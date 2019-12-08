Спектали, юбилейная выставка и концерты: афиша Абхазии с 9 по 15 декабря

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий со 9 по 15 декабря.

"Ромео и Джульетта" в Абхазском драмтеатре, "Последний из ушедших" в исполнении Молодежки, "Клинический случай" в РУСДРАМе, выставка в ЦВЗ – что посмотреть и куда сходить в Абхазии на будущей неделе.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Абхазский Государственный Молодежный театр

9 декабря в 18:30 актеры Молодежного театра покажут спектакль "Последний из ушедших" по одноименному роману писателя Баграта Шинкуба.

Сухум, ул. Пушкина, 1

Абхазский Государственный драматический театр

12 декабря в 19:00 состоится спектакль "Ромео и Джульетта" по мотивам произведения Шекспира. Великая история любви вновь на сцене театра. Все, кто не смог увидеть премьеру в первые дни, смогут насладиться актерской и режиссерской работой. Сюжет истории неизменен, но режиссерская задумка, музыка, костюмы и декорации - исключительно авторские. Режиссер-постановщик Адгур Кове.

Сухум, ул. Пушкина, 1

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля по Шекспиру "Ромео и Джульетта"

РУСДРАМ

10 декабря в 19:00 "Клинический случай" по произведению Рэя Куни. Это спектакль для тех, кто хочет от души посмеяться. Врач-невропатолог и добропорядочный семьянин Дэвид Мортимер готовится к решающему в его карьере докладу на международной конференции. Но вдруг на пороге клиники появляется бывшая медсестра Джейн и сообщает, что у них есть общий сын. С этого и начинается круговорот лжи, из которой все герои истории пытаются выбраться "чистыми".

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьерный показ спектакля "Клинический случай"

13 декабря в 19:00 актеры РУСДРАМа покажут спекталкь "Визит старой дамы" по пьесе Дюрренматта. "Визит старой дамы" рассказывает о том, на что способна женщина, которую предали из трусости и эгоизма.

© Sputnik Спектакль "Визит старой дамы"

Сухум, проспект Леона, 8

Абхазская Государственная филармония имени Гумба

10 декабря в 15:00 на сцене филармонии выступит Государственный ансамбль песни и пляски Республики Арцах.

11 декабря в 18:00 в малом зале филармонии состоится концерт "Арии и романсы русских, европейских и абхазских композиторов". Концертмейстер - Астанда Джикирба, на малой сцене филармонии также выступит Заслуженный артист Абхазии Михаил Алхазов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пианистка Астанда Джикирба

Сухум, проспект Леона, 18

ЦВЗ

10 декабря в 12:00 в ЦВЗ Сухума откроется выставка, посвященная 80-летию Союза художников Абхазии. Экспозиция будет открыта для посещения до 17 декабря.

Сухум, ул. Лакоба, 31

Очамчыра

10 декабря с 13:00 до 17:00 в Доме юношества Очамчыры работает выставка "Крылатый Бзоу", посвященная истории конного спорта в Абхазии.

11 декабря в 16:00 детский танцевально-хореографический коллектив "Абжьыуаа" даст отчетный концерт в Доме культуры Очамчыры.

© Фото : Предоставлено Сюзаной Пертая Ансамбль "Абжьыуаа" на фестивале в Сочи

Очамчыра, ул. Баграта Шинкуба, 67