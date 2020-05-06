Наедине с "Хаджи-Муратом": поход в РУСДРАМ как выход из самоизоляции

В Абхазии режим чрезвычайного положения отменен, но проведение массовых культурных мероприятий под запретом. Истосковавшимся театралам РУСДРАМ предоставляет уникальную возможность увидеть онлайн один из своих лучших спектаклей - "Хаджи-Мурат" в постановке Адгура Кове.

Как прошла съемка, каково артистам играть без зрителей, когда ждать онлайн-премьеру, кто достоин гран-при за соблюдение режима самоизоляции и почему корреспондент Амра Амичба не подает руки гендиректору Ираклию Хинтба, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Амра Амичба, Sputnik

Безопасный вайфай

Если бы проводился конкурс на самого дисциплинированного гражданина Абхазии, соблюдавшего режим карантина, у меня был бы гран-при. Любимый месяц апрель просидела взаперти, выходила всего два раза, как и полагается в маске и перчатках, а все продукты закупила загодя. Признаюсь, страх перед коронавирусом был тут ни при чем. Живу одна, поэтому больше боялась стать обузой родственникам.

Порой удивляли жалобы некоторых знакомых на трудности соблюдения режима самоизоляции. Поделюсь, что я и до пандемии почти полтора года находилась в добровольной самоизоляции – две операции, терапия и последующее восстановление требовали некоторого времени вне работы и общества.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Хаджи-Мурат". Архивное фото

Главное - занять свой досуг. В этом смысле с наступлением глобальной самоизоляции миллионов людей, возможностей, как ни странно, стало больше. Известные театры начали онлайн показы спектаклей, музеи проводят виртуальные экскурсии, киносайты открыли бесплатный доступ. Столько всего хочется посмотреть. Выбор широк. И здесь возникла дилемма.

В "мирное" время хватало мобильного интернета, и проводить домашний Wi-Fi не было необходимости. А в период пандемии тем более боязно кого-то приглашать в дом. По предложению своего бывшего босса, руководителя компании-провайдера Евгения Паланта, на свой страх и риск стала ждать специалистов для подключения.

Как оказалось, напрасно накручивала себя. Работники компании были безопасны, соблюдали нормы - пришли с антисептиком, в масках и перчатках. Двадцать минут работы - и месячный бесплатный доступ в интернет как приятный бонус в заточении. Обошлись без традиционного кофе, не стала предлагать, в масках его не попьешь.

Дорога к театру

В Абхазии режим чрезвычайного положения отменен, но еще не разрешено проведение массовых культурных мероприятий. Истосковавшимся на карантине театралам Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера предоставляет уникальную возможность посмотреть онлайн один своих самых лучших спектаклей "Хаджи-Мурат" по повести Льва Толстого в постановке режиссера Адгура Кове.

© Foto / Ираклий Хинтба Спектакль "Хаджи-Мурат". Архивное фото

Моим первым выходом в "белый свет" после месячной самоизоляции стал поход в РУСДРАМ, где проходила съемка спектакля. И именно слово "выход", а не "выезд" используется в прямом смысле. Путь пешком из Старого поселка, где я живу, до театра занимает час и двадцать минут неспешным шагом. Старшая подруга рассказывала, что в послевоенное время многие студенты из Нового района аж до Абхазского госуниверситета и обратно шли пешком. Давно хотела пойти в центр города пешком, испытать себя, а после многодневного заточения размять ноги еще и полезно.

Театр как возвращение к жизни

- Не будем здороваться? Даже руку не подадите? – вопрос приветливого гендиректора РУСДРАМа Ираклия Хинтба застал врасплох. И тут впервые ощутила, что наступила новая реальность: когда задумываешься о необходимости соблюдения дистанции с людьми. Хоть официально ограничительные меры отменены с начала мая, Минздрав Абхазии все же рекомендовал до 15 мая придерживаться их.

Довольно часто хожу в театр, и должна признаться, что соскучилась по атмосфере в нем. Насмотревшись онлайн показов спектаклей, уже очень хотелось возвращения в реальность: увидеть артистов, декорации, сценический свет, услышать живьем их голоса и музыку в одном из самых красивых спектаклей РУСДРАМа.

"Хаджи-Мурат" снимали на пять камер, записан с качественным звуком, осуществлен профессиональный монтаж. По словам Хинтба, впервые в Абхазии подготовлена кинотеатральная версия спектакля в профессиональном качестве в формате HD.

Помощник режиссера Лика Мамацева считает, что смотреть кинотеатральную версию спектакля даже лучше, так как она предоставляет возможность увидеть крупные планы актеров.

© Foto / Академический театр драмы им. В. Савина Спектакль "Хаджи-Мурат". Архивное фото

"В спектакле есть сцена, где Хаджи-Мурату мерещится его семья и сын. В это время я нахожусь за кулисами в метре от них и вижу глаза исполнителя роли Хаджи-Мурата Османа Абухба. Это единственная сцена в спектакле, в течение которой я каждый раз рыдаю. И мне всегда было жаль, что зрители не видят глаза Османа при прощании с сыном. В кинотеатральной версии все это будет крупным планом, это то, что не увидишь, сидя в зрительном зале", - заметила она.

