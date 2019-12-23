Все в театр: доказано, что увлечение искусством продлевает жизнь

Ранее были проведены исследования, которые показали, что участие в культурных мероприятиях полезно для профилактики и облегчения многих заболеваний, например, депрессии, слабоумия и хронических болей.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Ученые из Великобритании установили, что регулярное посещение музеев и спектаклей в театрах способствуют долголетию. Результаты были опубликованы в медицинском журнале The BMJ, сообщает РИА Новости.

Выводы специалистов основываются на 14-летних наблюдениях, в которых участвовали примерно семь тысяч добровольцев старше 50 лет.

"Те из них, кто хотя бы раз в пару месяцев ходил в театры, на выставки и другие места приобщения к прекрасному, на 14 процентов меньше рисковали умереть преждевременно. Для тех, кто делал это минимум раз в месяц, риск преждевременной смерти снижался на 31 процент", – говорится в публикации на сайте журнала.

Результаты испытания дополнили предыдущие наблюдения о том, что люди, которые интересовались этой сферой, укрепили физическое и психическое здоровье.

Медики из Великобритании предположили, что данные мероприятия уменьшают уровень стресса, увеличивая запас эмоциональных ресурсов, что в свою очередь благоприятно сказывается на продолжительности жизни.

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