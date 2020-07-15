Найти таланты: конкурс "Молодые голоса" пройдет в Абхазской филармонии

СУХУМ, 15 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. XIX традиционный конкурс "Молодые голоса" пройдет в Абхазской государственной филармонии 16 и 17 июля, рассказал учредитель конкурса Нури Кварчия.

В этом году в конкурсе примут участие более 50 человек изо всех районов Абхазии. Они поделены на четыре возрастные группы: от 5 до 8 лет, от 8 до 11, от 11 до 15, от 15 до 18 лет.

"Нас радует то, что география участников постоянно расширяется. Всегда самым пассивным был Очамчырский район, но в этом году район принял активное участие, пять представителей Очамчыры принимают участие", - отметил Нури Кварчия.

Каждый из участников исполняет по две песни, согласно положению конкурса, одна песня обязательно должна быть на абхазском языке.

16 июля в 11:00 открывается конкурс для младших групп. После подведения итогов будет перерыв, а вечером в 18:00 будет гала-концерт. Такая же программа и 17 июля, но уже со старшими возрастными группами.

Для всех участников предусмотрены дипломы и памятные призы. Лучшие из лучших, по словам Кварчия, будут рекомендованы для участия в международных конкурсах и фестивалях в России.

Конкурс "Молодые голоса" проводится в целях выявления юных талантов, пропаганды абхазской эстрады, содействия ее развитию.

Читайте также: