Лучший художник года в Абхазии: выбор читателей Sputnik

На суд экспертам были представлены около 100 работ художников Абхазии, написанных в 2019 году. Из них для экспозиции и участия в конкурсе было выбрано 73 работы, лучшими будут признаны три работы. Финал конкурса состоится 25 декабря.

Тимур Цвижба "Верный друг" © Sputnik / Томас Тхайцук

Миранда Кишмария "Отражения " © Sputnik / Томас Тхайцук

Анзор Мукба "Кофе на берегу" © Sputnik / Томас Тхайцук

Сабина Кварчелия "Дучка читает" © Sputnik / Томас Тхайцук

Анна Любосей "Оберегая мир" © Sputnik / Томас Тхайцук

Владимир Авидзба "Рыбаки" © Sputnik / Томас Тхайцук

Мактина Цвижба"Сон" © Sputnik / Томас Тхайцук

Саид Возба © Sputnik / Томас Тхайцук

Адгур Пилия "Озеро Рица " © Sputnik / Томас Тхайцук

Игорь Панченко "Чертог" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 10 © Sputnik / Томас Тхайцук Тимур Цвижба "Верный друг"

По правилам художники могли представить для конкурса работы в жанрах живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры.

Выставка "Лучший художник года" проходит в Абхазии с 2002 года под руководством Министерства культуры и Союза художников Абхазии.

В 2018 году лучшим художником был признан Батал Джапуа, который представил на конкурс серию картин из пяти работ, которая называется "Апсыцкуара". В основу картин были положены абхазские исторические и ритуальные сюжеты. На создание всей серии у художника ушло более полугода.

Читатели Sputnik также могут сделать свой выбор. Лучший художник по версии Sputnik Абхазия получит специальный приз от агентства.