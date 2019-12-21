Не только "Один дома": фильмы для волшебного новогоднего настроения от Sputnik

Новый год уже близко и куда же без любимых фильмов, которые заряжают волшебной атмосферой и создают чувство приближения главного праздника года.

Редакция Sputnik Абхазия собрала фильмы, без которых Новый год практически не мыслим. Можно начинать смотреть по списку, и к заветному празднику вы подойдете с новогодним настроением, несмотря на отсутствие снега.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Один дома"

Где Кевин? Конечно же, "Один дома". Какой Новый год без Кевина, которого семья забыла забрать в путешествие. Трогательная история о мальчике, сумевшем освоиться во враждебном взрослом мире и не потерять веру в чудеса, запала всем нам в душу. И теперь без него никак.

© Foto / Кадр из фильма "Один дома" Фильм "Один дома"

Гарри Поттер и философский камень

"Гарри Поттер" знакомит нас со сказочным миром магии. Юный Поттер попадает в школу волшебства Хогвартс, где вместо алгебры преподают зельеварение, а вместо уроков физкультуры – игра с летающими метлами Квиддич. Хоть история юного волшебника и его друзей совсем не про Рождество, но уже представить праздник без этого фильма невозможно. Может, дело просто в атмосфере волшебства. Не забудьте и о других частях этой поттерианы, хватит до конца новогодних каникул.

© Foto / Кадр из фильма Гарри Поттер Фильм "Гарри Поттер"

Отпуск по обмену

В Новый год всем хочется верить в чудеса и перемены в жизни. "Отпуск по обмену" как раз об этом. Добрый и по-зимнему уютный фильм рассказывает историю о том, что нельзя бояться перемен. История двух обманутых и одиноких женщин, которые на новогодние праздники решают обменяться домами, и как выясняется, смена обстановки – идеальное решение накопившихся проблем.

© Foto / Адлейба Леон Асла Фильм "Отпуск по обмену"

Дневник Бриджит Джонс

Фильм собственно начинается с Новогоднего утра, когда героиня Бриджет Джонс просыпается с головной болью от похмелья и по-прежнему одинокой. Но что еще хуже, ей нужно быть на ежегодном застолье вместе с родителями. Знакомое чувство, когда из года в год повторяется одно и то же. "Бриджет Джонс" – душевный и по-домашнему теплый фильм, который часто напоминает нам самих себя.

© Foto / кадр из фильма "Дневник Бриджет Джонс" фильм"Дневник Бриджет Джонс"

Рождественская история

"Рождественская история" – достойная экранизция воплощение классического произведения Чарльза Диккенса. Картина богата духом Рождества и терпким привкусом сказки. История финансиста Скруджа рассказывает о том, что даже глубоко разочарованный человек, которому чуждо все благое, может вновь начать радоваться жизни и полюбить волшебный праздник Рождество.

© Foto / кадр из фильма "Рождественская история" Фильм "Рождественская история"

Ноэль

Удивительно легкий фильм с Сьюзен Сарандон и Пенелопой Крус, в котором немного меланхолии, немного усталости и немного грусти и все это канун Рождества в Нью-Йорке. Переплетение людских судеб, ощущение чуда. И если даже волшебство бывает не так часто, но оно бывает. И в Новый год нужно не забывать об этом.

© Foto / кадр из фильма "Ноэль" Фильм "Ноэль"

Ирония судьбы или с легким паром

Это культовый фильм, который наряду с шампанским, мандаринами и оливье стал обязательным атрибутом новогодних праздников. Под Новый год Женя Лукашин и его друзья по традиции идут в баню. Они выпивают и по ошибке отправляют Женю в аэропорт, он летит в Ленинград и проводит новогоднюю ночь в чужой квартире с чужой невестой. В результате этих несуразиц герой обретает большую любовь. "Ирония судьбы" – незаменимый источник новогоднего настроения, который делает людей ближе друг к другу.