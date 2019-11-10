РУСДРАМ на Луне: "Визит старой дамы" в Москву

Фестиваль в Москве проходит с 31 октября по 19 ноября. В его рамках семь русскоязычных коллективов из стран ближнего зарубежья показывают свои лучшие спектакли на разных площадках столицы. Фестивальную эстафету РУСДРАМ принял 9 ноября, показав в Московском государственном Театре Луны мелодраму Фридриха Дюрренматта "Визит старой дамы" в интерпретации режиссера Антона Киселюса.

Анжелика Бения, Амра Амичба, Sputnik

Театр рванул

– Умница! Мы столько не виделись, – забежала к Анне Гюрегян, исполнительнице роли Клары, за кулису театра с остальными восхищенными зрителями заслуженная артистка России Вера Бабичева, – и наши белые стулья на сцене (декорации к спектаклю "Три высокие женщины", в котором играла Бабичева на сцене РУСДРАМа в 2018 году - ред.), и сердце обрывалось. С тех пор вы так выросли. За это время театр так рванул. Какие костюмы! Жалко, что завтра уезжаете. Родной и любимый театр в центре Москвы. Это событие! Я играла вместе с вами.

По сюжету пьесы, Клара, которую исполняет Анна Гюрегян, в молодости была предана возлюбленным и изгнана из родного города. Дальнейшая ее "бордельная" история вознесла ее на вершину материального благополучия. Это история о том, как в маленький провинциальный городок Гюллен возвращается старая мультимиллионерша и за миллиард требует убить бывшего, сломавшего ее судьбу.

Актриса театра Искандера Анна Гюрегян призналась, что сыграв Клару уже 12 раз, она так и не сроднилась с ней.

"Не хочется с Кларой родниться. Мы долго об этом говорили с режиссером. Это первый образ, который я не хочу из себя черпать, но любая роль наполняет. Клара оставляет во мне жалость, жалость ко всем женщинам. Не говорю, что нужно поступать так же, но, когда обижают женщин, пускай потом ждут расплаты. Думала о том, если со мной приключилось бы такое, как бы я поступила. Не могу ответить", – поделилась Анна Гюрегян.

Гюрегян также добавила, что гастроли для нее закончились неожиданно. Сразу по приезду в Сухум артистов затянет привычный ритм жизни, снова репетиции премьеры по Островскому "На всякого мудреца довольно простоты", которая будет представлена сухумскому зрителю уже 12 ноября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТЕАТР ИСКАНДЕРА (@rusdram_apsny) 9 Ноя 2019 в 12:45 PST

По словам исполнителя роли Илла актера Джамбула Жордания, гастроли были сложными. Сложности он отметил еще и как режиссер спектакля "Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком", который был показан в Кирове и Сыктывкаре.

"Трепетно на любой сцене, на московской тем более. Везде разные зрители, единственное, что всех объединяет, это то, что все они люди и их обязательно что-то тронет. Было сложно. Гастроли закончатся тогда, когда мы приедем домой. В принципе, к такому ритму мы приучены. Просто к нему добавилась дорога и чужая сцена. Адаптация – самое сложное. Адаптировать себя, декорации к новой сцене, правильно раскидать мизансцены, особенно сложно устанавливать свет. Не везде есть возможности, к которым мы привыкли у себя в театре. Надеемся, не в последний раз в Москве. Довольны ли своей работой? Нам есть, куда стремиться, куда расти, каждому есть над чем работать и что совершенствовать", – сказал Джамбул Жордания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТЕАТР ИСКАНДЕРА (@rusdram_apsny) 3 Ноя 2019 в 2:47 PST

Творческое соревнование

В зале Театра Луны было много российских театральных актеров, в том числе и тех, кто побывал уже с гастролями в Абхазии.

На спектакль не успел, но пришел поздравить абхазскую труппу и Народный артист Абхазии и России Евгений Князев. Еще один поклонник Абхазии, российский актер театра и кино, режиссер, художественный руководитель Театра на Юго-Западе Олег Леушин признался, что "впервые увидел РУСДРАМ в действии".

"Когда мы приезжали в Сухум, мы забирали сцену РУСДРАМа. Сейчас я смотрел премьеру. Это было приятное знакомство с этим театром как с труппой, с его художественным языком, с его актерами на сцене. Мне было интересно. Сам материал мощный. В свое время я разрабатывал эту пьесу для постановки, но пока отставил, она должна созреть. Я видел, что ребята немного волнуются. Когда играют люди, которых я знаю, я так волнуюсь. Наверное, не меньше, чем режиссер-постановщик спектакля. Очень сопереживал тому, что происходило на сцене", – сказал Олег Леушин.

На вопрос, когда увидим Театр на Юго-Западе в Абхазии, худрук ответил, что театр легок на подъем и ждет приглашения.

"Мы влюбились в Абхазию, в людей, в Сухум. Репертуар у нас огромный, 45 названий. Я бы для прикола предложил такую вещь. Недавно сделал пьесу "Примадонны", которая идет и в РУСДРАМЕ. Нужен был какой-то живой спектакль, выбрал его. В качестве сравнения и творческого соревнования можно показать его в Сухуме. Мы еще многое хотели бы показать. Спектакль "Кабала святош", к примеру. Сложное техническое оснащение и оригинальный свет у этого спектакля. В РУСДРАМе прекрасная аппаратура, но и свою тащить придется, но мы всегда легки на подъем. Скажут нам "Эгегей!" и мы тут как тут", – добавил художественный руководитель Театра на Юго-Западе.

