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Лучший художник года в Абхазии: выбор читателей Sputnik

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Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20191220/1029067948/Luchshiy-khudozhnik-goda-vybor-chitateley-Sputnik.html

Министерство культуры Республики Абхазия совместно с Союзом художников проводит конкурс "Лучший художник Абхазии".

На суд экспертам были представлены около 100 работ художников Абхазии, написанных в 2019 году. Из них для экспозиции и участия в конкурсе было выбрано 73 работы, лучшими будут признаны три работы. Финал конкурса состоится 25 декабря.

  • Тимур Цвижба "Верный друг"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Миранда Кишмария "Отражения "
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Анзор Мукба "Кофе на берегу"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Сабина Кварчелия "Дучка читает"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Анна Любосей "Оберегая мир"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Владимир Авидзба "Рыбаки"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Мактина Цвижба"Сон"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Саид Возба
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Адгур Пилия "Озеро Рица "
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Игорь Панченко "Чертог"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Тимур Цвижба "Верный друг"

По правилам художники могли представить для конкурса работы в жанрах живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры.

Выставка "Лучший художник года" проходит в Абхазии с 2002 года под руководством Министерства культуры и Союза художников Абхазии.

В 2018 году лучшим художником был признан Батал Джапуа, который  представил на конкурс серию картин из пяти работ, которая называется "Апсыцкуара". В основу картин были положены абхазские исторические и ритуальные сюжеты. На создание всей серии у художника ушло более полугода.

Читатели Sputnik также могут сделать свой выбор. Лучший художник по версии Sputnik Абхазия получит специальный приз от агентства.

Теги:
художники


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