Журнал Time опубликовал список лучших фильмов 2010-х

Кинокритик издания и номинант Пулитцеровской премии в области критики Стефани Захарек составила свой топ-10 фильмов.

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Журнал Time представил список главных фильмов, которые вышли в период с 2010 по 2018 год.

По словам составительницы Стефани Захарек, в список попали картины, которые глубоко ее тронули. При этом она отмечает, что это не нашумевшие релизы.

"Один из методов составления подобных списков, который можно назвать условно объективным, - это выбор больших фильмов и звездных моментов, с которыми большинство зрителей может согласиться. Но часто картины, которые называют "великими" сразу после их выхода в прокат забываются, даже действительно потрясающие ленты запоминаются не так сильно, как другие, менее громкие фильмы", — объяснила Захарек.

Кинокритик подчеркнула, что каждый может составить свой личный список несовершенного кино, которое тронуло его за душу.

В список Захарек вошли следующие картины:

"Где-то" Софии Копполы

Художественный фильм Софии Копполы в жанре комедийной драмы по ее собственному сценарию. 11 сентября 2010 года фильм получил "Золотого льва".

"Пещера забытых снов" Вернера Херцога

Документальный фильм в формате 3D, снятый немецким режиссером Вернером Херцогом о пещере Шове на юге Франции.

"Меланхолия" Ларса фон Триера

Драматический фильм с элементами фантастики режиссера и сценариста Ларса фон Триера с Кирстен Данст и Шарлоттой Генсбур в главных ролях.

"Перед полуночью" Ричарда Линклейтера

Кинофильм американского режиссера Ричарда Линклейтера, вышедший на экраны в 2013 году.

"Феникс" Кристиана Петцольда

Картина режиссера Кристиана Петцольда, вышедший на экраны в 2014 году, о жертве Холокоста.

"Джон Уик" Чада Стахелски и Дэвида Литча

Американский боевик, главную роль в котором исполняет Киану Ривз.

"Сельма" Авы ДюВерней

Американский исторический кинофильм режиссера Авы Дюверней. Фильм основан на событиях марша 1965 года в Сельме и Монтгомери в рамках движения за гражданские права чернокожих в США.

"Лунный свет" Барри Дженкинса

Американский драматический фильм по пьесе Тарелла Элвина Маккрейни. Лента удостоена множества престижных кинопремий.

"Затерянный город Z" Джеймса Грэя

Приключенческая историческая драма, основанная на одноименной книге Дэвида Гранна. Книга, в свою очередь, основана на реальных событиях, повествующих о британском исследователе Перси Фосетте, который искал древний затерянный город в Амазонии.

"Рома" Альфонсо Куарона

Фильм назван в честь района Рома города Мехико, где разворачивается действие фильма. Картина рассказывает историю жизни обычной семьи среднего класса в Мехико 1970-х.