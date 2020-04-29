Враг внутри тебя: Александр Шоуа рассказал о создании "пророческой" песни

Александр Шоуа выпустил клип к песне "Дыши", или "The Enemy inside" (англоязычная версия песни "Враг внутри тебя"). На кадрах - опустевшие улицы, люди в спецкостюмах проводят дезинфекцию, и гробы.

О том, как появилась песня "Дыши" и ее версия на английском языке, почему она не была отобрана на конкурс "Евровидения", читайте в материале Sputnik.

Sputnik

Свою "пророческую" песню "Дыши" Александр Шоуа написал еще в конце 2019 года. Но тогда, как рассказал на радио Sputnik сам певец, он не стал ее показывать кому-либо.

"Я ее долгое время никому не показывал, ждал чего-то. И вот раздался звонок от одного из очень влиятельных людей в сфере медиа. Задали мне вопрос, не хочу ли поехать на конкурс "Евровидение". Я некоторое время в ауте пребывал. Ответ на него был однозначным - конечно, я хочу. Тогда он говорит: "Давай нам песню, которая нигде не звучала". А у меня такой песни нет. Я говорю:"Сегодня ночью песня будет у тебя на почте". То есть у меня ничего еще нет, а я говорю, что она будет", - вспоминает Шоуа.

От неожиданного разговора певец еще полчаса не мог прийти в себя. А затем созвонился со своими помощниками и потребовал в течение 20 минут найти автора стихов, который способен написать хороший английский текст.

"И они находят мне человека, который присылает текст, который идеально ложится, - отмечает Александр Шоуа. - Мы ему отправили либретто на русском языке, тот текст, который у меня был на русском. И он на тему моего текста пишет свой на английском".

Исполнив песню один раз, Шоуа понял - это то, о чем он и думал. Переводчик понял его правильно.

"Бегу в студию, записываю и звоню Анри Гунба, он на тот момент находился в Сухуме. Говорю ему: "Анри, делай, что хочешь, но эта песня должна звучать". Отправляю ему файлы с вокалом. Анрик включил свое колдовство. В итоге в три часа ночи у этого человека на почте была песня. И я стал жить какой-то надеждой. Но никому не рассказывал, что я делаю", - отметил Шоуа.

Долгое время Шоуа ждал, что его песню отберут на конкурс "Евровидение". Однако в этом году проголосовали за группу Little big с песней "Uno".

"Я не исключаю вероятности того, что когда выбирали, кто поедет, моя кандидатура, безусловно, рассматривалась. Но поскольку уже надвигалась эта болезнь, возможно, приняли решение не рисковать и дали туда то, что никто не ожидал. Сегодня меня называют одним из претендентов на следующий год. По крайней мере так пишут интернет-издания", - добавил Шоуа.