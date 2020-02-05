Без свадеб и похорон: как РУСДРАМ готовится к премьере комедии "Оскар"

В театре драмы имени Фазиля Искандера 5 февраля пройдет пресс-показ нового комедийного спектакля "Оскар" по пьесе драматурга Клода Манье в постановке российского режиссера Сергея Ефремова. Накануне на репетиции в РУСДРАМе побывали корреспонденты Sputnik Абхазия.

Почему артисты РУСДРАМа отдалились от родственников, что запрещено делать на сцене театра, и как корреспонденты Sputnik Абхазия оказались в числе первых "подопытных" зрителей, на которых апробировалась игра актеров, читайте в материале Sputnik.

Амра Амичба, Sputnik

Бернадет вместо сыра

- Бернадееет! - хором прокричали актеры имя служанки из спектакля "Оскар", собравшись посередине сцены за 15 минут до начала генерального прогона. Это они так "выдавали" улыбку на камеру режиссеру Сергею Ефремову.

Сказать "сыр" - это для них банально, а французская комедия на сцене абхазского Русского театра – даже одно это уже как звучит – получается необычной. Забегая вперед, скажу, что постановка яркая по декорациям, свету, костюмам и по неожиданным образам молодых актеров, которые удивят зрителей.

- В уличной обуви подниматься на сцену категорически запрещено! – поставленным голосом поспешила сделать замечание пытавшимся пройти за кулисы корреспондентам Sputnik помощник режиссера Лика Мамацева.

Некоторое время назад гендиректор издал распоряжение, по которому всем артистам предписано в театре переобуваться - на сцену РУСДРАМа может ступить нога только в сменной обуви. О том, чтобы курить в помещении, даже речи нет, тут многие, начиная от руководителя, придерживаются правил ЗОЖ.

Таким образом, перед спектаклем пообщаться с артистами не удалось.

- В антракте тоже не получится, они настраиваются на роль, - оберегая покой своих актеров, сказала Мамацева. - Только после спектакля.

Между тем в зал вошли всего лишь два десятка зрителей, когда такое было в РУСДРАМе?! Но как оказалось, такое количество приглашено специально.

- Невозможно репетировать комедию без зрительской реакции. Смелее реагируйте на понравившиеся шутки и игру актеров, чтобы мы понимали и исправили что-то в случае необходимости. Будут технические остановки, но это репетиция, - предупредил режиссер Сергей Ефремов.

Двухактный спектакль длится с антрактом два часа. В самой пьесе три действия, но она немного сокращена и адаптирована для сухумской сцены без потери сюжетной линии.

Утром - завязка, вечером - развязка

Десятидневный марафон по выпуску нового спектакля в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера подходит к концу – 6 и 7 февраля премьерные показы. Репетиции проходят сутки напролет - с утра и до позднего вечера. Сами актеры шутят, что "мы сейчас десять минут отдохнем и опять начнем работать 23 часа и 50 минут".

Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания рассказывает, что уже давно перестал ходить на свадьбы и похороны, которые занимают в родственно-дружеских отношениях в Абхазии значительное место.

- Если и приду на подобное мероприятие, только чтобы поздороваться, заплатить что полагается, и сразу ухожу. Может, кто-то и обижается, но у меня театр, здесь кипит работа, - отметил он.

Джамбул в спектакле "Оскар" играет Бертрана Барнье, богатого промышленника, на дочери которого собирается жениться один из его служащих. По его словам, "Оскар" - комедия положений, своего рода абсурд. В один день случиться не может череда таких событий, которые последовали, когда служащий Барнье пришел и сказал о том, что украл 45 миллионов.

© Sputnik Джамбул в спектакле "Оскар" играет Бертрана Барнье

Актер играет уже в третьем спектакле, который ставит в РУСДРАМе российский режиссер Сергей Ефремов. Несмотря на запоминающиеся роли в "Примадоннах" и "Клиническом случае", Джамбул отметил, что работа в "Оскаре" по масштабам превосходит остальные.

- Сложная роль. Много текста, очень много событий происходит в течение одного дня в спектакле. Ведь все, что происходит в спектакле,– это даже не 24 часа, а световой день, утром - завязка события, вечером - развязка, и заканчивается все смешным финалом. Динамично все.

Молодость, романтика и танцы

В спектакле задействовано много молодых актеров - Лоида Тыркба, Ирина Делба, Саид Лазба, Эмиль Петров.

Петров играет в премьерном спектакле "Оскар" бухгалтера Кристиана Мартена, работающего в компании мыльного магната и претендующего на руку и сердце его дочери.

- В "Оскаре" у меня больше текста, чем в других спектаклях, в которых я занят. Очень большое по времени пребывание на сцене. Ответственность высокая на каждом из нас, но мы вроде бы идем в правильном направлении, надеюсь, все у нас получится, и зрителю доставим колоссальное удовольствие, - сказал Эмиль.

Актриса Лоида Тыркба, исполнительница роли Колетт, заметила, что чувствует себя органично в образе девушки, мечтающей выйти замуж за кого-нибудь, лишь бы освободиться от опеки родителей.