Спектакль, который обычно длится чуть больше часа, снимали дольше. Если на сцене спектакль идет на одном дыхании, то здесь уже были дубли, чтобы отснять мизансцены с разных ракурсов. Не знаю, будет ли указан в титрах в качестве помощника режиссера гендиректор театра, но он подсказывал киногруппе действия актеров на сцене, чем очень облегчал работу операторам.

Монолог Авдеева актеру Эмилю Петрову пришлось повторить, когда выяснилось, что в первый раз звук не записался.

"Хочется со стороны на себя посмотреть. Ведь мы не видим себя на сцене. Поэтому сам с нетерпением жду показа кинотеатральной версии "Хаджи-Мурата", интересно, вызовет ли он у меня какие-то эмоции", - сказал Эмиль.

В самый разгар хореографического номера всем пришлось замереть на сцене - актер Аслан Киут получил травму (вывихнул палец), но как настоящий артист, превозмогая боль, продолжил свою игру и не сорвал съемки.

Для актрисы Лоиды Тыркба это был первый опыт съемок вообще, немного волновалась.

"У кого-то были уже пробы, съемки, а у меня такого не было. И поэтому изначально переживала, вдруг что-то не так сделаю, камеры смотрят, у них загорается "красный глаз", и страх такой, может, меня сейчас снимают крупным планом. Но когда все началось, мы вошли в ритм спектакля, и у меня не возникло ощущения, что происходит что-то отличное от того, когда мы играем спектакль на зрителя", - сказала Лоида.

В отличие от коллеги у актера Кирилла Шишкина есть опыт работы в кино, и он смог провести сравнение со своими первыми съемками в спектакле.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Хаджи-Мурат". Архивное фото

"Когда ты снимаешься в кино, ты знаешь, вот здесь у тебя будет крупный план, там средний, а через некоторое время дальний. А во время съемок спектакля я не знал, в какой момент мизансцены камера смотрит на меня крупным планом, а в какой - на моего партнера, и поэтому мне приходилось все время быть начеку. В театре нет права на ошибку, в кино это право есть. Тем и парадоксальна кинотеатральная версия спектакля – тут права на ошибку не было, потому что не видишь, какая камера смотрит на тебя", - заметил Шишкин.

Актриса Симона Спафопуло играет в спектакле несколько ролей, среди них роль оперной певицы, и арию артистка исполняет сама вживую.

"Разницу выступления перед зрителями и без них не почувствовала. Пока готовились операторы, выстраивали камеры, концентрировала внимание. Опыта такого рода съемок не было, поэтому ощущалась ответственность", - отметила она.

Отвечая на вопрос, какого спектакля ждет больше всего после возобновления работы театра, Симона призналась, что не важно, в какой роли она выйдет на сцену, больше всего ждет завершения карантина, чтобы "ощутить свободу действий, свободу жизни".

Для единственного зрителя

По мнению Заслуженного артиста Абхазии Джамбула Жордания, зрителям будет интересно посмотреть авторский спектакль "Хаджи-Мурат" режиссера Адгура Кове, так как он не является прямой иллюстрацией произведения Льва Толстого.

"В этом спектакле даже не столько фабула сохранена, сколько атмосферная составляющая произведения Льва Толстого. Сделано иносказательно, в нем есть много привнесенного для того, чтобы показать мир автора – Льва Толстого, так задумал режиссер. Мне кажется, в этом прелесть спектакля. Там очень хорошая музыка, много пластики. Пластикой, невербально, выражены многие сцены из текста произведения", - заметил он.

Кинотеатральная версия спектакля "Хаджи-Мурат" в формате HD будет показана 7 мая в 19.00 на канале Театра Искандера в YouTube.

РУСДРАМ проводит сбор пожертвований в помощь театру. На сайте открыта продажа виртуальных билетов на просмотр спектакля. Кроме того, среди купивших билеты позднее будут разыграны абонементы, дающие право на бесплатное посещение спектаклей.

© Foto / Академический театр драмы им. В. Савина Спектакль "Хаджи-Мурат". Архивное фото

В обычные дни, когда спектакль играют не в пустом зале, энергетика актеров рассеивается на каждого зрителя. В день съемок в двухсотместном партере сидела одна я, оглушенная мощью и энергией, льющейся со сцены. Кто смотрел спектакль, знает, что он завершается проникновенным монологом Хаджи-Мурата. И перед этой сценой была пауза для замены батареек на гарнитуре.

- Как я выгляжу? - обратился исполнитель роли Хаджи-Мурата Осман Абухба к коллегам. – Сказать текст не проблема, главное, чтобы было красиво.

После съемок поклонов Осман в шутку сказал в пустой зал: "А где цветы?".

Цветочный магазин по проспекту Аиааира в тот день был закрыт. Обещаю, Осман, после начала полноценной работы театра стать первым зрителем с букетом в РУСДРАМе.

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