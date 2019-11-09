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Премия Золотой глобус

Шесть российских фильмов будут претендовать на "Золотой глобус"

© Фото: spletnik.ru
Культура
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Sputnik Абхазия

Премия "Золотой глобус" ежегодно присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы за работы в кинофильмах и телевизионных картинах.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Шесть российских картин отобрали в заявку на номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" американской премии "Золотой глобус", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Экспоконтент".

"В числе претендентов на премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" отобраны шесть российских картин", - сказали в компании.

За попадание в номинацию будут бороться фильмы "Дылда" Кантемира Балагова, "Кадиш" Константина Фама, "Бык" Бориса Акопова, "Спасти Ленинград" Алексея Козлова, "Странники терпенья" Владимира Аленикова, "Дикая лига" Андрея Богатырева и Арта Камачо.
© Foto / RSS Production (2019)
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По словам режиссера Константина Фама, такое большое число картин, которые будут претендовать на попадание в номинацию, свидетельствуют об успехе российского кино.

"Наш фильм "Кадиш" – первый проект на тему Холокоста, который выдвигается на премию от России", - подчеркнул он.

Режиссер добавил, что "Кадиш" будет бороться за выдвижение на премию "Оскар" за лучшую оригинальную музыку к фильму. Музыку к картине написал композитор Егор Романенко.

Номинантов на "Золотой глобус" объявят 9 декабря. 77-я церемония вручения наград пройдет 5 января 2020 года в Лос-Анджелесе.

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