Шесть российских фильмов будут претендовать на "Золотой глобус"

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Шесть российских картин отобрали в заявку на номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" американской премии "Золотой глобус", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Экспоконтент".
"В числе претендентов на премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" отобраны шесть российских картин", - сказали в компании.
За попадание в номинацию будут бороться фильмы "Дылда" Кантемира Балагова, "Кадиш" Константина Фама, "Бык" Бориса Акопова, "Спасти Ленинград" Алексея Козлова, "Странники терпенья" Владимира Аленикова, "Дикая лига" Андрея Богатырева и Арта Камачо.© Foto / RSS Production (2019)
По словам режиссера Константина Фама, такое большое число картин, которые будут претендовать на попадание в номинацию, свидетельствуют об успехе российского кино.
"Наш фильм "Кадиш" – первый проект на тему Холокоста, который выдвигается на премию от России", - подчеркнул он.
Режиссер добавил, что "Кадиш" будет бороться за выдвижение на премию "Оскар" за лучшую оригинальную музыку к фильму. Музыку к картине написал композитор Егор Романенко.
Номинантов на "Золотой глобус" объявят 9 декабря. 77-я церемония вручения наград пройдет 5 января 2020 года в Лос-Анджелесе.
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