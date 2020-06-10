Драма с коронавирусом: театры Абхазии готовятся к открытию после карантина

Сейчас у руководства культурных учреждений появилась надежда на то, что они, наконец, вновь смогут открыть двери для зрителя. О том, как театры страны переживают ограничительные меры, почему они решили продавать билеты на спектакли после 15 июня, какие премьеры они готовят для зрителя, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

После двух месяцев простоя и ожидания касса Русского театра драмы имени Искандера вновь открылась. Старт продаж билетов начался активно. Уже подготовлен репертуар на вторую половину июня. Театр откроется комедией "Оскар" французского драматурга Клода Манье, который впервые был показан в феврале этого года. В главных ролях Джамбул Жордания.

По словам гендиректора Ираклия Хинтба, в творческом коллективе видят "абсолютную целесообразность" в открытии театров страны и очень рассчитывают на то, что это произойдет в ближайшее время.

"Зрители ждут встречи с любимыми артистами, зрители хотят видеть свои любимые спектакли. Билеты продаются, и их уже зрители покупают. И это подтверждает то, что я все время говорил: зритель обязательно сразу же вернется в театр, как только театрам разрешат работать полноценно. Мы, безусловно, ждем решения оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, соответствующего распоряжения президента Абхазии. Очень надеемся, к этому ведет и логика, и здравый смысл, что театры будут открыты", – отметил Хинтба.

Премьерное открытие

В Абхазском драмтеатре имени Чанба и Абхазском Молодежном театре пока еще не начали продажу билетов, однако и там рассчитывают на скорую встречу со зрителем.

По словам гендиректора Абхаздрама Нодара Чанба, актеры готовятся к премьере комедии Эдуардо де Филиппо "Цилиндр". Спектакль поставил молодой актер и режиссер, стажер Вахтанговского театра Бенар Кове.

"Когда будут сняты ограничения, мы дадим премьеру "Цилиндра", это комедийный спектакль. Его готовит наш актер Бенар Кове. Это будет его первый спектакль в нашем театре в качестве режиссера. Я уверен, он понравится нашим зрителем. Как только будут сняты ограничения, после нескольких дней полноценных репетиций на большой сцене мы покажем этот спектакль", – подчеркнул Чанба.

В Молодежном театре также готовятся к премьере. Это будет "Вестсайдская история" Артура Лорентса, которую ставит Эсма Джения.

"Это ее дебют. После снятия ограничений, я думаю, мы в течение двух-трех недель покажем спектакль. А так, все остальные наши спектакли тоже готовы, две-три репетиции - и их можно показать, – поделился планами директор Молодежного театра Аслан Еник. – Я думаю, после 15 июня ограничения будут сняты. И наши зрители тоже постоянно пишут и спрашивают, когда мы выйдем на работу".

Зарядить позитивом

Примечательно, что все театры Абхазии после снятия ограничительных мер планируют показывать комедии. Дело не только и не столько в том, что они самые кассовые. Основная цель – зарядить зрителя позитивом. Хотя деньги здесь играют не последнюю роль. За два месяца простоя культурные учреждения не имели возможности заработать. Для некоторых театров – это большие потери.

"Наш театр был и является такой психологической отдушиной для зрителя, островком радости, позитива, хорошего настроения. Даже на наших трагических спектаклях зрители выходят из зала просветленными, наполненными высокими эстетическими чувствами. Сейчас мы решили сыграть комедии. Это, действительно, кассовые спектакли. Не имея возможности зарабатывать деньги, очень сильно финансово пострадали за это время. Хотим восполнить финансовые возможности театра. Но самое главное – мы хотим показать людям, что все хорошо, что жизнь продолжается, что нужно смеяться, радоваться, нужно веселиться, не надо замыкаться в жизненных невзгодах, не нужно мыслить негативно, надо смотреть с оптимизмом и хорошим настроением в будущее", – объяснил Ираклий Хинтба.

Теряют форму

Театры Абхазии надеются на то, что ограничения на проведение культурных мероприятий в стране будут сняты, и они, наконец, смогут открыться для зрителей.

Руководители театров отмечают, что творческие коллективы тяжело переживают непростое время.

"В этот период мы не имеем возможность работать на сцене. Безусловно, это сказывается. Любой творческий человек, в том числе и актер, должен находиться в форме. А их форма заключается в том, что они должны репетировать и выступать на сцене", – поясняет гендиректор Абхазского госдрамтеатра Нодар Чанба.

В театрах готовы даже пересмотреть модели рассадки зрителей в зале, чтобы обеспечить безопасность и соблюдать дистанцию.

"Речь идет о шахматном порядке рассадки зрителей, либо капсульной рассадке, когда группа знакомых людей, которые приходят в театр, садятся вместе, а вокруг них создается определенная социальная дистанция. Вот такие два варианта, которые позволяют сократить как минимум в два раза количество зрителей на каждом спектакле. Но ради того, чтобы, наконец, вздохнуть полной грудью, мы готовы на это. Мы готовы обсуждать и реализовывать любые форматы возобновления нашей работы, лишь бы нам дали возможность, наконец, начать играть спектакли. Потому что без этого театр умирает, театр не может существовать, не показывая регулярно спектакли. Между актерами и зрителями должен происходить энергетический обмен. В этом и есть магия театра", – заключил Ираклий Хинтба.

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