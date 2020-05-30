Абхазский драмтеатр покажет два спектакля в День защиты детей 

Международный праздник Дня защиты детей был основан в ноябре 1949 года в столице Париже и ежегодно отмечается 1 июня.

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. В Международный День защиты детей 1 июня на YouTube-канале Абхазского драматического театра будут показаны два спектакля – "Волшебная палочка" и "Щелкунчик", сказал в интервью Sputnik режиссер-постановщик спектаклей Гудиса Тодуа.

"Мы решили сделать такой приятный сюрприз для наших детишек, потому, что у них нет возможности в связи с карантином посетить какие-то мероприятия, посмотреть театрализованные мини-спектакли", - подчеркнул он.

В спектакле "Волшебная палочка" участвуют воспитанники детской театральной студии "Нарт" при Абхазском драматическом театре.

"Это будет таким приятным сюрпризом для всех детишек. Спектакль "Щелкунчик" уже все знают и любят, премьера состоялась в нашем театре в декабре, дети с восторгом его приняли, потому что спектакль очень музыкальный, танцевальный, яркий и световой", - сказал режиссер-постановщик.

Спектакль "Волшебная палочка" по пьесе Анзора Мукба покажут в 12:00. "Щелкунчик" по произведению Эрнста Гофмана в 19:00.

Международный праздник Дня защиты детей был основан в ноябре 1949 года в столице Франции, Париже. Решение об учреждении отдельного праздника по защите прав детей было принято Международной демократической федерацией женщин, с целью обратить внимание мирового сообщества на бедственное положение обездоленных детей по всему миру.

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