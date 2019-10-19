Хаджимба встретился с участниками фестиваля "Хибла Герзмава Приглашает"

Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" проходит в Абхазии в 17-й раз. Впервые он состоится на стадионе "Динамо" в Сухуме.

СУХУМ, 19 окт-Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с участниками и организаторами фестиваля "Хибла Герзмава приглашает" в Сухуме, в субботу 19 октября.

Глава государства поприветствовал гостей и отметил, что фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" является важным культурным событием в жизни народа Абхазии.

"Важно то, что Вы представляете Абхазию на международном уровне. Уверен, что у фестиваля будет очень долгая и красивая история. Это мероприятие – показатель наших гуманитарных связей с Россией и показатель того, на каком уровне живет наша республика", - сказал он.

Хибла Герзмава поздравила главу государства с победой на президентских выборах и поблагодарила участников фестиваля за участие в культурной жизни Абхазии.

"Завтра мы проведем очень важный концерт, впервые на новой площадке, на стадионе "Динамо". Надеемся, что зрителям она понравится. Также я благодарна моим друзьям, которые, несмотря на занятость, поддержали меня. Надеюсь, что моя родина будет и дальше процветать, а я буду продолжать это дело, пока могу. Мне важно, что на наш фестиваль приезжают певцы и артисты высшего уровня. Таким образом мы осуществляем нашу музыкальную политику", - сказала она.

По словам министра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвиры Арсалия, ежегодно фестиваль расширяет свои географические рамки.

"Участников, друзей и зрителей фестиваля очень много. Это история, которая находится в постоянном развитии. За 17 лет выросло новое поколение поклонников Хиблы. В этом году на фестиваль смогут прийти все", - отметила она.

Российский оперный певец и народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков подчеркнул важность культурного обмена между государствами и предложил в ближайшем будущем организовать Международный музыкальный фестиваль его имени в Абхазии, в обмен на выступление участников фестиваля "Хибла Герзмава приглашает" в Уфе.

"Искусство и спорт – это важные, объединяющие факторы, тем более сейчас, в наше непростое время", - подчеркнул он.

Международный музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" состоится в Абхазии в воскресенье 20 октября на стадионе "Динамо". На фестивале выступят Государственный симфонический оркестр Татарстана, Академический Большой хор "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича, а также российский оперный певец, народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков.