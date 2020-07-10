Поэзия Лорки и роковые страсти: чего ждать от "Кровавой свадьбы" РУСДРАМа

Русский театр драмы имени Искандера подготовил премьерный спектакль "Кровавая свадьба" по пьесе испанского режиссера Федерико Гарсии Лорки. После трех месяцев ожидания спектакль готов к встрече со зрителем.

О том, как прошла генеральная репетиция с "первыми зрителями", читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

У входа в РУСДРАМ непривычно мало людей. Обычно даже на превью для журналистов в театре аншлаги. Но на этот раз отсутствию зрителей есть объяснение. И это не пандемия коронавируса.

"Уважаемые первые зрители спектакля "Кровавая свадьба", сегодня мы покажем вам генеральную репетицию. Завтра состоится предпремьерный показ, а послезавтра - премьера. Чтобы вы понимали, это такой показ репетиции", - предупредил Ираклий Хинтба и добавил, что вполне возможно режиссер будет останавливать действие, чтобы вынести вердикт игре актеров.

Свет в фойе гаснет, начинается спектакль. Музыка, свет, на сцене появляются актеры. Но неожиданно снова темнота и голос режиссера из зала прерывает действие.

- Итак, вы готовы? Концентрация, друзья! - командует режиссер спектакля Мария Романова.

Немногочисленные зрители, коих не больше 30, с пониманием и терпением ждут второго "дубля".

О любви и неверности

Уже в самом начале спектакля ясно - испанских мотивов вроде гитары и фламенко не будет. Сюжет "Кровавой свадьбы" незамысловатый. В день свадьбы невеста убегает со своим возлюбленным. Спектакль о настоящей любви, непобедимой страсти, кровной мести и столкновении традиций с человеческой природой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сцена свадьбы из спектакля "Кровавая свадьба"

Спектакль"Кровавая свадьба" наполнен высокой поэзией. Текст Лорки проникновенно звучит из уст актеров Русского театра драмы имени Искандера. Свет, музыка и декорации делают спектакль стильным.

Луна (Саид Лазба - ред.) в спектакле играет одну из главных ролей, она льет зловещий красный свет и предвещает надвигающуюся беду.

Особую атмосферу спектакля создают костюмы. Они аутентичны. Передают дух начала ХХ века, в то же время в них нет ничего того, что лишний раз подчеркивало бы испанскую тему.

Свет в "Кровавой свадьбе" выступает отдельным действующим лицом. Художник Денис Солнцев создал сложное, но невероятно красивое световое оформление. Желто-красные оттенки словно готовят нас к надвигающейся кровавой трагедии. А свет, преломляющийся в зеркалах в руках актеров и бьющий прямо в глаза зрителям, как бы намекает на некую сопричастность всех к этой трагедии.

Рок вторгается в действие вместе со словами Матери (Наталия Папаскири - ред.). Она посылает проклятие ножам, которыми были убиты ее муж и старший сын.

Предпремьерный показ спектакля "Кровавая свадьба" в РУСДРАМе © Sputnik / Томас Тхайцук

Предпремьерный показ спектакля "Кровавая свадьба" в РУСДРАМе © Sputnik / Томас Тхайцук

Предпремьерный показ спектакля "Кровавая свадьба" в РУСДРАМе © Sputnik / Томас Тхайцук

Предпремьерный показ спектакля "Кровавая свадьба" в РУСДРАМе © Sputnik / Томас Тхайцук

Предпремьерный показ спектакля "Кровавая свадьба" в РУСДРАМе © Sputnik / Томас Тхайцук

Предпремьерный показ спектакля "Кровавая свадьба" в РУСДРАМе © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 6 © Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "Кровавая свадьба" в РУСДРАМе

В "Кровавой свадьбе" режиссер Мария Романова сумела собрать хороший актерский ансамбль. Роль Невесты - роковой красавицы - досталась Мадлене Барциц, которая передает образ терзаемой любовью девушки. Взгляд Невесты кажется печальным и усталым, и даже когда она улыбается, глаза все не перестают грустить.

Порывистого и горячего Леонардо играет Осман Абухба. Осман убедительно играет роль влюбленного в чужую невесту и готового на самые сумасшедшие поступки мужчины. Диалоги Невесты и Жениха (Рубен Депилян - ред.), Невесты и Леонардо словно заряжают воздух напряжением и предчувствием неизбежной роковой разрядки.

Роль Матери досталась заслуженной артистке Абхазии Наталье Папаскири. Как призналась актриса, при первом знакомстве с текстом пьесы история показалась ей тяжелой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Наталья Папаскири в роли матери Леонардо

"Я думала, как мы это все будем делать? Но! Когда мы начали работать, распахивать все и погружаться в Лорку, это изменило и перевернуло все мое первое впечатление. Потому что не каждый материал дает такое постижение. Мы настолько погрузились в Лорку в последние месяцы, мы ни с одним автором так не работали. Эта работа столько всего внутри подняла. Понимаете, мы же идем по жизни и идем. А тут задумываешься. Когда женщина сталкивается с трудностями, кто-то поступает так, как принято, кто-то поступает вопреки этому. И принять правильно решение в состоянии аффекта или других особых обстоятельствах очень сложно", – рассказала она.

Мать в исполнении Папаскири - сильная, мужественная и властная женщина, жаждущая мести за смерть сына и мужа. Однако эта жажда мести уходит в конце, после убийства второго сына. Приходит какое-то смирение перед судьбой и прощение.

Спектакль "Кровавая свадьба" - безусловно, еще одно большое достижение Русского театра драмы. В нем все хорошо - и свет, и музыка, и костюмы, и игра актеров. Смущает одно - спектакль показался слишком затянутым - он идет больше двух часов вместе с антрактом.

Премьера спектакля "Кровавая свадьба" в РУСДРАМе 10 и 11 июля.