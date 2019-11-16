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Журнал Time опубликовал список лучших фильмов 2010-х

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Культура
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Sputnik Абхазия

Кинокритик издания и номинант Пулитцеровской премии в области критики Стефани Захарек составила свой топ-10 фильмов.

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Журнал Time представил список главных фильмов, которые вышли в период с 2010 по 2018 год.

По словам составительницы Стефани Захарек, в список попали картины, которые глубоко ее тронули. При этом она отмечает, что это не нашумевшие релизы.

"Один из методов составления подобных списков, который можно назвать условно объективным, - это выбор больших фильмов и звездных моментов, с которыми большинство зрителей может согласиться. Но часто картины, которые называют "великими" сразу после их выхода в прокат забываются, даже действительно потрясающие ленты запоминаются не так сильно, как другие, менее громкие фильмы", — объяснила Захарек.

Кинокритик подчеркнула, что каждый может составить свой личный список несовершенного кино, которое тронуло его за душу.

В список Захарек вошли следующие картины:

  • "Где-то" Софии Копполы

Художественный фильм Софии Копполы в жанре комедийной драмы по ее собственному сценарию. 11 сентября 2010 года фильм получил "Золотого льва".

  • "Пещера забытых снов" Вернера Херцога

Документальный фильм в формате 3D, снятый немецким режиссером Вернером Херцогом о пещере Шове на юге Франции.

  • "Меланхолия" Ларса фон Триера

Драматический фильм с элементами фантастики режиссера и сценариста Ларса фон Триера с Кирстен Данст и Шарлоттой Генсбур в главных ролях. 

  • "Перед полуночью" Ричарда Линклейтера

Кинофильм американского режиссера Ричарда Линклейтера, вышедший на экраны в 2013 году.

  • "Феникс" Кристиана Петцольда

Картина режиссера Кристиана Петцольда, вышедший на экраны в 2014 году, о жертве Холокоста.

  • "Джон Уик" Чада Стахелски и Дэвида Литча

Американский боевик, главную роль в котором исполняет Киану Ривз.

  • "Сельма" Авы ДюВерней

Американский исторический кинофильм режиссера Авы Дюверней. Фильм основан на событиях марша 1965 года в Сельме и Монтгомери в рамках движения за гражданские права чернокожих в США.

  • "Лунный свет" Барри Дженкинса

Американский драматический фильм по пьесе Тарелла Элвина Маккрейни. Лента удостоена множества престижных кинопремий.

  • "Затерянный город Z" Джеймса Грэя

Приключенческая историческая драма, основанная на одноименной книге Дэвида Гранна. Книга, в свою очередь, основана на реальных событиях, повествующих о британском исследователе Перси Фосетте, который искал древний затерянный город в Амазонии.

  • "Рома" Альфонсо Куарона

Фильм назван в честь района Рома города Мехико, где разворачивается действие фильма. Картина рассказывает историю жизни обычной семьи среднего класса в Мехико 1970-х.



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