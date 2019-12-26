Умерла Галина Волчек

Волчек снялась и сыграла в десятках фильмов и спектаклей, на ее счету также около 50 постановок спектаклей и фильмов-спектаклей, в том числе в театре "Современник", который она возглавляла с 1989 года.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, худрук Московского театра "Современник" Галина Волчек скончалась в Москве на 87-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Волчек была госпитализирована с воспалением легких в Боткинскую больницу в Москве.

Волчек возглавляла "Современник" на протяжении 30 лет, с 1989 года. На ее счету более 50 ролей в кино и театре, участие более чем в 30 документальных картинах, около 40 театральных постановок.

Галина Волчек была удостоена звания "Герой Труда Российской Федерации", "Народная артистка СССР", полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента России.