Абхазский оркестр или орган: сложный выбор в Московской консерватории

В рамках культурной программы "Абхазия-Россия" Государственный камерный оркестр республики выступил в Рахманиновском зале, однако в Консерватории имени Чайковского это был не единственный музыкальный подарок москвичам.

В двух залах Консерватории имени Чайковского 1 февраля параллельно проходило два концерта. В одном зале выступал Государственный камерный оркестр Республики Абхазия, в другом программу "Шедевры эпох" представили Лука Гаделия (орган), Кристина Эшба (сопрано) и Владимир Магомадов (контратенор).

Анжелика Бения, Sputnik

Советник посольства Абхазии в России Татьяна Гулиа отметила, что выбор был сложным.

"Музыканты и певцы из Абхазии не раз выступали в легендарных залах Московской консерватории: певицы Хибла Герзмава, Алиса Гицба, Кристина Эшба, органист Лука Гаделия, скрипач Виктор Абрамян-Эшба, Абхазская капелла, но вчерашний вечер был уникален. Так совпало, что наши музыканты давали концерты одновременно на двух сценических площадках консерватории. Примечательно, что фамилия Эшба в этот вечер присутствовала на афишах этих двух концертов. Хотелось раздвоиться и услышать всех музыкантов из Абхазии", – поделилась Татьяна Гулиа.

В Малом зале был аншлаг, что не редкость для консерватории, ведь акустика зала и орган - одни из лучших в столице, отметил органист Лука Гаделия.

© Foto / Анжелика Бения Концерт "Шедевры эпох" в малом зале Консерватории имени Чайковского

"Концерты в Малом зале консерватории для меня всегда большое событие. В этот раз нас с Кристиной поддержал Владимир Магомадов. В концерте прозвучали сольные органные сочинения Баха, Вивальди, Боэльмана, а также арии и дуэты композиторов барокко и романтизма. Безусловно, была представлена и абхазская музыка: прозвучали Абхазское каприччио (обработка народных мелодий для органа Л.Гаделия - прим.ред.) и в исполнении Кристины народная песня "О скале", – сообщил Лука Гаделия.

Взлеты и падения абхазского оркестра

Почти аншлаг был и в Рахманиновском зале. Это не первый визит абхазского оркестра в Москву, музыканты из Абхазии столичному зрителю уже хорошо знакомы. В 2017 году государственный оркестр приезжал с большой программой, тогда он выступал вместе с Государственной капеллой Москвы имени Вадима Судакова. В те гастроли абхазский оркестр выступил еще и в Государственном музее изобразительного искусства имени Пушкина, а заключительный концерт сыграл в Центральном Доме журналиста, напомнил художественный руководитель и главный дирижер Государственного камерного оркестра Абхазии Давид Терзян.

© Foto / Государственный камерный оркестр Республики Абхазия Концерт Государственного камерного оркестра Республики Абхазия в Консерватории имени Чайковского

"Мы подкрепляем наш оркестр солистами капеллы имени Судакова, чтобы был полный состав, как и полагается по партитуре. Это наши братья, коллеги, с которыми мы давно сотрудничаем. Выступаем с ними как в России, так и в Абхазии. Вместе со взрослыми солистами в Рахманиновском зале выступали и юные скрипачи, которым по 13 лет. Это наше будущее, которое нуждается в такой поддержке. Публика в Москве избалована хорошими оркестрами, нам нужно было показать международный уровень. Думаю, у нас получилось", – добавил Давид Терзян.

У каждого музыкального коллектива своя история развития. Одни формируются легко, "по указу", со всеми профессиональными атрибутами, другие создаются на энтузиазме и сподвижничестве музыкантов.

Перед началом концерта художественный руководитель Абхазской Госфилармонии Эсма Джениа рассказала слушателям основные вехи в истории абхазского оркестра, еще в 30-е годы XX века созданного с целью представления абхазского музыкального фольклора и произведений абхазских композиторов на концертных площадках всего мира.

"В истории оркестра Абхазии были свои взлеты и падения. Были периоды, когда судьба оркестра стояла на грани исчезновения – это годы репрессий и войны. Через четыре года после своего создания оркестр был вынужден затаиться (1933 год - ред.), он был расформирован почти на 20 лет. А в 90-х годах большой симфонический оркестр ужался до камерного размера. К счастью, в истории оркестра были уникальные неординарные личности, выдающиеся музыканты, энтузиасты, которые сохранили осколок большого симфонического оркестра и развивали его", – отметила Эсма Джениа.

