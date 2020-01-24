Черновая рукопись "Палача" Высоцкого ушла с молотка за 700 тысяч рублей

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Черновая рукопись песни Владимира Высоцкого ушла с молотка за 700 тысяч рублей. Торги проводил аукционный дом "Литфонд" в Москве, сообщает РИА Новости.

На торги была выставлена рукопись песни "Палач" с многочисленными авторскими правками. Ее оценочная стоимость составляла 500 тысяч рублей.

"Текст существенно отличается от окончательного варианта и известного черновика: в представленном варианте редакция "Палача" начинается строкой "Я в тот момент был весь кровав, взъярен и страшен..." (в окончательный вариант не вошла). При этом строка "Когда я об стену разбил лицо и члены...", которая является первой в окончательном варианте, в нашей редакции находится в середине текста", - отмечается в описании лота.

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