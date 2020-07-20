Борис Гургулиа: судьба Абхазии как лейтмотив поэзии

Арифа Капба, Sputnik

Борис Алмасханович Гургулиа родился в абхазском селе Кутол, родине многих абхазских поэтов и писателей. Чуть младше него другой выходец из этого села Народный поэт Абхазии Мушни Таевич Ласуриа говорит, что первые воспоминания о Борисе Алмасхановиче у него из кутолской школы, но после восьмого класса Борис Гургулиа перевелся в Тамышскую среднюю школу, где учился вместе с Шотой Чкадуа, Рушни Джопуа, Платоном Бебия и Русланом Капба, словом, теми, кто в будущем так же, как и он, посвятили свою жизнь абхазской литературе, поэзии, публицистике.

После окончания школы в 1953 году Борис Гургулиа поступил на филологический факультет Тбилисского государственного университета, где блестяще учился и приобрел много друзей среди грузинской интеллигенции, утверждает Мушни Ласуриа.

© Foto / из архива семьи Гургулия Борис Гургулиа с супругой Нелли Чичба

"В то время мы периодически виделись, между нами была активная переписка, когда он учился в Тбилисском университете. Он приезжал в Москву, где учился я, мы общались, он хотел поступить в Московский университет, я знакомил его с моим учителем, профессором Поспеловым. Но так случилось, что он стал аспирантом не МГУ, а Института мировой литературы имени Горького, где он приобрел много замечательных друзей. Они друг в друге души не чаяли, его друзьями стали Вадим Кожинов, Петр Палиевский - выдающиеся исследователи литературы, литераторы сегодня всемирно известные, а Борис был их младшим другом", - вспоминает Мушни Таевич.

На трех языках

Из аспирантуры Борис Алмасханович Гургулиа вышел человеком всесторонне образованным и действительно уникальным в своем роде литературоведом, защитил кандидатскую диссертацию на тему "Жанр поэмы в абхазской литературе".

В 1964 году Гургулиа начал преподавать в Абхазском госуниверситете, тогда еще Сухумском государственном педагогическом институте, читал там лекции по абхазской, русской и грузинской литературе.

"Он читал лекции на трех языках, и в этом отношении не имел себе равных, был уникальным специалистом", - рассказывает Мушни Ласуриа.

Грузинскому языку в те времена обучали со школьной парты, но далеко не каждый сумел его выучить так, чтобы и понимать, и говорить, и даже писать на нем, тут сыграла свою роль необычайная одаренность Бориса Алмасханович, считает Мушни Ласуриа. Более того, учась в Тбилиси, Борис Алмасханович близко познакомился с грузинской культурой, литературой, приобрел там много друзей, с которыми очень близко общался и любил их. Но потом, когда события в Абхазии забурлили и начались открытые столкновения между абхазами и грузинами, вылившиеся в войну, дружба далеко не со всеми из студенческих лет Бориса Алмасхановича выдержала эти испытания.

Идеи о свободе и гибель сына

Для Бориса Гургулиа национально-освободительное движение абхазского народа было всегда чем-то архиважным, отмечает Мушни Таевич, он всегда болел за идею независимости абхазского народа и "всеми фибрами души жаждал свободы Абхазии". Злая ирония судьбы заключалась в том, что один из сыновей Бориса Алмасхановича – Абзагу Гургулиа – героически погиб, сражаясь за Родину.

Это был сильнейший удар для всей семьи, но Борис Алмасханович выдержал эту потерю мужественно.

"После гибели сына он не опустил руки. Похоронив Абзагуа на фамильном кладбище в родном селе Кутол, Борис Алмасханович встал рядом с воюющими, какие только села он ни посещал, бывал на всех похоронах, где прощались с теми, кто погиб на фронте, произносил самые задушевные речи, утешал людей ему подобных, которые теряли своих сыновей, детей", - отмечает Мушни Ласуриа.

© Foto / из архива семьи Гургулиа Борис Гургулиа с семьей

Публицист Владимир Зантария отмечает также, что Борис Гургулиа, находясь на Восточном фронте, часто выступал перед бойцами со стихами, поэмами, балладами, стараясь поднять их дух.

"Гургулиа посвятил теме войны немало стихотворений и поэм. Сборник "Где вьется дым очага" состоит из поэтических произведений, посвященных своему сыну и многим отважным защитникам Абхазии, сложившим головы за ее свободу и независимость. Широкой известностью пользуется также поэма "Шагнувший в бессмертие" о легендарном генерале Сергее Платоновиче Дбар", - пишет Зантария.

Стихи, переводы и личное обаяние

В творчестве Борис Гургулиа был многогранным человеком. Талантливый журналист, неординарный публицист, он проявил себя и как историк литературы и переводчик, но главным все же для него была поэзия, уверен Мушни Ласуриа.

"Он для абхазской аудитории открыл заново выдающегося абхазского поэта, писавшего на грузинском языке, Георгия Михайловича Чачба, сумел перевести все его творчество на абхазский язык и издал отдельной книгой. Такие труды, такие переводы, они остаются десятилетиями, долог их век в литературе", - рассказывает Ласуриа".

Самая первая книга стихов поэта "Добрые руки" вышла в 1961 году, чуть позже увидел свет его второй поэтический сборник "Солнце и люди", в ней Борис Гургулиа размышляет о том, что, пожалуй, было лейтмотивом его жизни – о судьбе абхазского народа.

В личном общении и повседневной жизни Борис Гургулиа был очень эмоциональным, обаятельным, интереснейшим человеком, считает Мушни Таевич:"В этом отношении я мог бы его сравнить с моим однофамильцем, замечательным абхазским поэтом Алексеем Ласуриа, человеком большой души. Кстати, Борис Алмасханович боготворил его и в чем-то подражал что ли его образу жизни, писал о нем немало, и сам Борис был широкой души человеком".

Между Кутолом и "абхазским двором"

Борис Гургулиа с супругой Нелли Чичба прожили непростую, но красивую жизнь, воспитывали двух сыновей – Абзагу, Ахру – и дочь Аду. После войны и Нелли Александровна, и Борис Алмасханович переехали жить из Сухума в село Кутол, где похоронили сына. Борис Гургулиа продолжал активную деятельность, в том числе каждый день он ездил из Кутола в университет читать лекции и возвращался обратно, занимался сельскими заботами, любил работать на земле.

© Foto / из архива семьи Гургулия Борис Гургулиа с супругой Нелли Чичба

По словам дочери Бориса Гургулиа Ады, для ее отца было самым важным воспитывать их исключительно в духе абхазских традиций.

"Несмотря на то, что наш двор, где мы росли в Сухуме, назывался "абхазским двором", жили там дети разных национальностей, и поэтому во дворе, на улице все общались на русском языке, но стоило нам переступить порог нашего дома, для нас было законом говорить только на абхазском языке", - рассказывает она.

Своего папу Ада Гургулиа вспоминает как человека, с которым можно было пообщаться на любую тему, как очень теплого дедушку, который обожал внуков и не мог их ругать даже тогда, когда они в чем-то провинились. Но больше всего Ада ценила в своем отце чувство справедливости и умение отстаивать правду.

"Он никогда не боялся высказывать свое мнение, был справедливым и прямолинейным человеком, особенно, если это касалось абхазского народа. И именно эта черта в нем нравилась. Я очень им гордилась", - говорит Ада.

Борис Гургулиа ушел из жизни по трагическому стечению обстоятельств в марте 2012 года, он погиб в дорожно-транспортном происшествии. Эту боль с родными и близкими разделили многие друзья и коллеги поэта, все литературное сообщество Абхазии.