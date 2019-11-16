Стихи, Белоруссия и фехтование: в Москве провели вечер памяти Юрия Лакербай

МОСКВА, 16 ноя – Sputnik, Анжелика Бения. Вечер памяти поэта, киносценариста, мастера спорта СССР, военного репортера периода Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Юрия Лакербай провели в Москве 15 ноября.

Программа вечера состояла из стихов, воспоминаний друзей, музыкальных произведений, связанных с его творчеством и из фрагментов фильмов, созданных по его сценариям.

Юрий Лакербай родился в 1934 году в российском городе Иваново. Детство и юность его прошли в Абхазии. Лакербай с детства писал стихи, но страстью поэта было не только слово. Учась в Минском институте, он стал мастером спорта по фехтованию и чемпионом Спартакиады народов БССР.

Свое видеообращение для гостей литературно-музыкального вечера прислал сын Юрия Лакербай Алхас, который работает сегодня в Бразилии тренером национальной сборной Бразилии по фехтованию.

"Он был моим тренером по фехтованию, именно отец научил меня этому делу. Когда я приехал в Бразилию и увидел, какой тут слабый уровень фехтовальщиков, он мне сказал, что это не пропасть между фехтованием бразильским и мировым, это просто большая и тяжелая плита, которую я должен хотя бы сдвинуть. Я поверил ему. Сейчас у Бразилии своя профессиональная команда, которая попала на олимпийские игры. Ученик нашей команды стал чемпионом мира. Тогда папы уже не было в живых, но он бы гордился. Ведь все это стало возможным только благодаря вере и таланту моего отца", – ​ сказал Алхас Лакербай.

Свое видеообращение также прислала и внучка Юрия Лакербай Валерия, которая учится в Китайском университете по специальности международные отношения в экономике и логистика.

"Дедушки не стало, когда мне было пять лет, но я хорошо помню, как, несмотря на болезнь, он играл с нами, как разрешал брать копировальную бумагу, постучать на печатной машинке. Он знал огромное количество сказок и легенд, мог даже на ходу их придумывать. Я хорошо запомнила его добрые голубые глаза и улыбку. Он вложил в нас желание творить, узнавать новое, желание развиваться и учиться", – поделилась внучка Юрия Лакербай.

Первый сборник поэта "Эхо родных гор" вышел в Минске в 1962 году. В том же году он становится членом Союза писателей СССР.

В стихах Юрия Лакербай звучат темы счастья, надежды и любви. Через поэзию он оценивал современную жизнь. Перемены, происходящие в ней, он часто не воспринимал, оставаясь сторонником консервативных взглядов. Поэтому его стихи часто полны ностальгией, сожаления о прошлом, об уходящих ценностях, добавила дочь поэта Ольга Лакербай.

Вдова поэта Раиса Лакербай, которая в течение 43 лет не только хранила домашний очаг, но и была первой слушательницей всех стихотворений Юрия Лакербай, призналась, что быть женой поэта сложная и ответственная профессия.

"Он был настоящим абхазцем. В каждом его слове, в каждом движении был абхазец. Мы все принимали и уважали в нем этого абхазца", – ​ сказала вдова поэта.

Лакербай много лет жил и работал в Белоруссии. Разумеется, стихи белорусской тематики занимают в творчестве поэта столь же почетное место, какое сама Белоруссия в его сердце, отметил друг поэта, писатель, поэт-переводчик Денис Чачхалиа.

"Действительно, несмотря на то, что Юрий Лакербай пишет стихи на русском языке, поэзия его глубоко национальна, носит яркие черты абхазского колорита. Даже когда Юрий Лакербай пишет о Белоруссии слова, сочлененные по рисунку абхазского орнамента, абхазской по духу и темпераменту метафоре, создают экзотичность. Уже в силу этого качества Юрию Лакербай невозможно затеряться в многоголосом хоре современных русских поэтов. Более того, именно в силу этого качества следует вести речь о его поэзии как о производном абхазской национальной культуры и, говоря языком юристов, выделить его творчество "в отдельное дело", – добавил Денис Чачхалиа.

По решению Союза писателей Белоруссии в 1964 году Юрий Лакербай был направлен в Москву на Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР. С 1967 года по 1974 год он работал членом сценарной коллегии киностудии "Белорусфильм". Известны такие фильмы по сценариям Юрия Лакербай: "Сотвори бой", "Могила льва", "Рыцарь из Княж-городка", "Путь к медалям" и другие.

На киносценарную деятельность и режиссуру многие идут, как во вторую профессию, что-то в жизни переосмыслив, имея определенный опыт, когда уже есть, что сказать. У Юрия Лакербай именно так и было, уверена историк кино Рита Пация.

"Любая поднятая им тема находила своего режиссера. Многое мы еще не открыли и не использовали в его кинематографической биографии. "Человек силен родом, племенем, волей и местом родным", говорил в его фильме "Могила льва" умирающий отец Машеки. Не сомневаюсь, что именно так и думал сам Юрий. Последние десятилетия его жизни тесно связывали его с родиной. Им было намечено много кинематографических планов. Он рассказывал мне о встрече с Владиславом Ардзинба, затем о готовящемся сценарии, который был связан с тяжелым историческим прошлым Абхазии. Им было собрано много интересного материала о всадниках, и тема махаджирства, как он сам признавался, многие годы вынашивалась в нем", – поделилась историк кино.

Советник посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Татьяна Гулиа отметила, что Юрий Астамурович был одним из тех, кто связал абхазскую и русскую культуры.

"Приятно, что его дети и внуки, которые живут, учатся и работают так далеко от родины, сохраняют его наследие, помнят свои корни, своего отца и деда", – добавила Татьяна Гулиа.

Музыкальную часть вечера украсили лауреат международных конкурсов, ученица Виктора Абрамяна-Эшба Светлана Кондратьева и пианистка Дарья Мороз.

Также в проникновенном исполнении представителя центрального дома российской армии Ольги Правдухиной прозвучали "Романс Настеньки" из кинофильма "О бедном гусаре замолвите слово" и романс "Снегурочка" из кинофильма "Жестокий романс".

Поэт, кинодраматург, публицист печатался в журналах "Неман", "Сельская молодежь", "Дружба народов", "Юность". Издательство "Современник" выпустило его книгу стихов "Ловчая птица", а издательство "Алашара" – "Соло для одной струны", в которой помимо его стихов были и переводы на русский язык произведений известных абхазских поэтов. Юрию Лакербай также принадлежит перевод на русский язык романа Анатолия Возба "Хаджарат Кяхба".

Стихотворения Юрия Лакербай переведены на польский, немецкий, украинский, белорусский и абхазские языки.

С сентября 1992 года по сентябрь 1994 года поэт работал специальным корреспондентом газеты "Советская Россия" в Москве. Работая завотделом политики московского еженедельника "Гласность" Лакербай много писал о политическом и экономическом положении Абхазии. Его перу принадлежат статьи, посвященные борьбе народа Абхазии за свою независимость.

Юрий Лакербай награжден абхазским орденом Святого Георгия за миротворческую деятельность.

До конца своей жизни Юрий Лакербай продолжал писать стихи. Последний его сборник "Посади у ограды гранат..." вышел в 2018 году. Скончался поэт 30 сентября 2005 года. Похоронен на родине отца, в селе Дурипш Гудаутского района на семейном кладбище рядом с матерью Тамарой Базаровой и отцом Астамуром Лакербай.