Восторженные зрители

Одну из своих самых знаменитых пьес "Визит старой дамы" Дюрренматт написал в 1956 году. С тех пор эта история пережила массу интерпретаций на театральной сцене и на киноэкране, а сегодня, пожалуй, кажется особенно актуальной. У Дюрренматта очень хорошо звучит тема проверки на прочность, на совесть и достоинство.

Своим мнением по этому поводу поделился и Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба.

"Получил огромное удовольствие. Дюрренматт написал историю о любви, предательстве, мести, лицемерии, пристрастиях к деньгам, о том, как страшна психология толпы. Тема сколь личностная, столь и вызывающе социальная. История поучительная. И по вашу душу может явиться «der alten Dame». Игра великолепная. Хотел бы отметить работу директора театра Ираклия Хинтба, который сделал театр востребованным. К нему сегодня повысился зрительский интерес", – отметил Игорь Ахба.

Среди зрителей встречались и фанаты РУСДРАМа, которые не пропустили ни один их спектакль. Анна Александрова видела все спектакли абхазской труппы и в Театр Луны позвала всех своих знакомых.

"Знаком весь их репертуар, но этот спектакль увидеть в Сухуме не получилось. В день премьеры я уехала, и мне было любопытно, что это за работа. Я в очередной раз не разочарована. Это не было бенефисом главной героини. Каждый актер в каждом спектакле разный, они многогранные. Это удивительный театр. Это уже даже не московский уровень. Отдача у них колоссальная. Мы будем ждать их в Москве", – поделилась Анна Александрова.

У РУСДРАМа получился страстный, эмоциональный, тонкий и достойный спектакль, отметил главный специалист Центра поддержки русского театра за рубежом Алексей Валиев-Корнилов.

"Приятно было наблюдать совместную работу режиссера с абхазскими артистами. Получил удовольствие от результата совместного творчества. Хорошая, тонкая работа, в которую ребята вложили души. Это видно. Они доверились режиссеру, а он справился с непростым, интересным материалом", – сказал Алексей Валиев-Корнилов.

Самая важная мысль этого спектакля – понять, кто мы, можем ли мы сохранить человеческий облик перед миллиардом, отметил зритель Артур Калайджан, который оказался коллегой сухумских актеров.

"Все было сделано профессионально. Впечатления до мурашек. Я когда-то начинал вместе с Джамбулом, Аней, Симоной. Это было сразу после войны. Вместе поступали в театралку, работали долгие годы в театре. Потом я уехал в Москву. Недавно открыл детскую театральную студию, веду хор, аккомпанирую и детскому коллективу. Лишь недавно вернулся в профессию. Как же приятно видеть абхазских друзей на московской сцене!", – поделился Артур Калайджан.

Спектакль "Визит старой дамы" © Sputnik

Спектакль "Визит старой дамы" © Foto / Даут Логуа

Спектакль "Визит старой дамы в РУСДРАМе" © Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль "Визит старой дамы в РУСДРАМе" © Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль "Визит старой дамы в РУСДРАМе" © Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль "Визит старой дамы в РУСДРАМе" © Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль "Визит старой дамы в РУСДРАМе" © Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль "Визит старой дамы в РУСДРАМе" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 8 © Sputnik Спектакль "Визит старой дамы"

Нужен катарсис

Режиссер-постановщик спектакля "Визит старой дамы" Антон Киселюс признался, что всегда хочет лучшего, большего, всегда в поиске совершенства. И как часто происходит с творческими людьми - стремящийся к совершенству всегда будет недоволен.

"Мы все попали в Гюллен, мы все в тупике и из него нужно выходить. Всем нужно перерождение. Всему миру нужен катарсис. Нужно понять, что ты Альфред Илл и начать выходить из этого тупика. Зритель доволен, все в восторге. Для меня всегда не идеально. В этом суть творчества, ты никогда не доволен до конца своей работой. Это касается каких-то тонких эмоциональных мелочей. Я ведь воспринимаю спектакль большим куском, как сложный набор процессов. Театр я воспринимаю тонкой материей, много слоев, которые должны тонко сойтись. Где-то не сходится, мне от этого становится плохо. Скорее всего, я один в зале это увижу, но я увижу", – отметил Антон Киселюс.

Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба отметил, что "Визит старой дамы" – хорошая работа, которую было не стыдно показать в Москве.

"Это один из лучших наших спектаклей. Он победил в конкурсе зрительских симпатий в Абхазии. На нем всегда полные залы, пользуется большой популярностью. По реакции зала можно сказать, что мы не прогадали. Мне кажется, нам удалось оставить след в душах и сердцах людей. Абхазия становится все более интересной, и то, что мы активны, как театр: налаживаем контакты, выезжаем на гастроли, общаемся с коллегами, это помогает привлекать к нам лучшие московские театры. Есть программа "Большие гастроли", которая финансируется министерством культуры России, в ее рамках мы выезжаем на гастроли в российские города, к нам приезжают лучшие московские театры", – сказал Ираклий Хинтба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТЕАТР ИСКАНДЕРА (@rusdram_apsny) 10 Ноя 2019 в 2:55 PST

РУСДРАМ в рамках больших гастролей показал в городах России шесть спектаклей: "Визит старой дамы", "Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком" и "Хаджи-Мурат". По словам директора театра, зрители до сих пор присылают восторженные отзывы и просят абхазскую труппу вернуться к ним еще раз.