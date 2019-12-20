Лучший художник года в Абхазии: выбор читателей Sputnik

На суд экспертам были представлены около 100 работ художников Абхазии, написанных в 2019 году. Из них для экспозиции и участия в конкурсе было выбрано 73 работы, лучшими будут признаны три работы. Финал конкурса состоится 25 декабря.
- Тимур Цвижба "Верный друг"© Sputnik / Томас Тхайцук
- Миранда Кишмария "Отражения "© Sputnik / Томас Тхайцук
- Анзор Мукба "Кофе на берегу"© Sputnik / Томас Тхайцук
- Сабина Кварчелия "Дучка читает"© Sputnik / Томас Тхайцук
- Анна Любосей "Оберегая мир"© Sputnik / Томас Тхайцук
- Владимир Авидзба "Рыбаки"© Sputnik / Томас Тхайцук
- Мактина Цвижба"Сон"© Sputnik / Томас Тхайцук
- Саид Возба© Sputnik / Томас Тхайцук
- Адгур Пилия "Озеро Рица "© Sputnik / Томас Тхайцук
- Игорь Панченко "Чертог"© Sputnik / Томас Тхайцук
По правилам художники могли представить для конкурса работы в жанрах живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры.
Выставка "Лучший художник года" проходит в Абхазии с 2002 года под руководством Министерства культуры и Союза художников Абхазии.
В 2018 году лучшим художником был признан Батал Джапуа, который представил на конкурс серию картин из пяти работ, которая называется "Апсыцкуара". В основу картин были положены абхазские исторические и ритуальные сюжеты. На создание всей серии у художника ушло более полугода.
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