Юная классика: Милена Тачулия выступила на международном конкурсе чтецов

В ежегодном международном конкурсе чтецов "Живая классика" принимают участие школьники из 80 стран мира. Из Абхазии в конкурсе выступают три школьницы.

СУХУМ, 19 мая- Sputnik, Асмат Цвижба. Финалистка телепроекта "Ты супер. Танцы" Милена Тачулия приняла участие в полуфинале Международного конкурса чтецов "Живая классика" во вторник 19 мая.

Она выбрала для отборочных испытаний произведение писателя Чингиза Айтматова "Материнское поле". Выступление участников оценивалось по десятибалльной шкале, четверо из пяти членов жюри поставили Милене оценку 8 и один оценку 9.

Преподаватель кафедры актерского мастерства Театрального института имени Бориса Щукина Александр Фадеев поставил Милене 9 баллов и отметил ее актерские способности.

"Все, что касается войны, достаточно сложно читать и редко удается потому что, что военная тема, слава Богу, уже не так близка. Но иногда военные произведения берутся очень правильно, когда юный чтец может прожить, понять, найти схожие чувства. Поверить Милене, что она мама достаточно сложно, но в какой-то степени ей удалось донести до нас эти чувства. Можно делать замечания по поводу интонации, ровности, нехватки эмоций, но Милена очень талантлива, мне нравится ее темперамент, глаза, внутренний мир для такого юного человека", - сказал он.

Отборочные туры международного конкурса продлятся до 28 мая. В полуфинал, который состоится 30 мая, выйдут лишь 30 человек с наивысшими баллами. Финал конкурса состоится 1 июня.

В отборочных турах будут принимать участие еще две школьницы из Абхазии, одержавшие победу на региональном уровне.

Ученица пятого класса Кристина Эраносян для конкурс выбрала произведение "Кавказский пленник" Льва Толстого. По ее словам, выбрать именно это произведение ей посоветовала учительница и самой ей оно пришлось по душе.

"Честно говоря, я очень волнуюсь, боюсь, что не получится передать эмоции, но тщательно репетирую", - призналась девочка.

Ученица шестого класса София Шенгелия будет зачитывать отрывок из автобиографической повести Анатолия Приставкина "Ночевала тучка золотая".

"Софии очень близка военная тема, она посмотрела много фильмов. А накануне своего выступления на региональном уровне она посмотрела фильм "Мальчик в полосатой пижаме" и очень прочувствовала и прониклась им. Видимо, поэтому она смогла так раскрыться, она не играла, она переживала это все",- отметила мать Софии Ирма Барциц.

Посмотреть выступление Софии можно на официальном сайте конкурса 25 мая, Кристина выступит 27 мая.

Международный конкурс чтецов "Живая классика" - ежегодное соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произведений российских писателей. Принять участие в конкурсе могут ребята от 10 до 17 лет.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Россотрудничества.