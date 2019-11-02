"У вас склероз": как Абхазский драмтеатр восстанавливает "Берег неба"

"Берег неба" впервые покажут на фестивале "Сцена без границ" во Владикавказе 4 ноября, а в абхазском госдрамтеатре постановку представят абхазскому зрителю 19 ноября.

Сария Кварацхелия, Sputnik

-У вас склероз! – говорит режиссер Валерий Кове актерам Абхазского драмтеатра.

Но это не диагноз и не оскорбление со стороны режиссера. А всего лишь объяснение того образа, в который должны войти актеры.

"Если даже слово забыли, то сделаете так, чтобы зритель подумал, что это старческий маразм. Вы должны показать, что сейчас у вас эмоции достигли такой степени, что вы сильно расчувствовались. А после того, как вы расчувствовались воспоминаниями о жизни и юности вы тут же начинаете исчерпывающе показывать другую природу, – энергично объясняет Валерий Кове и сам незаметно входит в воображаемую роль, меняя интонации и активно жестикулируя. – А если вы будете дергаться и все время показывать свою беспомощность, то зритель не поверит. Вам всем под 100 лет, у вас склероз, вам эта забывчивость простительна".

© Sputnik / Томас Тхайцук Режиссер Валерий Кове

Актеры внимательно слушают наставления Валерия Кове и заново прогоняют эпизод.

Так проходят репетиции спектакля по мотивам произведения Тонино Гуэрры "Берег неба". Непрерывность и чувство меры, пожалуй, одни из главных требований Кове к актерам.

"Большие паузы не делайте. Если мы делаем паузу, то мы должны понимать для чего это делается. Вначале у вас все было хорошо – и легкость, и непрерывность, а потом вы один раз споткнулись, два раза споткнулись и растерялись", – безустанно продолжает объяснять Валерий Кове после каждой новой сцены.

Досрочно выйти из отпуска

Работа над восстановлением спектакля "Берег неба" в Абхазском Госдрамтеатре начались 20 октября. Режиссеру и актерам пришлось попрощаться с последними днями отпуска и досрочно выйти на работу, чтобы успеть подготовить спектакль к фестивалю "Сцена без границ", который проходит во Владикавказе.

В фестивале Абхаздрам участвовал не раз со спектаклями "Махаз", "Гуарапский писарь", "Пешком", "Самоубийца". На этот раз руководство театра решило отправить во Владикавказ "Берег неба".

"Спектакль на взгляд руководства театра, как я понял, имеет какую-то ценность. Пьеса про жизнь на отшибе, про деревню, далекую от цивилизации. В этой деревне живут старики преклонного возраста. Спектакль рассказывает о жизни этих стариков, мимо которых проходит цивилизация. А, если даже она каким-то образом появляется, то идет мимо них. Они не могут ее остановить. Но, невзирая на свое положение, обстоятельства собирают людей здесь, даже тех, кто когда-то отсюда ушел", – коротко рассказывает о постановке Валерий Кове, с которым удается поговорить во время перерыва.

Так как спектакль в театре ставили 15 лет назад, режиссеру пришлось изменить многое. И в первую очередь – актерский состав, который на 90% состоит из "новичков". Из прошлого состава остались только трое – Сергей Габния, Сырбей Сангулия и Роза Дбар. Как шутит Валерий Кове, в этом спектакле незаменимым остается только режиссер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Берег неба" в Абхазском драматическом театре

Пока актеры репетируют на малой сцене. По отдельности отшлифовывают каждый эпизод.

"Большую сцену еще не получили. Только завтра получаем. Там, во Владикавказе тоже мы договорились, нам дадут большую сцену до показа спектакля. Но что делать? Стараемся. Как говорится, нет безвыходных ситуаций. Такова жизнь, – вздыхает Кове. – Сейчас, конечно, хочется целиком прогнать спектакль, но не получается. Приходится останавливать актеров и вместе отшлифовывать некоторые эпизоды. Хотя иногда думаю: черт с ним, можно и согласиться".

Самим актерам "Берег неба" пришелся очень по душе. Во-первых, это спектакль, который некогда с большим успехом играли корифеи Абхазского драмтеатра, во-вторых, тема пьесы Тонино Гуэрры очень близка жителям Абхазии, которые не так давно пережили войну.

"Сама пьеса очень близка нам, рассказывает о нашей жизни, о наших реалиях. Автор Тонино Гуэрро рассказывает о жизни забытой всеми деревне на отшибе после войны. Люди, которые остались в этой деревне живут в своем мирке, мимо них проходит цивилизация. Все персонажи этой постановки печалятся об одном: пока они думали о молодости, вся жизнь прошла мимо них незаметно. Но, несмотря на все, каждый живет надеждой. Это некая детская надежда, которая присуща нам всем", – отметил актер Теймураз Чамагуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Актер Теймураз Чамагуа во время репетиции спектакля "Берег неба"

Мебели – место на даче

"Берег неба" как и многие другие работы Кове – лаконичный по декорациям спектакль. На сцене появляются только трюмо без зеркала и пару стульев.

Для режиссера важно, чтобы на сцене не было лишних предметов. Реквизит же, по его мнению, это вещи, за которыми прячется играющий.

"У нас, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогает. Да, я хотел бы иметь возможность создать спектакль с декорациями, но таких средств нет. Хотя по большому счету, атрибутика, декорации, реквизит, технические акценты – это все то, за чем прячутся актеры. Мы очень строго к этому относимся. Сцена – место, где любой знак приобретает художественный смысл. А мебели место на квартире или на даче, – считает Кове. – Театр всегда должен быть в движении. Всему есть мера. Театр такая вещь, которая соединяет и художественный, и пластический, и музыкальный мир. Самое главное, чтобы в конце концов получилось органичное целое".

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Берег неба" в Абхазском драматическом театре

"Берег неба" режиссера Тонино Гуэрро покажут на фестивале "Сцена без границ" во Владикавказе 4 ноября, а уже 22 ноября спектакль – в Нальчике в рамках фестиваля "Южная сцена". Абхазский зритель сможет увидеть "Берег неба" 19 ноября.