Жираф Самсон доехал: один день актеров РУСДРАМа в Сыктывкаре

Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера отправился на гастроли по России. 3 и 4 ноября в столице Республики Коми театр из Абхазии покажет три спектакля "Хаджи-Мурат", "Визит старой дамы" и "Сказку о том, как волк Абга стал рыбаком".

Как труппа русского театра выезжала на гастроли, чьи пирожки ели актеры по дороге, о талисмане артистов жирафе Самсоне, как "Электра" разгоняла толпу, и как корреспондент Амра Амичба не дала заблудиться русдрамовцам в московском аэропорту, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Амра Амичба, Sputnik

Самсон Жоржевич и другие актеры

"Это мои первые гастроли!" - сказала актриса Милана Ломия, спеша к автобусу, который ждал искандеровцев, чтобы отвезти их в аэропорт. Театр Искандера не впервые выезжает за пределы республики, но в репертуар попадали спектакли без участия Миланы.

А вот для жирафа Симона – это уже четвертые гастроли. Игрушечный талисман актера Кирилла Шишкина стал любимцем всей труппы. Актриса Лоида Тыркба придумала для него даже отчество и обращается к жирафу исключительно "Жоржевич".

© Sputnik Даут Логуа Актер Кирилл Шишкин с игрушечным талисманом жирафом Симоном

"У меня тоже есть талисман. Это я сам! - со свойственной ему искренней улыбкой сказал актер Инал Инапха, раскинув руки и встав в позу, которую интерпретируешь однозначно: "Аз есмь царь! Любите меня!".

Всего на гастроли выехало 42 человека. Помимо актеров – это большое количество работников технических служб театра.

"Практически весь наш театр выехал на гастроли. Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры России пошел нам навстречу, не сократили состав нашей творческой и технической групп, которые выехали на гастроли для того, чтобы показать эти спектакли на должном уровне и в самом высоком качестве, - сказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. - Также взяли с собой некоторое оборудование. Постараемся воссоздать спектакли в таком виде, в каком они идут в нашем театре".

Труппа театра выезжала в две группы. Всем не достались билеты на один рейс самолета, поэтому с молодыми актерами поехал гендиректор, чтобы и присматривать за ними, а старшее поколение артистов, как более самостоятельные и взрослые, отправились на следующий день.

Пирожки и песни

Артисты отправились в дальний путь от РУСДРАМа с аплодисментами - самим себе, для успешности гастролей и, кажется, водителю, давая аванс за внимательность на дороге. Один раз за безопасность труппы волнение все-таки возникло: когда рука водителя автобуса потянулась за телефоном, и начался разговор с собеседником. С трудом отогнала от себя мысли о конце не начавшихся гастролей.

С большим продуктовым пакетом по салону, словно заботливая мамочка, носился актер Инал Инапха, предлагая всем "домашние, домашние", как он подчеркивал, пирожки и ачашэ (абхазский пирог с сыром – ред.).

"Ммм, вкусно!" - сказал где-то за спиной гендиректор театра, откусывая пирожок. Пришлось поверить на слово, так как ни есть, ни пить, ни даже разговаривать в движущемся транспорте не могу – сильно укачивает. Именно поэтому я не услышала, о чем пели актеры, кто стал запевалой, и чьи шутки вызывали заразительный смех всей группы. Сидела впереди в автобусе, а вся молодежь "скучковалась", как обычно, в задней части салона. Там было весело, но без меня.

Актрису Марину Сичинава захватили по дороге. Она живет в Гагре, а не в Сухуме. Ежедневно приезжает на работу в столицу на репетиции и показы спектаклей.

Всю дорогу суетился помощник гендиректора театра Дэниел Яковиди. Каждая незапланированная остановка, запрашиваемая артистами, купить воды, чипсов или по нужде, вызывала в нем почти предынфарктную тревогу.

Дэниэл спешил, боясь опоздать на самолет. И потому волнение его оправданно: до Сыктывкара добирались с пересадкой на двух самолетах через Москву, опоздаешь на один рейс, и, как следствие, второй улетит без тебя.

В час ночи на абхазо-российской границе пробок не было. Добрались вовремя! Дэниел был счастлив.

