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Умер легенда Голливуда Кирк Дуглас

© Sputnik / Галина Кмит
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20200206/1029398487/Umer-legenda-Gollivuda-Kirk-Duglas-.html

Наиболее известные роли Кирка Дугласа в таких фильмах, как "Спартак", "Тропы славы", "Чемпион", "Злые и красивые", "Жажда жизни".

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Известный американский актер Кирк Дуглас скончался на 104-м году жизни, об этом сообщил в Instagram его сын, 75-летний Майкл Дуглас.

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Публикация от Michael Douglas (@michaelkirkdouglas)

"Для всего мира он был легендой, актером золотой эры кино, гуманистом, чья верность справедливости и делу устанавливала стандарт для всех нас... Но для меня и моих братьев, Джоэла и Питера, он был просто папой, для Кэтрин — замечательным тестем, для внуков и правнуков — любящим дедушкой, а для своей жены Энн — прекрасным мужем", - говорится в публикации.

Наиболее известные роли Кирка Дугласа в таких фильмах, как "Спартак", "Тропы славы", "Чемпион", "Злые и красивые", "Жажда жизни".

Актер трижды получал номинацию на главную американскую кинопремию, в итоге в 1996 году ему вручили почетный "Оскар" за выдающиеся достижения в кинематографе.

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