© Sputnik Актриса Лоида Тыркба

- Это роль мне очень подошла, прямо чувствую в ней себя очень комфортно. Очень люблю жанр комедии и очень хотела поработать с режиссером Сергеем Ефремовым. Была введена в его спектакли, но лично еще не доводилось поработать над ролью. Поэтому его приезд – это долгожданная встреча. И я очень рада этому, - сказала Лоида.

В спектакле "Оскар" восемь танцевальных номеров, поставленных московским хореографом Андреем Гущенко. По мнению создателей спектакля, танец делает постановку более динамичной и зрелищной. И тут танец не ради танца, а как продолжение истории, разыгрываемой актерами на сцене.

Актер Театра Искандера Саид Лазба исполняет в премьерном спектакле заглавную роль, Оскар работал водителем у богатого промышленника. Как самую нежную и романтичную сцену в спектакле актер Саид выделяет для себя сцену встречи с любимой девушкой после разлуки.

- На сцене остаемся вдвоем с Колетт (актриса Лоида Тыркба – ред.). Звучит музыка, и мы исполняем танец радости, нежности, танец любви, не знаю, как назвать. В образе Оскара стараюсь изобразить чувство нежности по отношению к девушке. История моего Оскара говорит о том, что не надо никогда отчаиваться, жизнь такая штука, может круто поменяться в один момент, и тебе очень крупно повезет, мечта сбудется, - подчеркнул Саид.

По его мнению, каждый зритель, который посмотрит спектакль "Оскар", увидит некоторые черты и своего характера тоже.

© Sputnik Репетиция спектакля "Оскар"

"Гарантия счастья"

Актриса Марина Сичинава призналась, что обрадовалась распределению ролей в спектакле "Оскар".

- Когда узнала о распределении, я сказала:"Боже, я буду играть Бернадет!". Я смотрела американский "Оскар" и французский "Оскар", и у меня после них сложился свой образ Бернадет. Когда пришли на репетицию, я сначала показала свое видение этого персонажа, потом начали корректировать, режиссер сказал, что надо сделать такой образ, чтобы он не был похож на киношный вариант, - рассказала Марина. - И мы сделали вот такую Бернадет, с таким характером, сначала она вся такая невозмутимая, все внутренние конфликты семьи, в которой работает, ей безразличны и не трогают ее. А в итоге она превратится в баронессу, удачно выйдет замуж и уедет.

Марина Сичинава уверена, что комедия Сергея Ефремова "Оскар" поднимет зрителям настроение.

- Если у человека какие-то проблемы, уволили с работы или с кем-то поссорился, или какая-то апатия у него, пусть приходит к нам. Я точно знаю, что с каким бы грузом ни пришел к нам зритель, неважно, мужчина или женщина, подросток, пожилой человек, на время спектакля, на два часа, он забудет о своих проблемах, я гарантирую, он будет счастлив. Спектакль настолько искрометный, фееричный, незатянутый, динамичный, что остается только наблюдать за молниеносной скоростью развития событий. И даже когда выйдут со спектакля, послевкусие радости и хорошего настроения будет с ними надолго, - отметила актриса.

Среди первых "подопытных" зрителей, на которых апробировались шутки и игра актеров в "Оскаре", был Михаил Гребнев.

- Очень понравился спектакль, здорово. Актеры великолепно играют. Невольно провел аналогии с фильмом с Луи де Фюнесом, могу сказать, Джака великолепен (актер Джамбул Жордания – ред.), да и все актеры, - сказал он.

За кулисами

Какие замечания сделал актерам после генерального прогона режиссер Сергей Ефремов, услышать не удалось: помощник режиссера попросила посторонних покинуть зал. Что ж, его право, все индивидуально, у каждого свой стиль работы.

Но за неимением комментария постановщика, на взгляд далекого от театра корреспондента, заметила, что, как и водится на репетиции, кто-то оговаривался или забывал текст, даже путали имена персонажей, когда обращались друг к другу, чьи-то слова было трудно расслышать, так как произнесены были нечетко.

А самая неожиданная напасть, от которой не застрахован человек, приключилась с Джамбулом Жордания – накануне он простудился, бронхит привел к тому, что голос "сел".

- В Абхазии нет фониатора, даже в Сочи мы его не нашли. Сергей (режиссер Сергей Ефремов – ред.) звонил в Москву знакомым специалистам, посоветуют, какие лекарства принять. Делаем все возможное, чтобы Джамбулу восстановиться к премьере. Будем его беречь, чтобы не разговаривал до вечернего показа, - сочувственно сказал помощник гендиректора Дэниел Яковиди.

Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба подчеркнул, что все шероховатости к премьере будут исправлены.

- Многое будет меняться, так как это всего лишь репетиция и не более того. Запишите это у себя, - заметил он, входя в роль редактора корреспондента Sputnik.

Говорят же, как корабль назовешь, так он и поплывет. Руководитель театра в рекламной кампании уже обозначил, что спектакль "Оскар" станет новым комедийным хитом РУСДРАМа, а прогнозы театрала Ираклия Хинтба имеют обыкновение сбываться.

Премьерные показы французской комедии "Оскар" в постановке российского режиссера Сергея Ефремова и в исполнении сухумских артистов пройдут в Государственном Русском театре драмы Абхазии 6 и 7 февраля.