Журнал Time опубликовал список лучших фильмов 2010-х

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Журнал Time представил список главных фильмов, которые вышли в период с 2010 по 2018 год.
По словам составительницы Стефани Захарек, в список попали картины, которые глубоко ее тронули. При этом она отмечает, что это не нашумевшие релизы.
"Один из методов составления подобных списков, который можно назвать условно объективным, - это выбор больших фильмов и звездных моментов, с которыми большинство зрителей может согласиться. Но часто картины, которые называют "великими" сразу после их выхода в прокат забываются, даже действительно потрясающие ленты запоминаются не так сильно, как другие, менее громкие фильмы", — объяснила Захарек.
Кинокритик подчеркнула, что каждый может составить свой личный список несовершенного кино, которое тронуло его за душу.
В список Захарек вошли следующие картины:
- "Где-то" Софии Копполы
Художественный фильм Софии Копполы в жанре комедийной драмы по ее собственному сценарию. 11 сентября 2010 года фильм получил "Золотого льва".
- "Пещера забытых снов" Вернера Херцога
Документальный фильм в формате 3D, снятый немецким режиссером Вернером Херцогом о пещере Шове на юге Франции.
- "Меланхолия" Ларса фон Триера
Драматический фильм с элементами фантастики режиссера и сценариста Ларса фон Триера с Кирстен Данст и Шарлоттой Генсбур в главных ролях.
- "Перед полуночью" Ричарда Линклейтера
Кинофильм американского режиссера Ричарда Линклейтера, вышедший на экраны в 2013 году.
- "Феникс" Кристиана Петцольда
Картина режиссера Кристиана Петцольда, вышедший на экраны в 2014 году, о жертве Холокоста.
- "Джон Уик" Чада Стахелски и Дэвида Литча
Американский боевик, главную роль в котором исполняет Киану Ривз.
- "Сельма" Авы ДюВерней
Американский исторический кинофильм режиссера Авы Дюверней. Фильм основан на событиях марша 1965 года в Сельме и Монтгомери в рамках движения за гражданские права чернокожих в США.
- "Лунный свет" Барри Дженкинса
Американский драматический фильм по пьесе Тарелла Элвина Маккрейни. Лента удостоена множества престижных кинопремий.
- "Затерянный город Z" Джеймса Грэя
Приключенческая историческая драма, основанная на одноименной книге Дэвида Гранна. Книга, в свою очередь, основана на реальных событиях, повествующих о британском исследователе Перси Фосетте, который искал древний затерянный город в Амазонии.
- "Рома" Альфонсо Куарона
Фильм назван в честь района Рома города Мехико, где разворачивается действие фильма. Картина рассказывает историю жизни обычной семьи среднего класса в Мехико 1970-х.