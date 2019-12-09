Лучшие актеры, режиссеры, фильмы и сериалы: названы номинанты на "Золотой глобус"

СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Названы номинанты на премию "Золотой глобус" в основных категориях.

Вручает "Золотой глобус" Ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (Hollywood Foreign Press Association, HFPA).

Драмы и комедии

В основной номинации "Лучшая драма" названы картина Мартина Скорсезе "Ирландец", "Брачная история" Ноа Бамбуха, "1917" Сэма Мэндеса.

Помимо этих картин в число номинантов вошли "Джокер" Тодда Филлипса и "Два Папы" Фернанду Мейреллиша. Ранее "Джокер" уже был удостоен высокой кинонаграды – главного приза Венецианского кинофестиваля.

В номинации "Лучшая комедия или мюзикл" участвует "Мое имя Долемайт" Крэйга Брюэра, "Кролик Джоджо" Тайка Вайтити, "Достать ножи" Райана Джонсона.

Также в номинации представлены "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино и "Рокетмэн" Декстера Флетчера.

Лучшие актеры и актрисы

За лучшую актерскую игру в драме среди мужчин номинации получили Хоакин Феникс ("Джокер"), Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Джонатан Прайс ("Два Папы") и Кристиан Бэйл ("Ford против Ferrari"). Среди актрис номинаций удостоены Синтия Эриво ("Харриет"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины"), Шарлиз Терон ("Скандал") и Рене Зельвегер ("Джуди").

За роли в комедии или мюзикле номинации удостоены следующие актрисы: Анна Де Армас ("Достать ножи"), Аквафина ("Прощание"), Кейт Бланшетт ("Куда ты пропала, Бернадетт?"), Бини Фелдштейн ("Книжный магазин") и Эмма Томпсон ("В прямом эфире"). Среди актеров номинации получили Дэниел Крейг ("Достать ножи"), Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо"), Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде"), Тэйрон Эгертон ("Рокетмэн") и Эдди Мерфи ("Мое имя Долемайт").

Второй план

Брэд Питт за работу в фильме "Однажды в… Голливуде", Аль Пачино и Джо Пеши – за "Ирландца", Энтони Хопкинс – за роль в картине "Два Папы" номинированы на премию "Золотой глобус" за свои роли второго плана.

Том Хенкс, который на предстоящем "Золотом глобусе" также будет отмечен наградой за вклад в кинематограф, номинирован за фильм "Прекрасный день по соседству".

В категории "Лучшая женская роль второго плана" представлены Аннетт Бенинг ("Отчет о пытках"), Дженнифер Лопез ("Стриптизерши"), Лора Дерн ("Брачная история"), Марго Робби ("Скандал") и Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл").

Лучшие режиссеры

Среди претендентов на награду в номинации "Лучший режиссер" объявлен Бонг Джун Хо за нашумевший фильм "Паразиты".

Номинантом стал и Сэм Мендес за ленту "1917". Также среди претендентов и Тодд Филлипс за "Джокера".

Лучшим режиссером также могут назвать Мартина Скорсезе за "Ирландца" или Квентина Тарантино за "Однажды в Голливуде".

Лучшие мультфильмы

Среди номинантов 2020 года за "Лучший полнометражный анимационный фильм" оказались "Холодное сердце 2" и "Как приручить дракона: спрятанный мир".

Также удостоены номинации обновленный "Король Лев", "Лайка" и "История игрушек – 4".

Лучшие зарубежные фильмы

Победитель Канского кинофестиваля южнокорейская картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, автобиографическая лента испанского режиссера Педро Альмодовара "Боль и слава", семейная драмеди Лулу Ванг "Прощание" номинированы на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

В этой категории также представлены две французские ленты - "Портрет девушки в огне" Cелин Сьяммы и "Отверженные" режиссера Ладж Ли.

Лучшие сериалы

Сериалы "Корона", "Утреннее шоу", "Наследники", "Большая маленькая ложь" и "Убивая Еву" номинированы на "Золотой глобус" в категории "лучший драматический сериал".

За награду в категории "лучший комедийный сериал" будут бороться "Барри" (HBO), "Дрянь" (Amazon), "Удивительная миссис Мейзел" (Amazon), "Метод Комински" (Netflix) и "Политик" (Netflix).

В категории коротких сериалов номинации на "Золотой глобус" удостоены "Уловка-22", "Чернобыль", "Фосси/Вердон", "Самый громкий голос" и "Невероятное".

По итогам объявленных номинаций, лидерство по их числу получил стриминговый сервис Netflix, у него 17 шансов на "Золотой глобус", в том числе четыре – за звание лучшего фильма года, на награду в различных категориях также претендуют четыре сериала производства Netflix. Второе место по числу номинаций (15) занял канал HBO.

Награда "Золотой глобус" вручается ежегодно более чем в 20 номинациях за достижения в кино и на телеэкране. Судьбу награды определяют около 90 членов HFPA. Хотя ее члены, выбирающие номинантов и определяющие победителей, не входят в киноакадемию, которая выбирает получателей "Оскара", считается, что именно "Золотой глобус" открывает и задает тон сезону кинопремий в США.