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Первый сеанс летнего кинотеатра в Сухуме

На свежем воздухе: "Летний кинотеатр" откроется на набережной Сухума

© Sputnik Томас Тхайцук
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20200717/1030557233/Na-svezhem-vozdukhe-Letniy-kinoteatr-otkroetsya-na-naberezhnoy-Sukhuma-.html

Ежегодный проект "Летний кинотеатр" реализует департамент по делам молодежи и спорта администрации города Сухум.

СУХУМ, 17 июл – Sputnik. "Летний кинотеатр" под открытым небом откроется на набережной Диоскуров, в парке у памятника Неизвестному солдату, 21 июля. Об этом сообщается на сайте администрации Сухума.

"На страницах соцсетей Департамента (Facebook, Instagram) аудитории предоставляется возможность выбора того или иного фильма или мультфильма для просмотра. Сеансы будут проходить по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Начало - в 20:00 часов", - говорится в сообщении. 

Пройдите опрос: "Будете ли вы посещать летний кинотеатр в Сухуме?">>

Отмечается, что вход на сеансы в городском уличном летнем кинотеатре бесплатные. Столичные власти уверены, что кинотеатр станет отличной площадкой для общения и альтернативой для организации досуга школьников и студентов в каникулярный период.

По вечерам, через день, всем желающим будут показаны художественные фильмы. А маленькие зрители по определенным дням смогут насладиться анимационными и мультипликационными фильмами на русском и абхазском языках. Проект продлится два месяца.



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