Конкурсанты фестиваля "Дорога на Ялту" спели "Темную ночь" из своих квартир

Полуфинал международного фестиваля "Дорога на Ялту" будет показан на канале "Культура" 8 мая в 20.00 и будет транслироваться также через ресурсы агентства Sputnik и на YouTube.

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Международный фестиваль "Дорога на Ялту" уникален по двум причинам – еще ни разу песни фронтовых лет не исполнялись иностранными музыкантами на разных языках мира, а конкурсанты не выходили в эфир из своих квартир, исполняя композиции, глядя в камеру смартфона.

Организаторы конкурса создали пробный видеоролик, на котором вместе с Денисом Майдановым "Темную ночь" спел музыкант Петр Косевский, которого именно за ее исполнение польские власти в прошлом году изгнали из музея Второй мировой войны в Гданьске, а также участники фестиваля, живущие в разных странах планеты. Среди них и легендарный итальянский певец Пупо, который в апреле на весь мир сказал спасибо России за помощь в борьбе с эпидемией. Петь музыкантам пришлось из своих домов, записывая исполнение на смартфоны.

"У меня еще много лет назад родилась идея фестиваля, в котором бы иностранцы приезжали из своих зарубежных стран к нам в Россию и пели дорогие нашему сердцу песни на своих языках. Знал, что много российских и советских песен переведено на иностранные языки, начиная с песни "Дорогой длинною", которую в свое время исполнила Мэри Хопкин. И мне эта идея показалась довольно перспективной", - рассказал о фестивале художественный руководитель фестиваля, известный российский журналист Эрнест Мацкявичюс.

Окончательная идея фестиваля сформировалась после того, как из музея Второй мировой войны в Гданьске выгнали музыканта Петра Косевского, не дав допеть ему песню "Темная ночь" на польском языке. Узнав об этом, артисты театра "Капитолий" из Вроцлава также исполнили песню "Темная ночь" на польском языке, дав старт флеш-мобу.

"Я как раз был в эфире "Вестей", когда увидел сюжет на эту тему, услышал, как красиво поет Петр Косевский - невероятно искреннее, правдиво, сильно, и в этот момент произошло какое-то озарение - этот парень должен допеть песню на нашем фестивале. Идею я немедленно обсудил со своим другом и коллегой, журналистом Андреем Кондрашовым, который, кстати, является президентом и основателем нашего фестиваля", - пояснил Эрнест Мацкявичюс.

Так и была придумана концепция, разработан формат и принято решение, какой будет тема фестиваля в канун 75-летия Победы. Организаторы решили, что в Ялте будут исполняться песни военных лет, о Великой Отечественной на иностранных языках. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы.

"Вирус, как война, убивает людей, рушит связи и экономику, загоняет людей в убежища. Но мы все равно победим. Эта песня - манифест нашего фестиваля "Дорога на Ялту". Мы проведем его, несмотря ни на что", - заявили организаторы.

За создание этого видеоролика организаторы благодарят Дениса Майданова - за голос и искренность, Гошу Ткачука - за режиссерский талант, Ли Отта - за аранжировку, Игоря Корнилова – за то, что сумел сделать из телефонных записей песню, за безупречный звук, "и, конечно, фонд "Гуманитарный мир" и Андрея Голодного вообще за все".