Названы песни, которые хочется слушать бесконечно

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Портал BuzzFeed опубликовал список песен, которые можно крутить до бесконечности и не переключать. Рейтинг был составлен по итогам опроса любителей музыки.

Первого места удостоилась песня американской рок-группы My Chemical Romance "Welcome to the Black Parade". Композиция длится около пяти минут.

Вторую строчку в списке занял хит певицы Уитни Хьюстон из фильма 1992 года "Телохранитель" "I Will Always Love You".

Тройку лидеров замыкает песня 1982 года "Africa" рок-группы Toto.

В топ-5 попали "Someone Like You" певицы Адель и "Ex-Factor" американки Лорин Хилл. Также совершенно невозможно переключить, по мнению опрошенных, песни: "Hallelujah" американца Джеффа Бакли, "My Heart Will Go On" Селин Дион, "Losing My Religion" рок-коллектива R.E.M. и "Dancing Queen" шведской группы ABBA.

