вот к какой трагедии привело. Все должны посмотреть этот спектакль, запомнить его и сделать выводы. Вот смотрю на публику, в основном это те, кто не знает, о чем этот роман, им сложно понять спектакль. Это не развлекательная постановка, а историческая драма. Прежде чем приехать, они должны были подготовиться, не только прочитать произведение, но и с учителем на уроках истории разобрать реальные исторические события, которые описываются в романе. Сегодня смотрю и думаю, неужели мы повторим судьбу убыхского народа? И этот вопрос должен задать себе каждый, кто посмотрит спектакль", - сказала Хашиг.

В кульминационной сцене спектакля звучит предостережение: история может повториться, у человека всегда есть выбор, чтобы не допустить худшего варианта развития событий, не лишиться дома и своего народа, не стать последним из ушедших.