Блуждающие в аэропорту

Рейс из Сочи приземлился у терминала "D" московского аэропорта Шереметьево-2, а вылет в Сыктывкар был из терминала "B" Шереметьево-1.

Огромный аэропорт, и, как оказалось, я ориентируюсь в нем лучше искандеровцев. Благодаря близости расположения к московским родственникам прилетаю именно туда из Сочи. Как-то и в международный рейс вылетала в Чехию.

С первой самостоятельной попытки чуть не заблудившись, из терминала D к терминалу B русдрамовцы шли уже по моим ориентирам.

Поезд на монорельсах между терминалами всегда переполнен. Из одного части артистам пришлось выйти из-за перегруза. Тогда решили в следующий поезд войти всем вместе, и чтобы "разогнать" толпу актрису Мадлену Барциц попросили "включить" сильную энергетику "Электры". Побывавшие на недавних премьерных показах помнят, с какой подчиняющей всех и вся энергией играла Мадлена древнегреческую героиню в одноименном спектакле.

Ночная дорога всегда утомительна, время между транзитными рейсами бывает в несколько часов, и человек не высыпается. Особо сонливые прикорнули сидя в зале ожидания. Исполнитель роли "Хаджи-Мурата" Осман Абухба и гендиректор театра Ираклий Хинтба оказались соседями к царству Морфея.

"Город Гюлен!" – зычно, как в спектакле "Визит старой дамы", произнес актер Люпчо Спасов при приземлении в аэропорту столицы Республики Коми, вызывая тем самым дружный смех всех пассажиров самолета "Москва-Сыктывкар".

В автобусе, который вез к зданию аэропорта в Сыктывкаре, актер Руслан Ажиба признался гендиректору театра, что забыл некоторые сцены из "Хаджи-Мурата".

"Ничего. Порепетируем и вспомнишь", - спокойно и, на мой взгляд, чересчур лояльно, сказал Ираклий Хинтба.

Пока гендиректор театра общался с представителями принимающей стороны, актеры успели взять багаж и выйти на улицу. Контраст погоды ощутим - после сухумской осени в +23 оказаться в -5 на холоде южанам не так легко. Мужчины предусмотрительно захватили шапки. Из-за черных шапок и черных курток не сразу узнала актеров и приняла их за трудовых мигрантов, даже успела подумать, вот и на север едут на заработки. На фоне русских берез в толпе мужчин с сумками наперевес, только приглядевшись, распознала актеров РУСДРАМа.

"Я поняла, почему мои однокурсники из Сыктывкара не хотели возвращаться домой", - заметила выпускница московского Театрального института имени Щукина Милана Ломия, разглядывая город из окон автобуса.

С ней согласна и местная жительница Евгения Комягина, которая рассказала, что в этом году за все лето в Сыктывкаре был только один солнечный день, тогда воздух прогрелся до +23 градусов.

"Ждем снега, тогда будет хотя бы бело. А сейчас одна серость вокруг", - с грустью сказала она.

Кавказский ноябрь

В городе висят афиши как спектаклей РУСДРАМа, так и предстоящего концерта чеченского народного ансамбля. Как рассказали местные жители, на днях прошли показы спектаклей дагестанского театра, и вот сейчас с гастролями приехал абхазский театр. Кавказский ноябрь какой-то получается в Сыктывкаре.

Актеры поделились, что бывая с гастролями в новых городах, прогуливаясь, обращают внимание на лица местных жителей. Многое можно понять по лицам горожан в незнакомом городе. Никто из них не смотрел вперед навстречу идущему или собеседнику. Смотрят вниз, под ноги себе. Думаю, это отличительная черта жителей российских северных районов: больше обращать внимание, куда ставишь ногу, чтобы не поскользнуться.

Жительница Сыктывкара Евгения рассказала, что комичи предпочитают летать на отдых в Тунис и Египет, нежели на российский юг.

"По времени дольше, да и прямого рейса Сыктывкар-Сочи нет. А Сыктывкар-Тунис, например, есть", - сказала она.

Из дальних берегов

Академическому театру драмы имени Савина, в котором покажут спектакли РУСДРАМа, десять лет. Он заново отстроен на месте ветхого с 90-летней историей. От старого остался только фасад, как архитектурный памятник культурного наследия. Зрительских мест в театре 370. В актерской труппе 45 человек. И как заметил директор театра Михаил Матвеев, она самая многочисленная за всю многолетнюю историю.