© Foto / Государственный камерный оркестр Республики Абхазия Концерт Государственного камерного оркестра Республики Абхазия в Консерватории имени Чайковского

Плод больших усилий

В программе концерта звучали произведения Баха, Генделя, Моцарта, Гайдна и абхазского композитора Петра Петрова – члена союза композиторов Абхазии, автора 12 симфоний, 28 концертов для различных солирующих инструментов и множества других сочинений. В концерте прозвучало сочинение "Попурри на абхазские темы", в котором были использованы темы из произведений Петрова, написанных в разные периоды.

"Я считаю, что концерт прошел великолепно. Музыканты у нас хорошие, дирижер прекрасный, осталось только писать хорошо. Петр Ильич говорил, что вдохновение не любит посещать ленивых. За редким исключением так и бывает. Чтобы что-то посетило, нужно работать, а я люблю работать. Я доволен тем, как прозвучало сегодня мое произведение. Когда в наш маленький оркестр влились приглашенные музыканты, произведение зазвучало именно так, как и было задумано", – добавил композитор.

Вместе с абхазским коллективом на сцене Рахманиновского зала выступал скрипач Виктор Абрамян-Эшба — выпускник Московской консерватории, внук политического и общественного деятеля Абхазии Ефрема Эшба. Скрипач выступает сегодня как солист с симфоническими и камерными оркестрами, проводит мастер-классы во многих городах России, США, Германии и других стран.

Концерт абхазского государственного камерного оркестра в Москве – это плод больших усилий, отметил Виктор Абрамян-Эшба.

"В консерватории я играю несколько раз в год. На этот раз встал вопрос, почему бы не пригласить наш оркестр? Дирекция согласилась и предоставила зал. У нас было всего полторы репетиции и этого было достаточно. Приезд оркестра с серьезной большой программой, приглашение блестящих музыкантов – это и заслуга главного дирижера, и большая помощь, оказанная диаспорой, посольством и министерством культуры", – сказал скрипач.

"Не хватает размаха"

В концерте приняли участие российские и абхазские солисты — Маргарита Спиридонова, Алина Павлова, Эмилия Терзян-Хагба и Грант Башмет.

© Foto / Государственный камерный оркестр Республики Абхазия Концерт Государственного камерного оркестра Республики Абхазия в Консерватории имени Чайковского

"Было гордостью играть с выдающимися коллегами, в уникальном зале с потрясающей акустикой. Звук был благородным. Сейчас большую часть своего времени я уделяю скрипке, так как это мое будущее. Рада, что мне представилась такая возможность приехать и сыграть для московского зрителя. Для меня это большой опыт", – поделилась юная скрипачка Эмилия Терзян-Хагба.

Камерный оркестр это замечательно, но республике не хватает размаха, отметила солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера" Алиса Гицба.

"Нам нужен большой полноценный симфонический оркестр, а для этого нужны кадры. Понимаю, что все это связано с большими проблемами, но культура Абхазии представляет один из главных столпов нашей республики. Представители абхазской культуры показывают высокий мировой уровень. Тому доказательство концерт нашего оркестра в знаменитом зале, который я очень люблю из-за его уникальной акустики. Это выдающееся событие культурной жизни Абхазии. Я наблюдаю рост этого коллектива. Мне бы хотелось пожелать, чтобы оркестр прирастал новыми кадрами, чтобы у него появилась собственная база, чтобы залы ломились от аншлагов, и чтобы его гастрольная жизнь была богатой", – сказала заслуженная артистка России.

Концерт оркестра состоялся благодаря культурным сезонам, которые действуют в Абхазии и России больше десятилетия. Музыкальный вечер был проведен при поддержке Московской консерватории, Министерства культуры Республики Абхазия, Посольства Республики Абхазия в России и Московской абхазской диаспоры.

© Foto / Государственный камерный оркестр Республики Абхазия Концерт Государственного камерного оркестра Республики Абхазия в Консерватории имени Чайковского

"Я уверен, что концерт собрал друзей Абхазии, друзей нашего прекрасного оркестра, которые пришли разделить с нами радость и гордость за музыкантов. Для нас это большая честь. Благодарю руководство консерватории, министерство культуры Абхазии, правление Московской абхазской диаспоры и руководителя оркестра за большую работу и возможность наслаждаться нашим оркестром в Москве. Несмотря на все трудности, которые испытывает сегодня коллектив, он движется вперед, вкладывает душу в работу и пропагандирует свое искусство", – сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба.

Государственный камерный оркестр Республики Абхазия был создан в 1933 году музыкантом и энтузиастом из Севастополя, автором первых в истории Абхазии нотных изданий и первым собирателем народных песен, венгром по происхождению, Константином Ковачем. Основная концертная площадка оркестра – Абхазская государственная филармония.