Органный марафон: Лука Гаделия даст четыре концерта в Москве

Концерты абхазского органиста в Москве начнутся 22 ноября с проекта "Орган в большом городе", который пройдет в Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия выступит на четырех концертных площадках в Москве, об этом на радио Sputnik рассказал сам Лука Гаделия.

22 ноября Гаделия участвует в проекте фонда Belcanto "Орган в большом городе". Абхазский органист исполнит произведения парижских композиторов Франка, Бельмана, Йона и Луи Вьерна.

"В этом концерте принимают участие и другие исполнители-органисты. Это органный гала-концерт. Они будут исполнять музыку американских и итальянских композиторов. На мне будет музыка парижских композиторов. То есть концерт построен на музыке трех исполнительских школ – французской, американской и итальянской", – уточнил он.

23 ноября в 17:00 Лука Гаделия вместе с сопрано Кристиной Эшба и арфисткой Оксаной Сушковой даст концерт в музее-заповеднике Царицыно.

"Сочетание будет очень интересное – орган, арфа, голос. Мы подобрали необычный репертуар. Там произведения, непосредственно написанные для такого ансамбля", – заверил Гаделия.

В этот же день, в 21:00, Заслуженный артист Абхазии примет участие в концерте фонда Belcanto, который пройдет в лютеранском соборе Петра и Павла. Там Гаделия исполнит сочинения Баха и современного композитора-минималиста Филипа Гласса.

24 ноября, во Всероссийский день органа Лука Гаделия с концертной программой и лекцией выступит в Гоголевской библиотеке.

"Буду рассказывать о произведениях, которые буду исполнять. Программа разнообразная, от барокко до музыки ХХ века, чтобы слушатели смогли охватить весь пласт органной музыки, большое количество школ и жанров", – добавил Гаделия.

Лука Гаделия – талантливый музыкант, органист, участник многочисленных международных фестивалей органной и классической музыки. С 2006 года солист-органист органного зала Пицундского храма.

С 2010 года принимает участие в проектах министерств культуры России и Абхазии "Культурные сезоны Россия-Абхазия", также участвует в ежегодном Сочинском органном фестивале, является участником ежегодных благотворительных концертов в Государственном концертном зале Пицундского храма.

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