Абхазские прозаики стали финалистами премии Фазиля Искандера

В 2020 году проект Международной премии имени Фазиля Искандера стал победителем российского конкурса президентских грантов. Объявление лауреатов и вручение дипломов премии состоится в декабре 2020 года.

СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Ренат Пачалия. Журналист Виталий Шария и общественный деятель Астамур Какалия вошли в шорт-лист Международной литературной премии имени Фазиля Искандера.

Исторический роман "Гостеприимное море" Астамура Какалия вошел в семерку лучших произведений в номинации "Проза". Научно-фантастический рассказ Виталия Шария "Машинка времени" вошел в четверку лучших в новой для премии номинации "Дерево детства".

По словам финалиста премии Фазиля Искандера Виталия Шария, он старался, чтобы как можно больше абхазских писателей приняли участие в конкурсе на премию.

"В последний момент я вспомнил, что у меня есть маленький научно–фантастический детский рассказ "Машинка времени". В этом году в премии появилась новая номинация "Дерево детства", и я решил отправить свою работу", - рассказал Шария и добавил, что его работа вошла в четверку лучших рассказов.

Шария отметил, что все, кто попал в шорт-лист, получат почетные дипломы, а что касается главной премии, сумма пока не оглашалась.

Исторический роман Астамура Какалия "Гостеприимное море" был отобран из 29 произведений. Как рассказал Какалия, он стал участником премии благодаря Виталию Шария.

"Виталий помог мне подать заявку на участие. Я не ожидал, что мой роман войдет в краткий список премии и, если честно, я старался об этом не думать", - отметил Какалия.

Всего на соискание премии в этом году выдвинули 51 работу. В 2019 году лауреатом премии Фазиля Искандера стал абхазский писатель Владимир Делба.

Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года.

Писатель, сценарист и поэт Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.

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