Матвеев отметил, что впервые в истории театра и республики на гастроли приехал театр из Абхазии.

"Гости с дальнего края. Для этого надо было проехать всю нашу огромную страну, пересечь границу. Абхазия для нас далекий регион, но мы все знаем этот южный, солнечный край. Гости здесь, сцена готова, ждем только зрителей", - сказал он, обращаясь к журналистам сыктывкарских СМИ, которые информируют горожан о предстоящих спектаклях РУСДРАМа.

Приезд труппы Театра Искандера в Сыктывкар Ираклий Хинтба назвал историческим событием.

"Наш театр никогда не был на гастролях в республике Коми и для нас это самая северная точка, где мы когда-либо были вообще. Хотя гастролировать мы начали не так давно, в последние два-три года. Сейчас мы активно участвуем в зарубежном направлении программы "Большие гастроли" и нас приглашают на различные фестивали на территории России, а мы с удовольствием в них участвуем, - отметил он. - С радостью выезжаем на гастроли, хотим показать, что мы сделали и умеем".

Хинтба рассказал журналистам, что в Абхазии активно развивается театральная жизнь, есть четыре государственных театра, и три из них работают в 60-тысячном Сухуме.

Также, отвечая на вопрос журналистов, Ираклий Хинтба пояснил, что РУСДРАМ – директорский, менеджерский театр, без художественного руководителя. Он добавил, что история развития театров в Абхазии показала, что директорская модель руководства более эффективна, чем модель театра, где лидером является художественный руководитель, творческий человек, который сам ставит спектакли и имеет творческие амбиции.

"Моя задача, как генерального директора, собирать творческие команды. Мы работаем с приглашенными режиссерами и театральными специалистами. И не боясь кого-то обидеть, скажу, что практика показала, что эффективна модель, которая существует в нашем театре. Мы по всем показателям лидеры театрального процесса в Абхазии – по посещаемости, по количеству премьер, по международным связям и так далее. Это очевидно всем в Абхазии, - констатировал гендиректор Театра Искандера. - Я очень уважаю наших коллег, и мы дружим со всеми театрами, но есть объективные показатели и я должен о них сказать".

Ираклий Хинтба выразил большую благодарность Федеральному центру поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры России и программе "Большие гастроли" за возможность выезжать с полноценными гастролями в крупные российские города.

© Sputnik Даут Логуа Михаил Матвеев и Ираклий Хинтба во пресс-конференции для сыктывкарских СМИ

Актеры как зрители

Некоторые актеры РУСДРАМа готовы были играть спектакль уже на следующий день после приезда, а другим очень важен день на отдых.

"Почему не сразу на следующий день спектакль? Мне хватает того, что я посплю и силы восстанавливаются", - заметила Лоида Тыркба.

Искандеровцев пригласили на спектакли в сыктывкарский театр. Для оператора по звуку РУСДРАМа Василия Ерлиха это первый спектакль за долгое время, который он смотрит, сидя в зале.

"С тех пор как начал работать в театре, не смотрю спектакли в зале, только из операторской кабинки. А до этого, конечно, ходил в РУСДРАМ в качестве зрителя", - сказал он.

Помощник режиссера Лика Мамацева, профессиональным глазом окинув зал и сцену, сразу сделала выводы для себя.

"Нет центрального прохода, который нам нужен в "Хаджи-Мурате", но это не проблема, все решаемо, - заверила Мамацева. – Приедет хореограф спектакля. И Ираклий Ревазович по телефону будет консультироваться с режиссером".

В субботу вечером искандеровцы опять приглашены на спектакль в театр имени Савина. Будут смотреть комедию "Гарнир по-французски". А в 21 часов на той же сцене начнется монтировка декораций и репетиция первого спектакля в гастрольной программе РУСДРАМа «Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком».

На гастролях в Сыктывкаре с 3 по 5 ноября в Академическом театре драмы имени Савина РУСДРАМ покажет три спектакля "Хаджи-Мурат", "Визит старой дамы", "Сказку о том, как волк Абга стал рыбаком".