Битва за "Оскар": кто поборется за главную кинонаграду в 2020 году

В воскресенье ночью станет известно, кому дадут "Оскар". В 2020 году 92-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в Лос-Анджелесе.

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Киноакадемики выберут лучших в своем деле ночью 9 февраля. Кто претендует на главный приз - читайте в материале Sputnik.

В 2020 году на "Оскар" выдвинуты картины, находившиеся в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год, предшествующий вручению премии. Номинантами могут стать полнометражные картины длительностью не менее 40 минут.

"Джокер"

Фильм Тодда Филлипса рассказывает историю происхождения такого персонажа как Джокер.

Картина стала лидером среди номинаций на "Оскар-2020". Главные из них: "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший актер" для Хоакина Феникса.

"Ирландец"

Это первый с 2016 года фильм Мартина Скорсезе. Не жалко потратить на него три с лишним часа, ведь зритель наслаждается игрой таких актеров как Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. История рассказывает о жизни Фрэнка "Ирландца" Ширана — дальнобойщика, который становится киллером и связывается с влиятельными гангстерами.

"Форд против Феррари"

Фильм, в главных ролях которого играют легендарные актеры - Кристиан Бейл в роли Кена Майлза, и Мэтт Деймон в роли Кэррола Шелби. Картина рассказывает историю реального противостояния автоспортивных команд в 1960-х. Инженеры Fоrd под руководством Кэррола Шелби должны были построить суперкар, который смог бы обогнать Fеrrаri — непобедимого лидера трех лет в гонке "24 часа Ле-Мана".

"Маленькие женщины"

Картина - экранизация романа 1868 года о взрослении четырех сестер Марч, живущих в Новой Англии во времена Гражданской войны в США.

Американский институт киноискусства и журнал Time включили фильм в десятку лучших в 2019 году.

В фильме снимается Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Мерил Стрип и другие.

"Брачная история"

Главные роли в фильме играют Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер. Драйвер и Йоханссон играют расстающихся супругов. Критики оценили фильм на 94 из 100.

"Однажды… в Голливуде"

Комедийно-драматический фильм Квентина Тарантино, роли в ленте исполнили Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. В картине также снялись Аль Пачино, Курт Рассел и Люк Перри.

Действие фильма происходит в 1969 году в Лос-Анджелесе, где бывшая звезда вестернов и его дублер не могут найти себе место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

"1917"

Фильм режиссера Сэма Мендеса, известного успешными "007. Координаты "Скайфол" и "007. СПЕКТР". Фильм "1917" переносит зрителя в годы Первой мировой войны, чтобы понаблюдать за историей двух солдат, которые должны изменить ход войны.

В фильме снимались Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Эндрю Скотт и другие.

"Паразиты"

Режиссер картины Пон Джун-хо, фильм рассказывает историю двух семей — богатой и бедной, которые оказались в одном доме. Картина представлена в номинациях лучший фильм, и лучшая картина на иностранном языке.

Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" (Oscar) присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук.

Концепцию статуэтки придумал исполнительный директор кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Седрик Гиббонс, идею которого претворил в жизнь скульптор Джордж Стэнли.

Статуэтка изображает фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов. В настоящее время "Оскары" вручаются по 24 номинациям.